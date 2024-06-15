Какие эксперименты ЦРУ ставили над гражданами США

Более 70 лет назад ЦРУ запустило программу «МК-Ультра». В первую очередь она включала в себя эксперименты над человеческой психикой и поиски средств манипуляции сознанием. И хотя официально рыцари плаща и кинжала действовали в рамках закона, засекреченность предприятия усложняла контроль за их действиями, что стоило жизни многим людям. «Лента.Ру» рассказывает, почему проект пришлось закрыть и как после этого ЦРУ угодило в череду судебных скандалов.

© Lenta.ru

Дело проклятого хлеба

16 августа 1951 года в местечке Пон-Сент-Эспри на юго-востоке Франции случилось нечто, о чем даже рассказывать жутковато. В один миг 250 человек помешалось: одним мерещились змеи, другие «сгорали в огне», третьи бросались на соседей с ножами. Некоторые, спасаясь от невидимых преследователей, выпрыгивали из окон и ломали себе ноги.

Галлюцинаторный ад продолжался несколько часов. Официально погибли пять человек, а особо буйных заковали в смирительные рубашки и отправили в психбольницы, ради их же блага. Сообщалось, что одного из участников беспорядков обезвредить не успели и он задушил собственную мать.

Много лет спустя местный почтальон Леон Армунье, будучи уже в преклонном возрасте, рассказал журналистам, что в тот злополучный день он, как обычно, развозил письма, как вдруг на него обрушилась мощнейшая галлюцинация.

Это было ужасно. Мне казалось, что я становлюсь все меньше, сжимаюсь, языки пламени разгораются прямо у моих рук, и я не могу ничего с этим поделать Леон Армунье



Расследование не привело ни к каким сенсационным открытиям. «Дело проклятого хлеба», как назвала инцидент пресса, официально стало следствием массового отравления. Якобы в местную пекарню попало некачественное зерно, из которого получился галлюцинаторный хлеб. Мельник Морис Майе раскаялся, признавшись, что экономии ради подмешал в пшеничное зерно дикорастущий райграс, и что он, скорее всего, был поражен спорыньей. Спорынья — плесень, образующаяся на зерновых культурах. И да — из нее делают d-лизергиновую кислоту.

Мориса даже пришлось взять под стражу, ведь слухи быстро разносились, и горожане всерьез собирались его линчевать. Однако яснее от его признания не стало. Зато слухи о том дне ходили самые разные: винили черных магов, американских шпионов, коммунистов.

Спорынья могла бы стать зацепкой в этом деле, но почему-то не стала. В 2009 году в руки журналиста Хэнка Альбарелли Вашингтон. Отвечая на запрос по Пон-Сент-Эспри и файлам Олсона. Передайте их Бэлину и проследите, чтобы они были уничтожены».

С инцидента в Пон-Сент-Эспри прошло больше 50 лет, и к этому времени многие были наслышаны о программе ЦРУ «МК-Ультра», в рамках которой разрабатывались инструменты по контролю над человеческим сознанием. Допустим, «дело проклятого хлеба» — один из пазлов в мозаике «МК-Ультра». Но удастся ли когда-нибудь собрать полную картину?

Психотропная гонка сверхдержав

«Лента.ру» рассматривала холодную войну с разных сторон, включая космическую и ядерную гонку. Но это геополитическое противостояние потеряло бы всякий смысл, если бы с поля боя ушли спецслужбы.

Вторая половина XX века — битва за умы людей. И американские власти больше всего на свете боялись, что мир станет коммунистическим. А земной шар «краснел» на глазах. После победы в Великой Отечественной войне СССР стал сверхдержавой, популярной на востоке и западе. К концу 1940-х там появилась атомная бомба. Коммунистическая франшиза успешно внедрялась во Вьетнаме, в Северной Корее, Китае, Польше, Чехословакии и других странах.

В ЦРУ всерьез подозревали, что советские секретные службы научились управлять не только массовым сознанием, но и вторглись в индивидуальное. Прямых доказательств не было, но пускать это на самотек не хотелось. Поступали сведения, что корейские военные с подачи советских спецов промывают мозги американским пленным. В 1959 году вышел роман «Маньчжурский кандидат» про американского манкурта, перепрограммированного под коммунизм. Это не единственный пример.

