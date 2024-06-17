«Сердечное согласие»: как возникла сила, развязавшая две мировые войны

8 апреля 1904 года Англия и Франция подписали соглашение, получившее название «Сердечное согласие» (фр. – Entente cordiale). Так возникла Антанта, в 1914 году втянувшая мир в Первую мировую войну, а в 1918 году напавшая на Россию.

И вот 120 лет спустя, в апреле 2024 года появляется статья для The Telegraph, написанной министрами иностранных дел Великобритании и Франции Дэвидом Кэмероном и Стефаном Сежурне.

«Сегодня это для нас не менее важно, чем для наших предшественников – отложить в сторону давние разногласия и установить долгую дружбу, которую мы сегодня чествуем, не только как память о “Сердечном согласии”, но и как проблеск будущей Антанты», – подчеркнули министры.



Замечу, что ещё в прошлом году английский король Карл III в ходе официального визита в Париж в своей речи во время государственного банкета в Версальском дворце отметил актуальность «Сердечного согласия»: «Связи между нашими народами бесчисленны. Они представляют собой источник жизненной силы нашего сердечного согласия, вдохновлённого моим прапрадедом королём Эдуардом VII. Мы все обязаны укрепить нашу дружбу, чтобы гарантировать, что она готова к вызовам XXI века».

Как видим, тенденция к созданию новой Антанты более чем серьёзна.

Чтобы понять опасность планов возрождения Антанты, следует обратиться к истории создания союза и причинам возникновения Первой мировой войны.

Увы, пока в этих вопросах у наших официальных историков, как говорил профессор Преображенский, «разруха в головах». Они до сих пор не избавились от шор военной пропаганды 1914-1917 и 1941-1945 годов и не могут, да и не хотят втиснуть реальные факты в прокрустово ложе своих догм.

Они до сих пор объясняют создание Антанты «стремлением не допустить гегемонии Германии в континентальной Европе».

На самом деле с 1871 по 1914 год Германия не претендовала ни на один квадратный метр территории любого европейского государства. Разумеется, автор не считает Германию «белой и пушистой». Германское правительство планировало захваты территорий и даже реально их проводило в Китае и других странах Азии и Африки. И если бы не козни Англии, то всё могло бы ограничиться заморскими локальными войнами далеко за пределами Европы.

Однако Англия считала страшной угрозой расширение германских колоний, улучшение конкурентоспособности германской промышленности по сравнению с британской, а также рост германского торгового и военного флота. Замечу, что океанских лайнеров в начале ХХ века в Германии было произведено больше, чем в Англии, а военный флот Германии по тоннажу в начале 1920-х годов по планам должен был превзойти британский. Да уже к 1914 году германский флот в ряде областей, как-то: корабельная артиллерия, подводные лодки и т.д., качественно превосходил британский.

В 1900 году британское правительство приняло решение напасть на Германию. Предвижу обвинения оппонентов в бездоказательности. Увы, доказательства у меня железные, как в переносном, так и в буквальном смысле, – реформы в британском флоте.

С 1860 по 1900 год Англия в десятках баз, расположенных во всех частях света, содержала сотни боевых кораблей, большинство из которых были устаревшими. Лорды Адмиралтейства готовились к крейсерской войне с Россией и Францией. В такой ситуации и старые броненосные корабли были способны защитить порты в британских колониях, разбросанных по всему свету.

А в 1900 году британское правительство начинает подготовку к морской войне с Германией в Северном море и проливе Ла-Манш. Соответственно, начинается резкое сокращение кораблей в дальних морях. Так, в 1903-1905 годах британский флот в китайских водах был сокращён с 25 до 10 кораблей. Остальные сданы на лом.

Всего же в 1900-1905 годах было списано 154 корабля. Число британских флотов сократилось с 9 до 5. Число эскадренных броненосцев на Средиземном море сократили с 12 до 8. Зато флот Ла-Манша увеличили с 8 до 17 броненосцев.

Итак, начало «Великой войны» было предопределено на Даунинг-стрит, 10 и в британском Адмиралтействе ещё в 1900 году.

В конце 1904 года первый лорд Адмиралтейства Джон Фишер обратился к королю Эдуарду VII с предложением «копенгагировать» германский флот, пока его мощь не достигла критических для Британии размеров. Фишер имел ввиду пиратские нападения адмирала Нельсона в апреле 1801 года на датский флот, который мирно стоял на рейде Копенгагена, столицы нейтральной Дании.

В феврале 1905 года лорд Адмиралтейства Артур Ли заявил: «Если при существующих условиях война все-таки начнётся, то британский флот нанесёт свой первый удар прежде, чем противная сторона успеет прочитать об объявлении войны в газетах».

