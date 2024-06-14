Приметы на 15 июня: что нельзя делать на Вьюна Зеленого?

15 июня по народному календарю день Вьюна Зеленого. Он был окружен множеством суеверий. Верили, что запреты и традиции помогут избежать неприятностей, защитят от разорения, одиночества и болезней.

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В этот день запрещалось заключать сделки и подписывать важные документы. Считалось, что велика вероятность встретиться с обманщиком и лишиться денег или имущества. Также нельзя было делиться с окружающими своими планами. Запрещалось хвастаться имеющимися достижениями. Предки были убеждены, что так можно лишиться предмета гордости.

В этот день запрещалось сквернословить и громко разговаривать рядом с водоемами. Это могло привлечь внимание нечисти. Также нельзя было купаться и рыбачить: на дно могут утащить русалки. Нельзя было на Вьюна Зеленого выносите мусор. Предки полагали, что вместе с ним из дома уйдет благополучие.

Этот день нужно было проводить в хорошем расположении духа, не носить одежду с металлическими элементами. Также день не подходит для посещения кладбищ.

Зато 15 июня можно было плести венки. Для этого использовали веточки березы. Существовало поверье, что так можно защититься от нечисти. Верующие в этот день шли в храмы, молились заступникам и просили помощи в мирских делах.

Согласно приметам, если 15 июня был солнечный день, то это указывало на теплое лето и хороший урожай. Если к вечеру начинался ливень, в августе ждали много дождей. Ненастье ближе к ночи сулило пасмурный июль с частыми осадками. Гром и молния на праздник Вьюна Зеленого обещали перемену погоды.