Показательный процесс над венгерским кардиналом Миндсенти стал еще одним свидетельством в пользу того, что коммунистам удалось разработать технику изменения сознания у своих политических заключенных Даниэль Эстулин книга «Тавистокский институт»



Никогда США не чувствовали себя настолько уязвимыми. Какой толк в B-52 и хваленых американских авианосцах, если советские кулибины могут «перепрошить» мозги американских граждан под Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

На уровне пропаганды антикоммунистическая истерия в США достигает пика к концу 40-х, и продолжается вплоть до начала 60-х. На уровне спецслужб возникает ряд проектов.

По ту сторону добра и зла

Прежде чем говорить об «МК-Ультра», следует дать несколько вводных, потому что обычно их упускают. Когда закончилась Вторая мировая, Управление стратегических служб (будущее ЦРУ) распустили за ненадобностью. Госдеп и Пентагон разделили его функции, и Гарри Трумэн искренне не понимал, зачем нужно еще одно ведомство. Аллен Даллес, работавший во время войны в Берне, остался не у дел, и велика была вероятность, что звездный час его позади.

Но вскоре стало понятно, что помимо сбора секретной информации кто-то должен заниматься подрывной деятельностью на территории СССР, коммунистического Китая и других стран, пораженных «красной заразой». Эта работа сопряжена с выходом за пределы морали, она по ту сторону добра и зла. Ни Пентагон, ни Госдеп этим заниматься не могли. Так в 1947 году возникло ЦРУ. Аллена Даллеса привлекли к составлению проекта секретной директивы СНБ, датированной 16 июня 1948 года под номером NSC 10/2290.

Власти было достаточно гарантий, что новое ведомство обеспечит гражданам США невидимый щит от промывки мозгов, а как это будут делать — их не касается. Дело в том, что президенты слабо себе представляли, как работает ЦРУ. Вплоть до 70-х ЦРУ оставалось вещью в себе, государством в государстве. И только Комиссия Черча после Уотергейта кое-как разбила эту скорлупу.

Аллен Даллес с уважением относился к нацистам и считал, что у него с ними только методологические разногласия



На его совести организация «крысиных троп» в Латинскую Америку, спасших многих нацистских преступников от ФБР, ГРУ и Смерша. Именно во второй половине 40-х Даллес обзавелся интересными связями.

Кто помог доктору Менгеле сбежать в Аргентину? Официально история об этом умалчивает. Неофициально зацепки ведут к Даллесу. Да и тот факт, что Даллес стоял у истоков проекта «Пейперклип» (Paperclip — «Скрепка»), благодаря которому США переманили на свою сторону лучшие умы Третьего рейха, включая Вернера фон Брауна, о многом говорит. Кстати, унтерштурмфюрер СС Пауль Дикопф, участник программы «Пейперклип», в 1968-1972 годах возглавлял Интерпол.

Интернациональные корни «МК-Ультра»

Проект «МК-Ультра» в плане генезиса не так прост. Истоки его можно отследить в 1920-1930-х. Парадокс, но первая ниточка идет к Франкфуртской школе философии, которая с 1920-х годов занималась разработками в области неомарксизма. Ее лучшие представители скрестили марксизм и фрейдизм и работали на стыке философии, социологии и психологии. Исследования Герберта Маркузе, Эриха Фромма и других франкфуртцев изучались в ЦРУ. Есть сведения, что их исследования в области человеческого сознания спонсировались конторой в Лэнгли, куда в начале 60-х перебралось разведуправление.

Следующая ниточка ведет в Швейцарию, в Базель, где находится лаборатория «Сандоз». Именно там в 1938 году молодой ученый Альберт Хоффман случайно открыл диэтиламид d-лизергиновой кислоты (ЛСД). Это вещество будет активно использоваться военными и ЦРУ, в том числе в рамках «МК-Ультра». Есть подозрение, что Аллен Даллес, работая в середине 40-х в швейцарской резидентуре, и здесь приобрел нужные связи.

Еще одна ниточка ведет в Швейцарию, а оттуда — в Канаду. Психиатр из Швейцарии Дональд Эвен Камерон в 1945 году стал обвинителем Рудольфа Гесса на Нюрнбергском процессе. Затем он обосновался в Монреале в макгилловском университете, где пользовался безграничной властью, и очень скоро был завербован Даллесом.

