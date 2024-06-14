«Это был ретрит»: наследник богатейшей семьи Индии устроил роскошный круиз в честь свадьбы

Журналисты раскрыли детали роскошного круиза наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани в честь свадьбы. Соответствующий материал появился на сайте издания Vogue.

© Lenta.ru

28-летний сын богатейшего человека планеты бизнесмена Мукеша Амбани и его 29-летняя возлюбленная, дочь генерального директора крупной фармацевтической компании Encore Healthcare Радхика Мерчант пригласили на торжество 1200 самых близких человек. Среди гостей оказались родственники, друзья, сотрудники компаний, которыми владеют их родители, семейные врачи. «Это был ретрит для людей, которые по-разному внесли свой вклад в нашу жизнь», — рассказала невеста.

Круиз стартовал с Палермо, Италия, и длился четыре дня. Во время остановок лайнера пассажиры могли сходить на берег и гулять по городам. В первую ночь влюбленные устроили на борту официальную вечеринку, на которой выступила поп-группа Backstreet Boys. Для мероприятия невеста надела платье Robert Wun. На нем было напечатано любовное письмо от жениха, которое он написал ей в начале их отношений.

Проведя второй день в Риме, пара вновь организовала вечеринку на палубе с диджей-сетом от Дэвида Гетты. На мероприятии невеста носила тогу, созданную начинающим дизайнером Грейс Линг из Нью-Йорка, а жених — жилет из аэрокосмического алюминия, напечатанный на 3D-принтере.

В третий день путешествия гостей пригласили на бал-маскарад в особняк Château de la Croix des Gardes, в котором в 1955 году снимали фильм Альфреда Хичкока «Поймать вора». Перед публикой выступала певица Кэти Перри. Большее внимание гостей привлекла невеста, которая появилась перед ними в платье Versace лазурного цвета и с колье Lorraine Schwartz на шее, украшенным редким голубым опалом.

Круиз завершился в Портофино, на берегу которого Амбани устроили пикник под открытым небом с концертом знаменитого тенора Андреа Бочелли. Столики, сцену и фудкорт разместили прямо на главной площади города. Невеста предстала перед гостями в архивном платье Yves Saint Laurent для Dior, созданном стилистом Мими Каттрелл.

В марте сообщалось, что Ананта Амбани и Радхика Мерчант также устроили трехдневное предсвадебное торжество, пригласив на него Хиллари Клинтон, Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Иванку Трамп и других знаменитостей.