Чекист, арестовавший Тухачевского: за что расстреляли Рудольфа Нельке

Михаил Тухачевский был арестован в 1937 году в городе Куйбышеве. Арест маршала произвел некто Рудольф Нельке. Кем же был этот человек? И что с ним стало после того, как он взял под стражу известного военачальника?

Карьера чекиста

Рудольф Карлович Нельке родился в 1899 году в Курляндской губернии (Церкстенская волость, Туккумский уезд) в латышской семье. Его отец был обычным рабочим-металлистом, но после революции такое происхождение оказалось весьма кстати. Да и сам Рудольф, в анкете которого упоминалось лишь о незаконченном среднем образовании, с 1915 года был занят на производстве. Только в 1917 году Рудольф Нельке начал принимать активное участие в политической жизни страны, посещать митинги и собрания. В партию он вступил лишь после прихода к власти большевиков.

Тогда же, в 1918 году, Нельке поступил на службу в ЧК. Он был замечен, в том числе благодаря ликвидации «Комитета Ее Императорского Высочества великой княжны Татианы Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий». Поначалу Рудольф Нельке работал в Новгородской губернии, но впоследствии, как указано в издании «Чекисты Карелии» (1986 год), был переведен в Олонецкий губернский ЧК (Карелия). Позже он возглавил ГПУ Карельской АССР, был полномочным представителем ОГПУ по этой же республике.

Арест маршала

Руководящие должности Рудольф Нельке занимал не только в Новгороде и Петрозаводске, но и в Крыму, и в Смоленске. Так постепенно он стал одним из самых влиятельных местечковых чекистов. В 1935 году Нельке убыл в город Куйбышев (ныне Самара). На новом месте Рудольф Карлович занял должность заместителя начальника УНКВД по Куйбышевскому краю (впоследствии по Куйбышевской области). Примечательно, что несмотря на род деятельности, Нельке характеризовали как честного и порядочного человека.

Может быть, именно поэтому Рудольфу Нельке и было поручено арестовать Михаила Тухачевского. Дело в том, что тогда Тухачевский, уже смещенный с должности заместителя наркома обороны, получил новое назначение в Куйбышев на пост командующего Приволжским военным округом. Незадолго до этого под стражу были взяты комкоры Виталий Примаков и Витовт Путна. Позже была устроена очная ставка Тухачевского с Примаковым и Путной, в результате которой маршал признался в организации заговора против власти.

Аналогичная участь

Если верить Олегу Смыслову, автору издания «Любви все звания покорны», подробности ареста Михаила Тухачевского в Куйбышеве стали известны лишь в 1980-х годах, когда сестры маршала получили письмо от некоего Шишкина. Тот писал, что сам Рудольф Нельке, «честнейший человек», поведал ему об этом. 22 мая 1937 года Тухачевский, прибывший на новое место, зашел в обком для того, чтобы познакомиться с руководством. Тут его и встретил Нельке. По словам Рудольфа Карловича, военачальник, услышав об аресте, опустился в кресло и перестал реагировать на окружающих. Чекистам пришлось самим переодевать его в гражданскую одежду.

После ареста Тухачевского Рудольф Нельке недолго наслаждался свободой. В сентябре (по другим данным в августе) того же 1937 года его постигла аналогичная участь. Он был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации и подготовке террористических актов. Военной коллегией Верховного суда СССР Нельке приговорили к высшей мере наказания. Он был расстрелян в 1938 году в Москве. Примечательно, что спустя 30 лет, в 1968 году, Рудольф Нельке на основании решения Верховного суда был полностью реабилитирован.