Ну, а в мае 1905 года Фишер откровенно брякнул морскому министру Каудору: «Сэр, если вы хотите уничтожить германский флот, я готов это сделать сейчас. Если вы прождете ещё пять или шесть лет, то такая работа станет гораздо более трудной».

Почему же англичане в 1905 году не напали на Германию? Начну с того, британский флот мог понести большие потери при атаке германских баз от береговой артиллерии, атак миноносцев и подводных лодок, особенно ночью. А главное же, чтобы победить Германию, нужна была большая армия, которой англичане не располагали.

Да и вообще, англичане никогда не воевали на суше в одиночку, предпочитая использовать чужое «пушечное мясо». Во всех крупных европейских конфликтах, как-то: «война за испанское наследство» 1701-1712 годов, Семилетняя война 1756-1763 годов и наполеоновские войны 1793-1815 годов, английские войска на суше понесли потери менее двух процентов от всех военных потерь. И при этом во всех перечисленных войнах Англия приобрела куда больше, чем другие страны-победители.

Антанта породила грабительский Версальский мир. Сразу после Версальской конференции французский маршал Фердинанд Фош сказал: «Версаль – не мир, а перемирие на 20 лет». А на самой конференции британский премьер Ллойд Джордж сказал французскому премьеру Жоржу Клемансо, желавшему включить в состав Польши земли, заселённые немцами: «Не создавайте новую Эльзас-Лотарингию». Таким образом, французский маршал и британский премьер точно предсказали время – 1939 год – и причину – Польша – возникновения Второй мировой войны.

Англия и Франция обвиняли в развязывании Первой мировой войны исключительно своих противников.

Но к началу Версальской конференции во всех четырёх империях к концу 1919 года правители, виновные в развязывании войны, были казнены или бежали из страны. К власти пришли люди, которые ещё осенью 1914 года выступали против войны. Так почему бы Антанте не принять выдвинутый Лениным ещё в ноябре 1917 года план мира «без аннексий и контрибуций»?

Как бы в таком случае закончил бы свои дни отставной ефрейтор Адольф Гитлер? Художником средней руки? Лидером партии из сотни-двух маргиналов?

Предположим 9 ноября 1923 года в Мюнхене в ходе расстрела демонстрации нацистов Гитлер был бы не легко ранен, а убит. Кстати, есть версия, что фюрера прикрыл своим телом белогвардеец Шойбнер-Рихтер. И что? Тогда бы не было Второй мировой войны?

Разумеется, была бы, но с другими фюрером – Эрнстом Рэмом, Йозефом Геббельсом или ещё кем.

А что, если бы на выборах 1932 года произошло объединение социалистов и коммунистов? Они получили вместе 37,3% голосов, а нацисты – всего 33%. Эрнст Тельман стал бы рейхсканцлером. Евреи сидели бы не в концлагерях, а в Рейхстаге и правительстве. Но Вторая мировая война всё равно бы состоялась.

Так, австрийские социал-демократы до 1934 года считали аншлюс своей главной целью. А Тельман в конце 1920 годов утверждал, что Гитлер лишь на словах выступает против Англии и Франции, а на деле является их ставленником.

Тельман официально заявил: «Советская Германия не заплатит ни пфеннига по репарациям… Мы, коммунисты, не признаем никакого насильственного присоединения народа или части народа к другому национальному государству, мы не признаем никаких границ, проведенных без согласия действительного большинства населения… Мы, коммунисты, против территориального расчленения и разграбления Германии, проведенного на основании насильственно навязанного нам Версальского договора».

Так что и в случае победы коммунистов и социалистов в Германии Вторая мировая война всё равно бы состоялась. Но вот исход её был бы в этом случае однозначно другим.

Государства Антанты Версальским договором сделали неизбежной новую Великую войну. Это было закономерным процессом. А вот всякие там Гитлеры, Пилсудские, Муссолини, Тельманы, фон Папены, Антонески и т.д. были историческими случайностями. Они могли лишь немного изменить время возникновения войны и ход боевых действий. Но предотвратить её был никто не в силах.

И вот сейчас, когда предпринимается попытка реанимировать Антанту, нужен мощный пропагандистский удар по западным мифам. При этом не надо ничего придумывать. Антанта совершила чудовищное преступление против Германии, России, Китая, Индокитая и других стран Азии и Африки.

Правда о злодеяниях Антанты в XX веке может если не остановить, то хотя бы затруднить её реанимацию в 2024 году.