Самое смертоносное химическое и биологическое оружие древности

На создание средств для убийства себе подобных человек никогда не жалел ни денег, ни сил. Многие считают, что в древности люди лишали друг друга жизни дубинками, мечами и стрелами, но еще тысячи лет назад в стычках и войнах использовались биологическое, химическое и термическое оружие. Некоторое из них было настолько удачным, что могло бы наделать проблем даже современным высокотехнологичным армиям.

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Отравленные стрелы, дротики и мечи

Отравлять оружие люди научились задолго до того, как изобрели колесо. Древние греки и римляне знали десятки ядовитых составов растительного, животного и минерального происхождения, многие из которых отлично подходили для обработки колющих и режущих орудий.

Гомер в своей «Одиссее» писал:

«Также и там побывал Одиссей на судне своем быстром; Яда, смертельного людям, искал он, чтоб мог им намазать Медные стрелы свои».



Самым простым способом отравить стрелы или дротики была обработка их наконечников соком растения под названием Аконит клобучковый (Aconitus napellus). Оно распространено по всему миру и выглядит достаточно безобидно, но содержит в себе сок со смертельным алкалоидом аконитином.

Оружие ближнего боя отравляли гораздо реже из-за опасности травмировать в бою себя или своих соратников. Отравленные змеиным ядом мечи использовались в бою против армии Александра Македонского в 326 году до н. э. жителями города Гармателия, находившемся на территории современного Пакистана.

Немногочисленная и не слишком искусная армия горожан нанесла серьезный урон греческим войскам, ведь даже маленькая царапина, нанесенная мечом или ножом гармателианца убивала противника или надолго выводила его из строя.

Бомбардировка трупами

Столетия назад люди не умели выделять болезнетворные бактерии и начинять ими боеприпасы, но зато хорошо знали, что чумной труп представляет смертельную угрозу для тысяч людей. В 1346 году армия монголо-татар осадила генуэзскую крепость Кафу (сейчас Феодосия), но за месяцы стояния у стен твердыни не добилась особых успехов.

В это же время в лагере осаждающих началась эпидемия бубонной чумы, которая косила воинов хана сотнями. Желая ускорить сдачу Кафы, монголы забросили несколько чумных трупов при помощи катапульт в город и вскоре там тоже начали умирать люди.

Очень скоро генуэзцы прислали парламентеров и предложили сдать город, если их выпустят живыми. Захватчики согласились и небольшой флот из Кафы отправился в родную Италию, заражая на своем пути города, где останавливался. Так началась самая известная в истории человечества эпидемия Черной смерти, опустошившая Европу.

Горящие стрелы

Историки не могут сказать точно, когда люди впервые догадались поджечь стрелу для увеличения урона, но это произошло очень давно. Первые горящие стрелы обматывали соломой или паклей, но это было не слишком эффективно, потому что огонь часто угасал во время полета.

В сохранившихся до наших дней европейских рукописях 9 века есть подробная инструкция по изготовлению эффективных огненных стрел. Получить метательное орудие, способное перенести огонь на расстояние и поджечь постройку или одежду врага, можно было окунув его в древесную смолу или нефть.

Греческий огонь

Горящие стрелы были опасны, но они не шли ни в какое сравнение с так называемым «греческим огнем». Это состав минеральных компонентов, который до сих пор остается загадкой, использовали для поджигания боевых кораблей и крепостей еще до нашей эры.

Вещество это было довольно универсальным — его можно было заложить в горшок и метнуть катапультой, поместить в глиняную или медную ручную гранату или залить в резервуар, соединенный с медной трубой, и использовать ее как настоящий огнемет.

Особыми мастерами в применении «греческого огня» были византийцы. С его помощью они без труда разбили в 8 веке атаковавший Константинополь арабский флот, а в 10 сожгли дотла флотилию варягов во главе которой стоял сам князь Игорь Рюрикович. От ужасного оружия древних не было спасения, так как такой огонь нельзя было потушить даже водой.

До появления пороха умение готовить и использовать «греческий огонь» часто становилось решающим в сражениях. Так было до 16 века, в котором рецепт ужасного термического оружия был утрачен.

Говорят, в 1758 году француз Дюпре смог создать нечто подобное и при короле Людовике XV сжег огнем судно-мишень на расстоянии. Французский монарх был настолько впечатлен рукотворной огненной стихией, что выкупил у автора все его бумаги за большие деньги и собственноручно их уничтожил.

Живое оружие

Одними из первых снарядов с биологически опасной начинкой были гнезда диких пчел и шершней. Забросив катапультой несколько подобных «подарков» в осажденный город, атакующие могли посеять панику в рядах его защитников.

В пустынных районах, где с пчелами и осами было все плохо, нередко использовали скорпионов. Летописи говорят, что так жители Месопотамии атаковали римлян, пытавшихся захватить их царство. В городе Хатра наполняли горшки ядовитыми членистоногими и метали их через стену в лагерь врага.

Римские источники писали, что скорпионов было так много, что они были буквально под каждым камнем. Многие солдаты погибли от укусов, а те, что выжили, были небоеспособны в течение как минимум трех дней, мучаясь от судорог, высокой температуры и отеков. Где жители Хатра взяли столько ядовитых тварей в осажденном городе авторы не говорят.

Отравленная вода и продукты

Отравление колодцев, ручьев и продуктов питания даже в наши дни используется террористическими организациями для нанесения урона и деморализации противника. В древности же это был один из самых востребованных способов ведения скрытой войны.

© Цветы морозника

Первым задокументированным случаем отравления питьевой воды в истории стала диверсия греков во время осады города Кирры в 585 году до н. э. Хитроумные греки поместили в водовод, снабжавший город, измельченные корни растения морозник (Helleborus). После этого на защитников цитадели напала жуткая диарея и они сдались.

В 5 веке до н. э. греческое войско вступило на территорию Колхиды, расположенной на территории современной Грузии. В одном из поселений жители были настолько любезны, что щедро угостили гоплитов отборным медом. Все, кто отведал лакомство, уже через пару часов тяжело заболели — пчелы собирали нектар на цветах ядовитого рододендрона.

Красный перец

Активно использовали химическое и биологическое оружие не только в Старом, но и в Новом Свете. Индейцы были большими знатоками растительных и животных ядов, но использовали и несмертельное «оружие массового поражения».

Испанские источники рассказывают, как во время одного из сражений конкистадоров с индейцами, те выставили вперед не лучников, а воинов с большими сковородами. На них тлели угли, которые обильно посыпали неким порошком. Едва ветер подул в сторону испанцев, как те оказались в облаке едкого, раздирающего глаза и легкие дыма.

Оказалось, что индейцы бросали в огонь, измельченный в порошок, перец капсикум, получая самый настоящий слезоточивый перечный газ. Стоит ли говорить о том, что в том бою коварные краснокожие одержали победу над захватчиками, которые совсем не были готовы к химической атаке.