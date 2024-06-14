Какие вещи находили при обысках у наркомов внутренних дел СССР

Ни для кого не секрет, что в советские годы были арестованы многие чиновники высшего ранга. Понятно, что после арестов их квартиры и дачи подверглись обыскам. Порой следователи находили у наркомов, а потом и министров довольно странные вещи.

Генрих Ягода

Нарком внутренних дел, а позже и нарком связи СССР Генрих Ягода был арестован в 1937 году. В двух квартирах Ягоды и в его загородном доме были проведены обыски. Симон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор красного монарха» утверждает, что в квартирах Ягоды было найдено множество предметов женского гардероба.

Только одних импортных женских чулок в жилище наркома было обнаружено 170 пар. А были там еще и женские шубы, и пальто, и ночные сорочки, и блузки, и головные уборы, а также порнографические снимки и интимные «игрушки». Также Ягода бережно хранил у себя пули, извлеченные из черепов Зиновьева и Каменева после расстрела.

Сменивший Генриха Ягоду на посту наркома внутренних дел Николай Ежов забрал упомянутые пули и спрятал в ящик уже собственного письменного стола. Эти пули были изъяты у Ежова после ареста и обыска в 1939 году.

Также в письменном столе и книжных шкафах были обнаружены спрятанные в разных местах заряженные пистолеты и бутылки водки. Примечательно, что некоторые бутылки были полными, другие – початыми, а третьи – пустыми. В рапорте значилось, что «по-видимому, бутылки были расставлены разных местах намеренно». Зачем это было сделано, не уточнялось.

На полках в квартире Ежова, согласно тому же рапорту, были расставлены «контрреволюционные» книги и брошюры, авторы которых были расстреляны.

Наркома внутренних дел Лаврентия Берию постигла та же участь, что и его предшественников. Впрочем, Берия был арестован уже после смерти Иосифа Сталина. Тем не менее он, как выяснилось, был не менее «разложившимся». По крайней мере, согласно стенограмме июльского Пленума ЦК КПСС, прямо в кабинете Лаврентия Павловича в ходе обыска было обнаружено «большое количество предметов мужчины-развратника». Что это были за предметы, уточнено не было.

Известно, что у Берии также, как и у Ягоды, были найдены дамские наряды, которыми он рассчитывался со своими гостьями. Сын Берии, Серго, упоминал, что читал, будто у его отца хранились огромные суммы денег, драгоценности и 40 единиц оружия. Все эти «факты» Берия-младший считал не заслуживающими внимания.

Виктор Абакумов не избежал расстрела. В 1951 году он был арестован, а спустя 3 года казнен. Понятно, что после взятия министра госбезопасности под стражу, его рабочий кабинет немедленно подвергся обыску. В первую очередь сотрудники обратили внимание на большое количество пепла. Видимо, Абакумов перед арестом жег какие-то бумаги.

Однако он уничтожил не все документы. Например, в столе Виктора Семеновича хранился компромат на Берию и Маленкова. Что касается всевозможного барахла, то и у Абакумова этого хватало. В списке изъятого значились десятки наручных часов, столько же пар обуви, 65 пар запонок и многое другое. Кроме того Абакумов владел несколькими холодильниками, фотоаппаратами, радиоприемниками, кинопроектором и иномаркой. Тогда все эти предметы считались роскошью.