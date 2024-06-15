Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Землю

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету размером с Землю, вращающуюся вокруг ультрахолодной карликовой звезды всего в 54,6 световых годах от нас. Планета, получившая название SPECULOOS-3 b, немного меньше, но намного горячее нашей. Открытие описано в статье, опубликованной 15 мая в журнале Nature Astronomy.

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Проект SPECULOOS (Поиск планет, затмевающих ультрахолодные звезды) направлен на поиск потенциально обитаемых экзопланет вокруг самых маленьких и холодных звезд нашей галактики.

Недавно группа астрономов из Льежского университета в Бельгии обнаружила транзитный сигнал в свете звезды SPECULOOS-3. Последующие наблюдения подтвердили, что этот сигнал вызван экзопланетой размером с Землю.

Согласно исследованию, радиус SPECULOOS-3 b составляет примерно 0.977 земного радиуса, а обращается она вокруг своей звезды каждые 17,28 часов. Температура поверхности планеты оценивается примерно в 553 K.

Ученые предполагают, что SPECULOOS-3 b имеет каменистую структуру. Масса планеты пока неизвестна, но последующие наблюдения могут привести к ее измерению.

Авторы исследования подчеркивают, что высокая радиация, падающая на SPECULOOS-3 b, в сочетании с размером звезды делают ее одной из самых перспективных целей для космического телескопа Джеймса Уэбба.