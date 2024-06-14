Фалабелла: история самой экзотической породы лошадей

Лошади фалабелла — удивительная история самой экзотической породы в мире 0 Лошадей породы фалабелла часто путают с пони. Но это совершенно разные категории животных, имеющие серьезные отличия. Фалабелла — достаточно редкие животные и если вы увидели этих коней, то можете считать, что вам повезло. Максимально высокий шанс познакомиться с этой экзотической породой в Аргентине. Там эти лошади появились и именно там их самое большое поголовье.

Маленькие кони — не всегда пони

Впервые о лошадях фалабелла услышали в 70-х годах прошлого века. Пик популярности этой породы пришелся на 90-е годы, когда многие страстно желали заполучить миниатюрную лошадку в качестве домашнего питомца. Цена этих животных была и остается очень высокой, поэтому позволить себе миниатюрную лошадку могли немногие.

Рост лошадей фалабелла в холке не превышает 86 см. При этом встречаются взрослые животные, ростом всего 35-45 см. Весят кони-малыши от 20 до 65 кг. Самым маленьким представителем породы, зафиксированным учеными, остается жеребец ростом 35,5 см, весом всего 9,7 кг.

Эта порода уникальная не только своими размерами. Каждое следующее поколение фалабелла рождается более миниатюрным чем предыдущее. Ген, отвечающий за маленький рост оказывается у этих животных сильнее, чем гены обычной лошади. Это подтвердили селекционеры, скрещивая малюток с обычными, большими животными. После оплодотворения, разумеется, искусственного, у больших лошадей рождаются маленькие жеребята.

Если поставить рядом пони и фалабелла различия между породами будут очевидными. Шотландские пони коренасты, коротконоги и вырастают до 116 см в холке. Это сильная порода, представители которой при собственном весе около 200 кг способны переносить на спине 300 кг и даже больше. Они похожи на уменьшенных тяжеловозов и выводились для работы.

Лошади фалабелла при своих маленьких габаритах сложены пропорционально. Они похожи на обычных животных своего вида, только уменьшенных в несколько раз. Ноги этих малышей стройные, а копыта миниатюрные. Правильно сложенная фалабелла выглядит как арабский скакун в миниатюре. Фалабелла — чисто декоративная порода, не предназначенная для верховой езды и работы.

Некоторые крупные животные могут выдержать вес ребенка, но это скорее исключение. Тяговые характеристики этих лошадей чуть лучше — взрослый конь может успешно тянуть повозку с одним взрослым человеком или парой детишек.

Мифы породы фалабелла

Как это ни странно, но история происхождение этой необычной породы покрыта мраком. Свое название она получила по имени фермерской семьи Фалабелла, которая первой начала их разводить. Говорят, что когда-то заводчик оставил небольшой табун лошадей в продуваемом сильными ветрами ущелье, бедном растительностью.

Спустя время о стаде забыли и нашли его только внуки фермера. Животные чудом выжили и даже адаптировались к суровым условиям, став маленькими. В ужасных условиях выживали только самые миниатюрные животные, не требовавшие много пищи и способные прятаться от ветров в кустарниках. Но это лишь одна из легенд, связанных с породой.

Другая история гласит, что маленьких лошадей разводили индейцы племени кайяк. Однажды вождь, желая отблагодарить фермера Фалабелла за некую услугу, подарил ему пару лошадей. Эта история не слишком правдоподобна, так как индейцы, живущие в горах Аргентины, вряд ли занимались бы разведением декоративных животных. Им были нужны большие и сильные животные, подходящие для войны и переноски тяжестей по горным тропам.

Еще менее правдоподобна легенда о японце-селекционере, работавшем на ферме Фалабелла. Якобы он сумел вывести маленьких лошадей, используя тайные знания своего народа. Но наиболее правдоподобна версия, рассказанная одним представителей фермерского рода. Джулио Сезар Фалабелла настаивал на том, что порода появилась в 19 столетии благодаря ирландскому переселенцу Ньютону.

Легенда о фермере Ньютоне

Он жил на границе Аргентины и Чили в очень беспокойное время. Индейские племена тогда нападали на чужаков, безжалостно убивая их и забирая скот и имущество. Ньютон жил в горах у брода через реку и смог найти с индейцами общий язык. Они часто пересекали поток возле его дома и не трогали его семью.

Однажды утром мужчина нашел на месте переправы удивительную маленькую лошадь. Очевидно, ее бросили индейцы или она сама отстала от отряда. Животное было миниатюрным, но это была не болезнь, а ее уникальная особенность. Толку от такого коня не было никакого, но у Ньютона была дочь. Мужчина сделал ребенку подарок, и малютка осталась жить на ферме на правах домашней собачки.

Когда дочь ирландца выросла, она вышла замуж за юношу из семьи Фалабелла. Маленького коня девушка забрала на ферму супруга и тот смог получить от него потомство. Это красивая и вполне реалистичная история все же не дает ответы на основной вопрос — как и почему появилась на свет маленькая лошадка. Была она случайной прихотью природы или на самом деле индейцы владели какой-то тайной?

Разведение лошадей фалабелла

Как бы там ни было, но семья Фалабелла стала первой, кто начал разводить уникальную породу. Отлично понимая ее ценность, фермеры не спешили делиться своим сокровищем с другими. Заводчик продавал животных, но жеребцов при этом кастрировал. Даже семье Джона Кеннеди он предложил только кобылу и мерина. Фалабелла опасались, что кто-то начнет разводить редкую породу и она упадет в цене.

Впервые лошадей фалабелла начали разводить за пределами родной фермы в 1977 году. Семья Фишер каким-то образом смогла приобрести нескольких лошадей и жеребца-производителя для своего заповедника. Позднее маленькие лошадки оказались в Нидерландах, где был основан питомник. Так редкая порода оказалась в Европе, откуда начала распространяться по миру.

Несмотря на то, что сейчас фалабелл разводят в нескольких странах, поголовье этих декоративных лошадок во всем мире не превышает нескольких сотен особей. Это дорогая порода, несмотря на то, что практического применения у этих животных нет. Владельцы фалабелл в восторге от своих питомцев. Они утверждают, что порода сохранила все плюсы больших скаковых лошадей.

Малютки очень подвижны и с удовольствием берут барьеры. Кажется, что скачки с препятствия доставляют им удовольствие. Это милые и дружелюбные животные, хорошо поддающиеся дрессировке и отлично ладящие со взрослыми и детьми.