И важнейший момент — Тавистокский институт человеческих отношений в Британии. Он образован в 1947 году, но к этому времени в рамках Тавистокской клиники, основанной в 1920 году, там уже была наработана солидная база. ЦРУ разрабатывало операции «МК-Ультра» совместно с Тавистокским институтом человеческих отношений. И, вероятно, при немалом участии МИ-6.

Есть связь с СССР, но очень зыбкая. Не в силу притянутости за уши, а в силу засекреченности информации. Известно, что в конце 1920-х советское правительство отправляло экспедицию в Латинскую и Центральную Америку с целью изучения психоделических (психотропных/галлюциногенных) практик.

В 1927 году русские переправили [из Центральной Америки] в Москву тонну яхе, о котором рассказывалось во всех дешевых журнальчиках времен холодной войны Барри Майлз исследователь



Яхе (или айяуаска) — психотропный напиток из одноименной дикой лианы с добавлением других растений. Он использовался индейскими общинами бассейна Амазонки в качестве целебного и магического средства во время шаманских камланий. В СССР в указанное время его изучали, но увенчались ли опыты успехом — неизвестно, ведь при Сталине стало не до этого, а в годы работы НКВД приоритет получила программа по созданию ядов. Вероятно, когда появилось КГБ, подобные разработки возобновились. ЦРУ было в курсе и изучало тот опыт. Но об этом очень мало информации. Можно только предполагать, что данные наработки советские спецслужбы использовали в Северной Корее.

И еще одна ниточка уже упоминалась в конце предыдущей части. Это нацистские медицинские специалисты, многие из которых чудом избежали Нюрнберга. Аллен Даллес и его соратники спасли их от суда не просто так. Взамен те предоставили результаты исследований в Дахау, Освенциме, Треблинке и других концлагерях. В первую очередь ЦРУ интересовали эксперименты над психикой, а именно — поиск нацистами сыворотки правды.

«Быть смелым, чтобы видеть скрытое» Вопрос масштабности «МК-Ультра», а точнее, ее мощи — это вопрос концентрации всех мировых достижений в области работы с сознанием в лабораториях ЦРУ. До того как разведуправление развернуло «МК-Ультра» во всеоружии, оно обкатало две его демо-версии. Это проект «Синяя птица» (Блюберд/Синешейка). Многие о нем что-то слышали, его часто муссировали в постперестроечной квазинаучной, охочей до сплетен прессе. Но редко говорят о том, что название взято от одноименной пьесы Мориса Меттерлинка. Она вышла в 1908 году, и главный ее посыл: «Быть смелым, чтобы видеть скрытое». «Синяя птица» главной своей целью ставила изучение аспектов амнезии и поиск сыворотки правды. В тренинге использовался третий акт «Синей Птицы» Метерлинка, «Дворец Ночи». Непосредственный же предшественник «МК-Ультра» — проект «Артишок». Одна из сформулированных задач — выяснить, можно ли заставить человека стать убийцей против его воли. Известны проекты «Чаттер» и «МК-Наоми», которые тоже могли быть шагами к «МК-Ультра». Исследователи называют также «Подпроект 54», или сверхсекретную программу «Идеальное сотрясение мозга», которая должна была использовать субзвуковые частотные импульсы для стирания памяти. Программа закрыта до реализации. Как бы то ни было, «МК-Ультра» стал апофеозом безнаказанности ЦРУ, беспрецедентным по количеству вовлеченных в действо институтов, людей и средств.



Полуночный оргазм

МК — шифр Управления технической службы ЦРУ, а кодом «Ультра» (Ultra) обозначались наиболее секретные операции Управления стратегических служб (УСС) в годы Второй мировой войны.

В 1953 году Даллес дал добро на старт программы (само название и сценарии были готовы еще в 1950 году). Руководил программой Сидни Готлиб, химик-вундеркинд из Университета Висконсина. «МК-Ультра» имело множество субпрограмм, точное их число неизвестно. В 1964-м программа мутировала в MK Search, которая, в свою очередь, разделилась на MK Often и MK Chickwit.

Фактически «МК-Ультра» — ризома. Или грибница. Суть в том, что она распространяется горизонтально и создает новые проекты (грибы). С 1976 года, благодаря философу Жилю Делёзу и психоаналитику Феликсу Гваттари, ризома используется для описания нелинейных, гибких и многоуровневых систем. «МК-Ультра» и есть такая система. Когда говорят о закрытии программы в 1973 году, следуют по пути упрощения.

