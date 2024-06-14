Мария Коппенштайнер: как кузина Гитлера оказалась в советской тюрьме

Затеянная Адольфом Гитлером война против Советского Союза больно ударила по многим родственникам фюрера. Один из его племянников, Хайнц Гитлер, умер в Бутырской тюрьме в 1942 году, другой, Лео Раубаль, 12 лет содержался в советском плену. Менее известна судьба родственницы диктатора, которая провела за решёткой в СССР восемь лет – Марии Коппенштайнер. Впрочем, об этой женщине редко вспоминал и сам Адольф Гитлер.

Деревенская родня

Мария Коппенштайнер родилась в 1899 году в семье Антона и Терезии Шмидт. Её родители были обычными крестьянами из австрийского села Шпиталь. Вот только мать в девичестве носила фамилию Пёльцль. Терезия приходилась младшей сестрой матери Адольфа Гитлера – Кларе Пёльцль.

Мария была не единственным ребёнком Шмидтов – по этой линии у Гитлера имелись также двоюродные братья Эдуард, Иоганн и Антон. В последний раз родственники виделись в 1906 году, когда Марии было 7 лет, а Адольфу – 17 лет. Тогда юный Гитлер, лелеявший мечты о венской художественной академии, нарисовал портрет своего пятилетнего кузена Эдуарда. После смерти матери в 1907 году Адольф перестал поддерживать связи с деревенскими родственниками.

Мария Шмидт закончила восемь классов школы и вышла замуж за Игнаца Коппенштайнера. В этом браке она родила четверых детей. Коппенштайнеры мало что знали о Гитлере до 1933 года, когда необщительный родственник неожиданно сделался рейхсканцлером Германии.

Уже после аншлюса Австрии, в 1938 году, Мария Коппенштайнер вступила в «Союз национал-социалистических женщин». Она пыталась попасть в резиденцию рейхсканцлера в Вене, но крестьянку туда не допустили.

Хотя Адольф Гитлер не встречался с родственниками, он про них не забыл. Своему двоюродному брату Эдуарду Шмидту, который был инвалидом, фюрер подарил дом стоимостью 8 тысяч марок и назначил пенсию в 50 марок. А в 1935 году Гитлер передал через сестру Ангелу деньги на похороны своей тётки Терезии. Остаток средств составил 600 марок, из них Мария поставила себе золотые зубные коронки.

Позже сестра Гитлера Паула иногда высылала Коппенштайнерам по 50-100 марок. Впрочем, их самих нельзя было назвать нищими. Размер фермы составлял 19 га. В хозяйстве Марии и Игнаца имелись водяная мельница, две лошади, четыре коровы, свиньи, домашняя птица. Так что Коппенштайнеры даже сами посылали в Берлин продукты в подарок могущественным родственникам. После оккупации территории СССР в хозяйство Коппенштайнеров были присланы украинцы-остарбайтеры Юзеф и Мария.

Арест

На беду Коппенштайнеров, город Гмюнд в Нижней Австрии, в окрестностях которого они жили, оказался в советской зоне оккупации Австрии. В конце мая 1945 года Мария Коппенштайнер была арестована контрразведкой 3-го Украинского фронта вместе с её мужем, братьями Эдуардом и Иоганном, а также одним из племянников. Кузену Гитлера Антону Шмидту удалось избежать аналогичной участи, поскольку он попал в плен к англичанам.

«Марию Коппенштайнер, кузину Гитлера, арестовали явно исходя из «ответственности родственников», – отмечает австрийский историк Стефан Карнер на страницах книги «Архипелаг ГУПВИ. Плен и интернирование в Советском Союзе. 1941-1956».



Иоганн Шмидт умер в венской тюрьме через неделю после ареста (есть версия, что он был расстрелян). Эдуарда же вместе с супругами Коппенштайнер вывезли в СССР.

В Австрии без родителей остались дочери Марии, которым было 15 и 16 лет, а также двое её младших сыновей – одному из них исполнилось 11 лет, а другому всего пять.

