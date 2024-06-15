Какие тайны о своем прошлом скрывал Юрий Андропов

Личность Юрия Андропова, чей 110-летний юбилей отмечается в этом году, до сих пор окружена легендами. Генеральный секретарь, шеф КГБ, он тщательно оберегал тайны своего прошлого. Ведь в его биографии были тёмные пятна, которые могли навредить блестящей карьере. И одно из них – семья, с которой у Андропова всё было не так просто…

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Ювелирные корни

Даже его происхождение до сих пор остаётся загадкой. Точно известно только место рождения будущего генерального секретаря – станица Нагутская в Ставропольской губернии.

По версии самого Андропова, его отец работал на железной дороге контролёром и рано умер. Мама была учительницей, вышла замуж второй раз за помощника машиниста, но вскоре тоже умерла. А он, не прижившись в семье отчима, в 13 лет вынужден был начать самостоятельную жизнь.

По другой версии, активно обсуждавшейся в последние годы, Андропов был вовсе не из простой семьи. Его дед – финский еврей Карл Флекенштейн – держал в Москве магазин «Ювелирные вещи», причём на Большой Лубянке, где по иронии судьбы в доме по соседству позже расположится КГБ. Говорят, что сам Андропов в узком кругу уверял, что его мать была всего лишь приёмной дочерью Карла Флекенштейна – он то ли женился на женщине с ребёнком, то ли удочерил девочку-подкидыша. Как бы то ни было, графу «национальность» Юрий Владимирович предпочитал игнорировать – еврейские корни могли помешать продвижению по карьерной лестнице.

А взбирался он по ней достаточно резво. Из родной станицы Юрий уехал в Рыбинск, где стал матросом на речных судах. В 20 лет Андропов поступил в Рыбинский техникум водного транспорта и сразу проявил задатки лидера. Известна история, как однажды один из студентов накидал камней на стол преподавательницы по химии. Та, оскорбившись, отказалась вести урок, пока не выяснится, кто виноват. Тогда из-за парты поднялся Юрий Андропов: «Пожалуйста, ведите занятие дальше. А мы сами разберёмся с тем, кто это сделал».

Благодаря своим лидерским качествам, пролетарскому опыту и умению хорошо говорить Андропов стал продвигаться по комсомольской линии. Впрочем, красноречие Юрия помогало ему и в личной жизни. Он был завсегдатаем студенческих вечеринок. Девушкам высокий, деловой и красноречивый Юра нравился. А он, если появлялась цель, всегда умел добиваться своего.

Хулиган Юрий

Первая жена будущего генсека училась в том же Рыбинском техникуме, но на другом отделении. Нина Енгалычева, симпатичная миниатюрная брюнетка, считалась завидной невестой. Её отец был управляющим Череповецким отделением Госбанка. Но и Андропов считался видным женихом. К тому же он умел красиво ухаживать: дарил цветы, провожал до дома, делал щедрые комплименты.

Тем не менее, после окончания техникума Нина уехала в Ленинград, стала работать по линии НКВД. Андропов ревновал и забрасывал её письмами. Однажды прислал фотографию, которую подписал: «В память о далёких, морозных, но полных счастья ночах, в память вечно сияющей любви посылает тебе твой хулиган Юрий».

Но и это не помогло вернуть Нину. Тогда Андропов просто приехал в Ленинград и уговорил девушку вернуться с ним в Рыбинск. В 1935 году они поженились. Через год в молодой семье родилась дочка, которую в честь матери Андропова назвали Евгенией. Карьера активиста с появлением семьи ускорилась. По комсомольской линии Юрия Владимировича перевели в Ярославль. В 24 года он уже возглавил местный обком ВЛКСМ.

Теперь они с Ниной вместо коммуналки жили в отдельной квартире. Чтобы помогать ухаживать за дочкой, выписали няню Андропова Анастасию Васильевну. Нина устроилась на работу в архив НКВД. Правда, вскоре она забеременела снова. У пары родился сын, которого в честь отца Андропова назвали Владимиром.

Семейная идиллия рухнула в одночасье. В том же году Андропов получил назначение в Карело-Финскую ССР на должность первого секретаря ЦК Ленинского комсомола.

