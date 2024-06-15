Сколько раз Владимир Высоцкий едва не погиб

Владимир Высоцкий умер в 1980 году в возрасте всего 42 лет. Однако Высоцкий мог погибнуть гораздо раньше. Не раз смерть подстерегала актера, и он чудесным образом избегал ее или в буквальном смысле возвращался с того света.

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Боевой снаряд

Детство Владимира Высоцкого пришлось на послевоенные годы. Война завершилась в мае 1945-го, но еще долге годы она напоминала о себе. Потерянное оружие, оставленные снаряды продолжали свое черное дело. Особенному риску подвергались любопытные мальчишки, среди которых был и Высоцкий.

Как рассказывала врач Зинаида Агеева, которая лечила артиста, однажды он вместе с друзьями нашел снаряд. Ребята решили его обезвредить. Снаряд взорвался, приятели будущего барда получили травмы разной степени тяжести, а вот сам Высоцкий практически не пострадал. Лишь обгорели волосы и брови. Правда, Володя сильно испугался.

Опасный трюк

Впрочем, сильный испуг, испытанный в детстве, видимо ничему не научил Владимира Высоцкого. Он и будучи взрослым человеком любил рисковать. Так, в 1963 году Высоцкий участвовал в съемках комедии Вениамина Дормана «Штрафной удар». Актер исполнял роль гимнаста и наездника. Некоторые трюки, необходимые по сценарию, были смонтированы, а некоторые – Высоцкий выполнял сам, например, выпрыгивание с лошади.

Как рассказывал сам артист: «Незаметно убирал из стремян ноги и из седла делал сальто-мортале. Там внизу уже ловили. Трюк очень опасный». Однажды при выполнении сальто Высоцкий действительно пострадал. Смерти он избежал, но долго хромал.

Городской гонщик

Тем не менее Владимир Семенович признавался, что после работы над упомянутой картиной полюбил лошадей. Кроме лошадей, Высоцкий был неравнодушен к автомобилям. Причем, ездил актер всегда на бешеной скорости. Высоцкий будто играл на дороге. Художник Борис Диодоров рассказывал, что ездил куда-то с Высоцким, а тот произнес: «Вот сейчас мы будем мчаться по шоссе... И чтобы кто-нибудь навстречу ехал... Интересно, свернул бы тот другой или нет».

Если верить Валерию Перевозчикову, автору издания «Владимир Высоцкий», за всю свою жизнь бард побывал более чем в 10 авариях. Но если его спутники получали переломы и сотрясения, то сам Высоцкий всегда отделывался царапинами.

Пагубное пристрастие

Поведение Владимира Высоцкого на дороге усугублялось злоупотреблением алкоголем, а потом и пристрастием к наркотическим веществам. И эти привычки тоже не единожды подводили артиста к краю могилы. Друг Высоцкого, Валерий Янклович, делился, что в 1979 году, находясь в Бухаре, бард рано утром отправился искать «лекарство».

На местном базаре он раздобыл какую-то капсулу, наполненную обезболивающим средством для удаления зубов. Высоцкий сделал себе укол, после чего наступила клиническая смерть. Владимира Семеновича реанимировал тогда приятель-врач Федотов.

Больной человек

Понятно, что такой образ жизни пагубно отражался на здоровье Владимира Высоцкого. Актриса Алла Демидова в своих мемуарах «Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю» писала: «В интервалах между своими сценами он прибегал в мою гримерную, ближайшую к кулисам , и его рвало в раковину сгустками крови».

Подобное случалось с Высоцким не раз. Об этом говорила и его жена Марина Влади. В очередной раз, когда она вызвала супругу скорую помощь, его не хотели забирать: мол, все равно умрет. Но Влади добилась, чтобы Высоцкого доставили в больницу. Оказалось, что в горле порвался сосуд. Во время операции он снова пережил клиническую смерть. Это было за 11 лет до кончины артиста, который ушел из жизни в 1980 году от сердечно-сосудистой недостаточности.