Следствие и суд

Поначалу родственников Гитлера посадили в Лефортовскую тюрьму. Здесь соседкой Марии по камере была ассистентка личного дантиста Гитлера Кете Хойзерман. Игнаца Коппенштайнера советские следователи допрашивали с особым пристрастием – дело в том, что он с 1932 года был членом НСДАП. Четыре года предварительного заключения измотали здорового австрийского бауэра. Игнац сильно страдал от холода, так как ему не позволяли закрывать руки одеялом во время сна. В итоге Игнац Коппенштайнер умер в июле 1949 года от туберкулёза.

Не легче пришлось и Марии. Она гордилась кузеном Гитлером, но о членстве в национал-социалистической организации могла рассказать немногое: платила взносы, ходила на собрания и помогала беднякам. Как рассказывал один из ветеранов пенитенциарной системы полковник Евгений Гудков, державший в руках дело No2326, следствие велось на редкость подробно. В бумагах описывалась даже форма пятен на предметах гигиены, которыми пользовалась Мария Коппенштайнер. Очевидно при нехватке улик даже нечистоплотность бывшей крестьянки имела «моральный вес».

В 1950 году Эдуарда Шмидта и Марию Коппенштайнер осудили «за преступления против человечности». Женщину русские обвиняли в том, что она «являясь родственницей Гитлера, поддерживала с ним связь и получала от него денежные средства, одобряя его преступные планы, направленные против Советского Союза и других миролюбивых государств, жестоко эксплуатировала во время войны советских граждан, угнанных гитлеровскими оккупантами из временно захваченных ими районов СССР на рабский труд в фашистскую Германию». Кузена и кузину Гитлера приговорили к 25 годам лишения свободы.

Смерть в тюрьме

По данным историка Ивана Евсеева, в 1950 году Мария Коппенштайнер некоторое время провела в штрафном Уральском лагере, а затем была переведена в Верхнеуральский централ. Этот изолятор НКВД для политзаключённых славился «тепличными» условиями – но не для родственников фюрера. С узницей камеры на третьем этаже обходились крайне жёстко. Однажды Мария Коппенштайнер попросила дать ей валенки «в связи с наступлением холодов». Однако начальник тюрьмы оставил запись на заявлении: «Перетопчется в тапочках!»

Мария любила читать. Но ей в насмешку очками разрешили пользоваться только в ночное время. В то же время, по воспоминаниям сотрудников тюрьмы, допускались и «поблажки». Вдобавок к чёрному хлебу Мария Коппенштайнер получала иногда 250 граммов белого хлеба – другим узникам его не давали. Тем не менее здоровье австрийской крестьянки ухудшалось – у неё увеличился зоб, впали щёки, ввалились глаза. Самостоятельно гулять Мария не могла, и её приходилось выводить под руки. Спотыкаясь из-за плохого зрения, узница падала и получала переломы.

Брат Марии, горбун Эдуард Шмидт, умер 5 сентября 1951 года – как и Игнаца, его доконал туберкулёз. Сама кузина Гитлера дотянула до смерти Сталина. Возможно, она возлагала надежды на перемену своей участи, однако 6 августа 1953 года Мария умерла от сердечного приступа. Похоронили кузину диктатора где-то во рву между мусульманским и православным кладбищами Верхнеуральска.

Реабилитация

Вполне правомерен вопрос, почему «деревенские кузены» Гитлера получили гораздо более суровое наказание, чем, к примеру, его сестры Паула и Ангела, оказавшиеся в западной зоне оккупации. Скорее всего, это можно считать политической местью сталинского режима. Реальный состав преступления в деле австрийских крестьян усмотреть сложно – слишком ничтожна была их роль в бурных событиях XX века. В 1997 году по запросу Австрии Главная военная прокуратура России, как сообщалось в СМИ, официально реабилитировала Марию и Игнаца Коппенштайнеров.