Центр художественной гимнастики Ирины Александровны Винер принял праздник Дня Спасения и Освобождения

3 июня в Центре художественной гимнастики Ирины Александровны Винер прошла ежегодная выпечка хал (хлеба) Афрашат Хала в честь Дня Спасения и Освобождения учрежденным Германом Захарьяевым. 1000 женщин разных вероисповеданий объединились в единой молитве и благодарности за мир, спасение и освобождение еврейского народа. Организаторами мероприятия выступили Первый Женский Еврейский Конгресс совместно с международным благотворительным фондом горских евреев СТМЭГИ при поддержке компании «ОКО.EVENT» Оксаны Дрибас.

Программа вечера включала в себя всероссийскую выпечку хлеба Афрашат Хала, зажжение свечей и торжественную церемонию награждения премией «26 Ияра».

В мероприятии приняли участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер, президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Соломонович Шаевич, статс-секретарь-заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алена Руденко, глава благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Рашбилович Захарьяев и вице-президент фонда Исай Рашбилович Захарьяев,Татьяна Рогозина, Катя Лель, Брендон Стоун, основатели Первого Женского Еврейского Конгресса Юдит Соркина, Лора Гаврилова, учредители Юлианна Винер, Аннэтэс Рудман и попечитель конгресса Карина Багдасар. В акции также участие известные представительницы культуры, искусства, бизнеса, представляющие все основные конфессии, ведь День Спасения и Освобождения — это общий праздник всех россиян и великая памятная дата для всего человечества.

Открывая мероприятие, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер отметила важность мероприятия.

«Необходимо сохранить в поколениях память о страшных событиях Второй мировой войны, о героизме солдат Красной армии и воспрепятствовать участившимся попыткам переписать историю. Уверена, подобные мероприятия – прекрасная возможность объединить всех женщин России во благо мира и справедливости», - отметила Ирина Винер.



Автор идеи создания Конгресса, его идеолог и основатель Юдит Соркина также отметила особую роль женщин. «26 Ияра – это день памяти. И именно женщина, вне зависимости от ее вероисповедания, является памятью этого мира. Ее задача состоит в том, чтобы раскрывать духовность не только в себе, но и в других, передавать знания своим детям и воспитывать в них преемственность. От нас зависит то, каким будет будущий мир, и то, каким его запомнят потомки» - отметила Юдит Соркина.

В свою очередь основатель Первого Женского Еврейского Конгресса Лора Гаврилова добавила, ключевая задача мероприятия объединить всех женщин России вне зависимости от социального статуса, религиозной принадлежности во имя исторической справедливости, а также установления мира на земле.

В рамках вечера прошла церемония награждения, а также насыщенная культурная и спортивная программа с участием Кати Лель, Брендона Стоуна, группы «Те100стерон» композитора, музыканта и продюсера Леонида Овруцкого и мировых чемпионок – гимнасток из центра Ирины Винер.

День Спасения и Освобождения

В иудейский День Победы евреи чтят память убитых и выражают благодарность Всевышнему, а также солдатам Красной армии и их союзникам за их победу над нацизмом. В России День Спасения и Освобождения официально включен в реестр праздников и памятных дней. В синагогах, общинных центрах и еврейских семьях в этот день принято зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей - в благодарность за спасение и освобождение.