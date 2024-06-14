История пионера-клептомана, оставившего чекиста без золотых часов

Московский пионер Валентин Егоров в 30-х годах прошлого века был настоящей грозой высоких кабинетов. Он, повязав красный галстук, смело заходил «по делу» к руководителям предприятий и чиновникам, после чего те лишались ценных вещей. Как и следовало ожидать, карьера воришки закончилась арестом. Вот только юный злоумышленник так и не понес заслуженное наказание.

Пионерские «налеты»

Точная дата рождения Вали Егоров неизвестна. Он появился на свет в начале 20-х годов в Москве, в простой рабочей семье. Его отец был кочегаром, а мать работала на ткацкой фабрике. В школе мальчик учился хорошо и активно участвовал в общественной жизни. В начале 30-х годов в СССР шла масштабная компания по выявлению скрытых сторонников царского режима. Привлекались к «чистке» и юные ленинцы. Пионер Валя Егоров, с его активной жизненной позицией, не мог остаться в стороне.

Кампания по борьбе с «темным прошлым» не ограничивалась поиском служащих госучереждений с сомнительным буржуазным прошлым. Выявляли также «бюрократических вредителей» и «саботажников». Пионеров называли «легкой кавалерией» партии и привлекали к проверкам контор и фабрик. Подростки проверяли «сектор питания», то есть столовые, заходили в кабинеты директоров и главных бухгалтеров, чтобы провести беседу о светлом будущем.

Руководители и простые клерки не препятствовали визитам пионеров, чтобы не навлечь на себя более серьезные проверки. Они старались всячески содействовать школьникам и даже изображали перед незваными гостями радость. Рейды пионеров называли «налетами» и 12-летний пионер Егоров понимал это буквально. Он «отметился» в Наркомтяжпроме, Наркомснабе, Наркомсовхозе, Наркомздраве, Наркомфине, Цекомбанке и во многих других уважаемых учреждениях.

Юный «ревизор» и его жертвы

В Наркомфин Егоров пробрался под предлогом проверки столовой и буфета. Мальчику выписали на проходной пропуск и он, как положено направился в царство котлет и компотов. Но в столовой пионер задержался ненадолго. Он начал ходить по этажам учреждения и наугад дергать двери кабинетов. Обнаружив за незапертой дверью хозяина, он извинялся и уходил. Если же в помещении было пусто, он быстро проверял содержимое ящиков столов, и забирал все мало-мальски ценное.

По этой же схеме Егоров действовал и в других местах. В серьезных ведомствах случайных людей не бывало, поэтому его сотрудники спокойно оставляли кабинеты открытыми. Добычей пионера становились часы, ручки с золотыми перьями, портсигары и просто красивые безделушки.

Лишившиеся своих вещей чиновники почти никогда не обращались в милицию. В то время госслужащие не желали привлекать в себе лишнего внимания правоохранителей. Тем более, речь часто шла о ценных вещах и нужно было объяснять, как они оказались у потерпевшего. Можно сказать, что риск попасться у Вали Егорова был минимальным. Нужно было лишь постараться, не быть пойманным за руку.

Часы чекиста Ольского

Самой известной жертвой Егорова стал опытный чекист Ян Ольский. Он долгое время служил председателем особого отдела ГПУ в Минске, а потом его перевели в столицу. В Москве Ольский занял должность начальника главного управления Союзнарпита по столовым, ресторанам, кафе и буфетам. С пионером Валентином чекист познакомился во время «налета» в одной из ведомственных столовых.

Ян Ольский сам подошел к мальчику и предложил ему проверить столовые, находящиеся в его подчинении: «Я Ольский, заместитель товарища Микояна. Приходи ко мне в Наркомснаб и получишь удостоверение». О большем юный воришка не мог и мечтать. Удостоверение с подписью такого человека открывало ему двери в сотни организаций.

На следующий день Егоров явился в кабинет к Ольскому в Союзнарпит. Тот радушно встретил визитера и сообщил, что удостоверение вот-вот будет готово. Но неожиданно начальника куда-то вызвали, и он вышел, попросив Егорова подождать. Валя не привык терять время даром и едва за Ольским закрылась дверь, начал проверять ящики его стола. Он обнаружил среди бумаг золотые часы, которые тут же перекочевали в его карман.

Вскоре вернулся хозяин кабинета. Он был чем-то обеспокоен и попросил пионера зайти на следующий день. Такой исход Егорова вполне устраивал и он, отдав чиновнику пионерский «салют», ушел.

Разоблачение и побег

Вы наверняка думаете, что Валя не пришел на следующий день и вообще начал обходить здание Союзнарпита стороной? Ничуть не бывало! Утром он снова пришел к Ольскому и тот даже угостил его чаем. Потом начальник отправился к машинистке, забрать готовый документ на имя Егорова. А Валя снова погрузился в недра стола, которые не успел полностью изучить. В этот раз его добычей стал золотой брелок в виде кинжала. Но Ольский был тоже непрост. Он заметил пропажу часов и решил поймать вора на горячем. Он незаметно вошел в кабинет и застал пионера с краденой вещью в руках. Тут же был вызван наряд милиции и разочарованный в новом знакомом Ян Ольский передал его в руки стражей закона.

Это был первый прокол Вали Егорова, но пацан не растерялся. На улице он вырвался из рук милиционеров, и в два счета растворился в толпе прохожих. Побег удался. После этого логично было бы как минимум затаиться. Но страсть к кражам не давала мальчику покоя. Через несколько дней пионер снова отправился на промысел, выбрав в этот раз учреждение «Центральная печать».

Преступление без наказания

В «Центральной печати» Валя Егоров действовал как всегда. В одном из кабинетов его ждал прекрасный бонус — дорогой импортный фотоаппарат. Но удача отвернулась от малолетнего вора и его снова поймали с поличным. В этот раз ему не удалось бежать, и вскоре он давал показания в милиции.

Изворотливый Валя пытался себя выгородить. Он заявил, что крал не из корыстных побуждений, а с чисто воспитательной целью. По его словам, он просто хотел наказать беспечных номенклатурщиков, которые неосмотрительно оставляют кабинеты без присмотра. А ведь у них на столах могут быть секретные документы!

Посмеявшись над циничным враньем пионера, следователи отдали его под суд. На скамье подсудимых Егорову было уже не до бравады. Следствие раскрыло десятки эпизодов его бурной деятельности, и подросток ожидал сурового наказания. Но он был очень неудобным подсудимым. Во-первых, Егоров был ребенком. А во-вторых — пионером. Обвинительный приговор мог не понравиться кому-то «наверху», так как бросал тень на всю пионерскую организацию.

Поэтому, посовещавшись, судьи… оправдали юного вора. Его объявили психически больным и с подозрением на клептоманию направили в психиатрическую клинику. Нужно сказать, что Егорову крупно повезло. Его судили за несколько месяцев до указа об ужесточения наказаний для несовершеннолетних.

Пионер попал всего лишь в экспериментально-дефектологический институт и после курса лечения был отпущен на все четыре стороны. Как сложилась дальнейшая судьба юного преступника история умалчивает. Вероятнее всего, Егоров завязал с кражами, иначе в будущем он смог бы затмить самого Вениамина Вайсмана, промышлявшего в кабинетах министров.