Фактически же «МК-Ультра» существует до сих пор, но в других формах, форматах и под другими названиями



Достоверно известно несколько эпизодов из деятельности «МК-Ультра». Это операция «Полуночный оргазм» под руководством Джорджа Хантера Уайта, бывшего репортера, связанного с криминалом, а с 1945 — сотрудника УСС и ЦРУ. Он организовал в Сан-Франциско сеть борделей, в которых работали «медовые ловушки» — завербованные проститутки.

Они обрабатывали клиентов, зачастую солидных, и подсыпали им в спиртное ЛСД. Уайт и его подчиненные за всем этим наблюдали через одностороннее стекло. Впрочем, и сам Уайт не относился к психически уравновешенным людям. Он был склонен к БДСМ, употреблению ЛСД, избиению и убийствам проституток. В разговоре с Сидни Готлибом он однажды обмолвился:

Где еще энергичный американский мальчишка мог бы убивать, мошенничать, красть, насиловать и грабить с разрешения и благословения правительства? Это очень круто!



Проект «Монарх»

Когда говорят про «МК-Ультра», часто приводят примеры из опыта субпроекта «Монарх». Во-первых, именно здесь сосредоточены многие цели и задачи основного проекта. Во-вторых, «Монарх» — один из немногих проектов, на который уцелел и всплыл в нулевых компромат.

Центральные фигуры здесь — уже упомянутые Сидни Готлиб и Дональд Эвен Камерон. Готлиб относился к той самой молодой элите, которая, по словам Даллеса, и стала солью ЦРУ. Максимально образованные, с высоким уровнем интеллекта и отсутствием каких-либо моральных предрассудков, ярые приверженцы капитализма, враги коммунизма и СССР. И самое главное — ими движет научный интерес, а этот мотив посильнее денег и даже власти.

Камерон работал в Канаде и обрабатывал местных жителей. В начале 50-х США как-то надавило на правительство этой страны, и оно дало карт-бланш на реализацию проекта «Монарх» на своей территории. Камерон обвинял Гесса и других нацистов, но сам недалеко от них ушел.

Проводимые доктором Юэном Камероном в Монреале сеансы сенсорной депривации были призваны стереть старое сознание и поверх него записать новое — примерно так же, как можно стереть содержимое магнитофонной ленты и записать поверх что-то другое. Это история современного Франкенштейна или, точнее, целой лаборатории Франкенштейнов и порожденных ими чудовищ, которые сегодня гуляют по улицам наших городов Даниэль Эстулин писатель



В рамках субпрограммы «Монарх» практиковалась спровоцированная амнезия, осуществлялся поиск особых триггерных механизмов, способных внушить жертвам психиатрических экспериментов поведение, смертельно опасное как для них самих, так и для окружающих. Чтобы уничтожить старые паттерны и стереть черты личности, Камерон прописывал испытуемым колоссальные дозы ЛСД, подвергал их «терапии сном» под наркотиками на протяжении недель и все это сопровождал ударами током. А для формирования новых паттернов он заставлял «пациентов» на протяжении 16 часов слушать записанные сообщения со случайным набором слов и фраз.

Когда правда о Камероне и его проекте вскрылась, он был уже в могиле. Одной из жертв Камерона стала его коллега Мария Марроу, которая хотела перенять опыт. Но Камерон убедил ее в том, что ей самой требуется лечение, и в течение 11 дней истязал электрошоком и накачивал наркотиками. В результате у Марии началось кислородное голодание мозга, а после того, как она пришла в себя, у нее диагностировали прозопагнозию — расстройство восприятия, при котором теряется способность узнавать лица.

Мне уже 68 лет. Большинство из нас, кто пострадал от Эвена Камерона, стареют. У меня не осталось ни цента сбережений. Я потратила все на адвокатов. Клеймо этого дела уничтожило меня в профессиональном плане. Думаю, к тому времени, когда все закончится, я буду мертва и похоронена Мария Марроу The Washington Post, 1985 год



Почему субпрограмма называлась «Монарх»? Одна из самых распространенных в США бабочек — бабочки монархи (Danaus plexippus) из семейства нимфалид, открытая еще Карлом Линнеем.