Нина осталась в Ярославле с детьми. Почему – до сих пор загадка. Возможно, не хотела рисковать из-за неспокойной предвоенной обстановки на новом месте работы мужа. По другой версии, её просто не отпустили из-за работы в архиве НКВД. По третьей, ей не хотелось ехать на север. В любом случае, семья оказалась в разлуке. Вот только писем с просьбой приехать Нине уже не приходило. Более того, от Андропова не было вообще никаких вестей – он как будто исчез.

Его коллега по работе в Карелии Геннадий Куприянов рассказывал, что от Нины постоянно приходили просьбы о помощи:

«Юрий не присылает денег, дети голодают, не на что купить одежду и обувь», – писала она. «Мы буквально заставили Юрия Владимировича помогать им», – вспоминал Куприянов.



А тут ещё грянула война. Архив НКВД, где работала Нина Ивановна, эвакуировали. Вместе с двумя детьми ей пришлось уехать. И вдруг, наконец, пришло долгожданное письмо от мужа. На клочке бумаги было всего несколько предложений. «Я встретил другую женщину. Хочу получить развод…» Нина ответила так же лаконично: «Я согласна».

Возможно, это быстрое решение говорило о том, что трещину их брак дал ещё до отъезда Андропова в Карелию. В любом случае, медлить с обустройством личной жизни на новом месте он не стал. В 1941 году у него родился сын Игорь. От другой…

Железный человек

Второй женой Юрия Владимировича стала Татьяна Лебедева. Их судьбы с Андроповым были похожи: после окончания педагогического училища она стала продвигаться по комсомольской линии и попала в Петрозаводск. Там и закрутился служебный роман. Какое-то время Юрий Владимирович боролся с чувствами, а потом решился на развод.

С новой женой поначалу всё тоже складывалось идеально. Вслед за сыном на свет появилась дочка Ирина.

По рассказам современников, жену Андропов любил. А про характер Татьяны говорили разное. Одни считали её доброй и заботливой, другие – сильной женщиной, которой дома никто не смел перечить. Будущий генсек покорно отдавал ей всю зарплату и терпел любые капризы.

Зарплата, кстати, становилась всё больше – ведь он продолжал уверенно взбираться к карьерным вершинам. Развод мог подпортить биографию, поэтому о первой семье Андропов предпочитал не распространяться. Татьяна стала ему надёжной соратницей. Она любила появляться на людях, легко находила с ними общий язык.

Когда в начале 1950‑х Андропов получил назначение в Венгрию, Татьяна с детьми не раздумывая поехала за ним. Там и произошла катастрофа. В 1956 году в Будапеште прогремело антисоветское восстание. Советское посольство было в осаде. Толпа свирепствовала, избивала коммунистов и сторонников советской власти. На Андропова дважды покушались. Всё это подорвало психическое здоровье Татьяны. У неё начались головные боли, панические атаки, гипертония.

Андропову венгерское восстание, которое в итоге было подавлено, дало новый толчок в карьере. А вот Татьяна Филипповна уже не смогла вести привычный образ жизни.

Вернувшись в Москву, она практически стала затворницей. Почти не выходила из квартиры, боялась больших скоплений людей, сидела на лекарствах.

Этот её жизненный уклад не изменился и когда Юрий Владимирович на недолгие 15 месяцев возглавил СССР.

Кстати, говорят, что первая жена Андропова приложила немало сил, чтобы этого не случилось. Нина Енгалычева писала жалобы из Ярославля в органы партии на бывшего мужа, который не занимался детьми и не помогал ей. Сына Владимира он действительно упустил: сразу после школы тот попал в плохую компанию, промышлявшую разбоями и грабежами, дважды сидел в тюрьме, потом спился и умер в 35 лет. Дочь Андропова от первого брака стала врачом, и они поддерживали отношения.

И всё-таки самым близким человеком для него оставалась жена Татьяна. «И пусть смеются над поэтом, И пусть завидуют вдвойне, За то, что посвящал сонеты Своей, а не чужой жене», – писал ей Андропов уже из больницы, куда попал с тяжёлой почечной недостаточностью. Жить ему оставалось несколько месяцев.

И то, что пройдя все испытания – временем, властью, болезнями, – он сохранил трепетное отношение к жене, наверное, действительно повод для зависти.

Лариса Плахина

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