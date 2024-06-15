Какие цыганские традиции стали русскими

Русские живут с цыганами бок о бок на протяжении уже многих лет. За это время между представителями народов, естественно, проходил культурный обмен. Так, русские многому научились у цыган. Но чему же именно?

Русский романс

Цыганские музыкальные мотивы, проникнутые любовными переживаниями, оказали влияние на становление такого жанра как русский романс. Первым же, кто перенёс музыкальные темы кочевого народа на русскую почву стал композитор Александр Алябьев.

Позже оформился поджанр – городской романс. В таких композициях воспевался «бывалый» человек, который многое повидал и перенёс в жизни. Не трудно догадаться, что городской романс привёл к возникновению и блатной песни.

Русский жаргон

В 1909 году в статье «Словарь воровского языка» криминалист Василий Лебедев отмечал – язык русских преступников интернационален. Уже в советское время филолог Алексей Баранников насчитал в воровском сленге около двух сотен цыганских лексем.

Сегодня эти словечки известны многим. Например, «лавэ» – деньги, «хавчик», «хавка» – еда, «лабать» – играть на музыкальном инструменте, «чувак» – свой парень, «хандырить» – побираться. Кстати, их используют не только в воровской среде.

Гадания на картах

Цыгане в России появились примерно в середине XVIII века. Вместе с ними в страну проникла и мода на карточные гадания. Цыганки, умевшие гадать на картах (этому ремеслу их учат с самого детства), пользовались большим уважением у дворян и купцов. Некоторые состоятельные русские после нескольких правдивых предсказаний даже брали гадалок в жёны. Особой популярностью пользовалось гадание на картах Таро. Такой расклад позволял проанализировать ситуацию во всех жизненных сферах: финансовой, любовной, профессиональной, и сделать прогноз на будущее.

Фламенко

Испанские цыгане научили русских страстному и зажигательному танцу фламенко. В первой половине XIX века базовые элементы этого танца в Российской империи начали преподавать на уроках танцев. В настоящее время регулярно проводятся фестивали фламенко, действует федерация этого танца.

Кухня

Если бы не цыгане, то русские, наверняка, не узнали бы рецепт приготовления жареного ежа. Правда, у наших предков это блюдо не прижилось и деликатесом не стало, но, по некоторым данным, именно его можно считать спасением от голодной смерти в военные годы.