По одной из версий, бабочка монарх символизирует перерождение, по другой — световые образы, вспыхивающие в голове человека под воздействием электрошока, очень напоминают бабочек. Как бы то ни было, Даллес и его коллеги поставили перед ЦРУ сверхзадачу: изучить возможности программирования граждан на предмет возможности превращения их в «спящих агентов», способных выполнять любые задания после прочтения кодового слова, которое выступает триггером.

Пролетая над гнездом кукушки

В 60-х в кругах прогрессивных психиатров, контрразведчиков и элиты контркультуры зазвучало понятие «контроль». Наркотики и психоделические вещества рассматривались как обоюдоострое оружие. Контркультура видела в них способ уйти из-под контроля спецслужб, государства, системы. ЦРУ видело в них способ контролировать человеческий разум.

«МК-Ультра» использовала весь спектр достижений химической и фармацевтической промышленности. Это тяжелые наркотики, такие как героин и кокаин. Здесь схема простая: любой наркоман — легкий объект для манипуляции.

С галлюциногенами немного сложнее. Сначала их обкатывали в тюрьмах и психбольницах. Вскоре стало понятно, что стресс, вызванный заключением, дает нежелательный эффект, и назвать чистым экспериментом это нельзя. Но работа с «психами» давала возможность завербовать ведущих психиатров, многие из которых придерживались как раз альтернативных способов лечения, включая ЛСД.

В итоге гранты на исследования в рамках «МК-Ультра» осваивали как минимум 44 колледжа и университета, 15 лабораторий и фармацевтических компаний, 12 больниц и клиник и 3 тюремных учреждения.

Еще одна категория — добровольцы. Их набирали из студентов и представителей контркультуры, что тогда зачастую являлось одним и тем же. Эти подопытные испытывали на себе воздействие препаратов и получали за это деньги.

Среди них писатель Кен Кизи, битник Аллен Гинзберг, психолог, писатель, разработчик тестов Тимоти Лири. Их отличало то, что в экспериментах они участвовали добровольно, на них в основном тестировали ЛСД, ДМТ, псилоцибин, и эти вещества были им по нраву, они отвечали их интересам и совпадали с их областью изысканий. Аллен Гинзберг потом, навещая своего друга и соратника по бит-движению Уильяма Берроуза в Танжере, рассказывал ему о личных переживаниях, посещавших в ходе экспериментов в Стэнфордском университете.

Мало кто знал в 1961 году, когда вышла книга «Пролетая над гнездом кукушки», что она полностью основана на «дневниках пациента» Кена Кизи, и все ужасы, описанные там, — часть программы «МК-Ультра». К 1975 году, когда на экраны вышла экранизация Милоша Формана, с «МК-Ультра» было покончено.

Известно также, что в американской психоделической революции 60-х, в том числе и Вудстокском фестивале 1969 года, сотрудники ЦРУ сыграли большую роль. Во-первых, существовала практика внедрения агентов в тусовку. Агенты распространяли наркотики и наблюдали за тем, как они действуют на неокрепшие умы. С другой стороны, по ходу роста антивоенного движения США правительству требовалась его дискредитация, и вещества также выполняли свою роль. Как и в устранении наиболее оголтелых и отчаянных лидеров мнений. Но это уже выходит за рамки данного исследования.

«Билет, который лопнул»

Так называется роман Уильяма Берроуза, одного из главных мыслителей второй половины XX века. В экспериментальном романе «Билет, который лопнул» описываются различные способы манипулирования сознанием. Ими оперирует некая организация «Банда Нова», подозрительно похожая на программу «МК-Ультра».

Но дело даже не в этом. Остается открытым вопрос, помогла ли «МК-Ультра» в противостоянии СССР? На этот счет не известно. Возможно, некоторые разработанные в ее рамках методики были опробованы в годы перестройки. Известно, что Аллен Даллес способствовал продвижению в советском подполье романа «Доктор Живаго», который якобы должен подточить легитимность политбюро.

Известно, что многие методы советской карательной психиатрии были заимствованы из США. Нейролептик «Аминазин», использовавшийся в «МК-Ультра», был внедрен в психиатрическую практику СССР в 1955 году. Но использовался сугубо для внутренних целей, в частности, для подавления инакомыслия. Кстати, в 1980-х это дало ЦРУ повод распространять информацию о жертвах советской карательной машины, хотя ноги этого растут из США.

