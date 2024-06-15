Что Сталин сделал с любовником своей несовершеннолетней дочери

Роман с дочерью Иосифа Сталина Светланой у известного советского сценариста Алексея Каплера завязался в самый разгар войны. На тот момент ему было 38 лет, а избраннице – всего 16. Отношения стоили мужчине почти 10 лет свободы, ведь вождь народов никак не мог смириться с тем, что его несовершеннолетняя дочь связалась с великовозрастным любовником.

Роковое знакомство

Осенью 1942 года в разгар Сталинградской битвы подмосковная дача в Зубаловке стала местом пьяного разгула. Как писала в своих мемуарах Светлана Аллилуева:

«к Василию (сыну Сталина) приезжали гости: спортсмены, актёры, его друзья-лëтчики, и постоянно устраивались обильные возлияния, гремела радиола».



Однажды в числе приглашённых гостей оказался киносценарист Алексей Каплер — еврей и сын когда-то богатого киевского предпринимателя, а в то время военный корреспондент. Так школьница познакомилась с Каплером, а потом и влюбилась в него.

«Люся приходил к моей школе и стоял в подъезде соседнего дома, наблюдая за мной. А у меня радостно сжималось сердце, так как я знала, что он там…», – признавалась дочка Сталина.



О любовных похождениях Светланы через некоторое время стало известно не только всему московскому бомонду, но и самому Иосифу Виссарионовичу. При этом сначала советский лидер никаких радикальных действий не предпринимал. Но в декабре 1942 года в газете «Правда» вышла статья «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда». В ней корреспондент описал события на фронте, а текст закончил следующей фразой:

«Сейчас в Москве, наверное, идёт снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля».



Не догадаться, кому адресованы эти строки, было нельзя. Больше делать вид, что всё хорошо, генсек не мог. В порыве гнева отец отобрал у Светланы все письма и резюмировал – Каплер будет арестован как английский шпион.

«Не умеет толком писать по-русски. Уж не могла себе русского найти», – также заключил Сталин, изучив внимательно переписку.



Срок за сроком

3 марта 1943 года Алексея Каплера действительно арестовали. Его обвинили в антисоветской пропаганде, а поводом послужили встречи с иностранными журналистами и кинематографистами. Любовник дочери вождя с обвинениями не согласился, но ему всё равно дали пять лет исправительно-трудового лагеря в Воркуте. Возлюбленный Светланы на свободе оказался в 1948 году. Светлана к тому времени уже вышла замуж и родила сына. Второй срок (также пять лет) Каплер получил за нарушение запрета посещать столицу. Его он отбывал в лагере для политзаключенных.

После смерти Сталина журналиста реабилитировали и он женился на поэтессе Юлии Друниной.

Первая встреча бывших возлюбленных после длительного расставания произошла в 1954 году во время очередного съезда Союза писателей. По рассказам современников, они пытались делать вид, что не знакомы, но потом всë-таки уединились у окна и долго говорили о прошлом.

В 60-х годах Каплер стал ведущим программы «Кинопанорама», а в 1979 году он скончался. Светлана в 1962 году вместе с гражданским мужем Браджеш Сингхом отправилась в Индию, где просила политического убежища. Затем Аллилуева переехала в США, где и умерла в 2011 году. Ухажёра своей юности она пережила на 32 года.