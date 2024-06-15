«Ласточки»: чем в КГБ занимались агенты-девушки модельной внешности

Советские спецслужбы умело играли на человеческих слабостях. Поэтому в КГБ появились агенты-девушки модельной внешности. Они должны были соблазнять иностранцев и добывать ценные сведения. Называли таких красоток «ласточками».

Французские страсти

К помощи «ласточек« часто прибегали тогда, когда требовалось скомпрометировать определённого человека. Не попасться на крючок красивых, обаятельных и интеллигентных агентесс было довольно проблематично, а поэтому жертвы шли буквально на всё, лишь бы информация об их интимных связях на стороне не стала достоянием общественности. В противном случае можно и без семьи остаться, и без карьерного роста.

Генерал-майор Леонид Козлов рассказывал, что свидание в гостиничном номере, напичканном всевозможной аппаратурой, в КГБ называли «медовой ловушкой». Факт половой связи фиксировался на фото и видео, после чего начиналось психическое давление на горе-любовника.

Яркий пример – операция «Галант», героем которой стал французский посол в Москве Морис Дежан. В КГБ обратили внимание, что 50-летний француз не прочь заводить романы с московскими женщинами. Приманкой стала Лариса Кронберг. Эффектная блондинка понравилась Дежану, но через несколько месяцев в бурный роман вмешался «муж» Кронберг. Мужчина в самый ответственный момент ворвался в квартиру, вытащил голого Дежана из постели и избил его. Естественно, процесс снимался на плёнку.

Напуганный, да ещё к тому же избитый дипломат рассказал о произошедшем генералу КГБ Грибанову, которого знал под именем правительственного советника Горбунова. Тот согласился «уладить конфликт», то есть сделать всё, чтобы в дело не вмешалась советская милиция. Понятно, что за такую услугу француз должен был транслировать своему вышестоящему начальству выгодные для СССР идеи. По одной из версий, именно Дежан посоветовал генералу де Голлю вывести страну из НАТО.

Сама всё сделала

Известен и ещё один случай применения «ласточек». Требовалось нейтрализовать японского шпиона Кэндзи Миядзавы, который легально трудился в советской столице под видом журналиста ведущей токийской газеты. Дело доверили агентессе по прозвищу «Эдита».

Но японец оказался бдительным. Он понял, что готовится провокация, а поэтому всячески старался не пересекаться с «Эдитой». Пришлось действовать иным способом.

Как-то «ласточка» запрыгнула в «Тойоту» к шпиону. Тот от неожиданности выехал на тротуар, а пока выруливал, чтобы избежать наезда на прохожих, «Эдита» сорвала с себя платье и порвала ширинку на брюках японца. Вскоре к месту происшествия подоспела милиция. Случился публичный скандал, после которого начальство в срочном порядке отозвало японца из Москвы.