Скорее всего, вопрос: «Помогла ли "МК-Ультра" в борьбе с СССР» — некорректен. Столь масштабные программы ставят перед собой цель открытия новых методов. Это примерно как испытание новейшего оружия в локальных войнах, только на этот раз полем эксперимента стал человеческий мозг.

Столь амбициозный эксперимент не может существовать без изъянов. Ахиллесовой пятой «МК-Ультра» стал пресловутый человеческий фактор. Химик Фрэнк Олсон участвовал в разработке бактериологического оружия и стоял у истоков «МК-Ультра». Его привлек Сидни Готлиб. К этому времени психика молодого человека была расшатана, ведь ему приходилось наблюдать за экспериментами над животными и людьми.

Он был в курсе, кто в ответе за отравленный хлеб в Пон-Сент-Эспри, так как в 1951 году находился там. Он же был осведомлен об операции «Полуночный оргазм», ему претила сексуальная эксплуатация людей, что он высказал Джорджу Уайту, а тот в свою очередь пожаловался Сидни Готлибу.

В 1953 году Фрэнк Олсон несколько раз проговорился жене о том, что он очень жалеет, что «ввязался во все это». Во что именно? Этого он не договаривал. Несколько раз подавал заявление об отставке и несколько раз его забывал. Потом Олсон попал в список неблагонадежных сотрудников ЦРУ, которые подлежали эксперименту с ЛСД.

Употребление данного галлюциногена в качестве побочного эффекта может вызывать депрессию. Фрэнк Олсон вскоре покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна отеля с 18 этажа. По крайней мере так было сказано в официальном отчете. В 1965 году субпроект «Полуночный оргазм» операции «МК-Ультра» закрыли, а Джордж Уайт подал в отставку. Двумя годами ранее Хэнку Альбарелли попалась записка от Готлиба Олсона о прекращении проекта Пон-Сент-Эспри («Отравленный хлеб»). В 1964 году из игры вывели Дональда Эвена Камерона, а в 1967 году он скончался от сердечного приступа.

К этому времени вообще много воды утекло. Джон Кеннеди уволил Аллена Даллеса, Ли Харви Освальд убил Джона Кеннеди, ЦРУ пригласило Даллеса участвовать в расследовании этого дела. Отмечалось, что Ли Харви Освальд вел себя как зомби, и, возможно, он жертва программы «МК-Ультра». Но в 1979 году поступило официальное заявление, что ЦРУ к убийству Кеннеди непричастно.

***

Президент США Джеральд Форд в 1975 году организовал встречу с семьей Олсона и принес извинения от имени правительства США за самоубийство ученого, после того как ЦРУ тайно ввело ему ЛСД. Затем была встреча с тогдашним директором ЦРУ Уильямом Колби в штаб-квартире агентства в Лэнгли.

Некоторые из наших людей в те дни вышли из под контроля. Они зашли слишком далеко. Были проблемы с надзором и управлением Уильям Колби бывший директор ЦРУ



Чтобы замять дело, адвокаты Белого дома предложили семье Олсона 750 тысяч долларов, и они, пусть и после колебаний, согласились. Однако один из сыновей Олсона Эрик в 1994 провел эксгумацию тела отца и выяснил, что его падению с 18 этажа отеля «Стэтлер Хилтон» предшествовала расправа. Так что либо его сбросили уже мертвым, либо в бессознательном состоянии. Но так как семья ученого из ЦРУ уже приняла условия сделки, подать в суд он не мог.

Задолго до этого, в 1972 году, Сидни Готлиб распорядился уничтожить основные бумаги, связанные с проектом «МК-Ультра», чем обеспечил себе спокойную старость. Однако часть компромата, связанная с операцией «Монарх», всплыла в конце 70-80-х. В это время недавним прошлым ЦРУ занималась комиссия Черча (комитет Сената США по церковным вопросам), и именно в это время полномочия ЦРУ резко сократились, как и его влияние на власть и личную жизнь граждан. В 1987 году всплыла информация еще об одной жертве «МК-Ультра» — теннисисте Гарольде Блауэре.

На самом деле количество жертв «МК-Ультра» исчисляется сотнями погибших и тысячами покалеченных, не говоря уж о косвенном влиянии на жизнь родственников потерпевших.