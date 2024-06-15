Чем выставка трофейного немецкого оружия в СССР так напугала советских людей

До коренного перелома в Великой Отечественной войне захваченное на поле боя немецкое оружие не попадало в центр общественного внимания в СССР. Однако летом 1943 года, в преддверии решающей битвы на Курской дуге, советское командование решило продемонстрировать народу, какого сильного врага одолевает Красная Армия. Для этого в Москве была организована грандиозная выставка трофейного немецкого вооружения и техники.

Выставки трофеев

Сталинский режим стремился показать населению, что Красная Армия не уступает по технической оснащённости армиям буржуазных стран. Поэтому уже в 1939 году были устроены выставки трофеев с Халхин-Гола и из Польши, куда РККА совершила освободительный поход.

В начале Великой Отечественной войны Красная Армия преимущественно отступала. Однако трофеи всё же захватывались. Самая первая выставка немецкого оружия была устроена в Мурманске 25 июля 1941 года. Именно на заполярном фронте продвижение фашистов удалось остановить раньше всего.

В Москве Центральный музей Красной Армии в январе 1942 года показал немецкое вооружение в рамках выставки «Разгром немцев под Москвой». В ленинградском Доме Красной Армии трофейные танки и артиллерию демонстрировали на выставке «О героях Великой Отечественной войны».

Крупные запасы оружия трофейные команды РККА собрали после победы под Сталинградом и изгнания немцев с Кавказа. Поэтому 13 апреля 1943 года ГКО постановил создать в Москве постоянную «Выставку образцов трофейного вооружения». Выставка открылась во вторую годовщину начала войны – 22 июня 1943 года – в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Сюда со всех фронтов свезли тысячи сохранных образцов оружия вермахта. На выставке была представлена военная продукция 29 фирм и концернов Германии и оккупированных ею стран.

На входе посетителей выставки «встречала» гранитная скульптура Сталина работы Сергея Меркурова. Образцы немецкой техники, самолётов и артиллерии разместили на площади 15 га до самой набережной Москвы-реки. Даже на беглый осмотр экспозиции требовалось не меньше трёх часов. У каждого экспоната стоял стенд с техническими характеристиками. На выставку попали редчайшие трофеи: бомбардировщик «Фокке-Вульф-200», 23-тонная мортира «Шкода» и захваченные под Ленинградом тяжёлые танки «Тигр» (Panzerkampfwagen VI Ausf.H). Для стрелкового оружия, немецких знамён и обмундирования были отведены два крытых павильона. На выставке работало 120 экскурсоводов и прочих сотрудников, в том числе 50 офицеров вооружённых сил.

Граждане посещали выставку как поодиночке, так и организованными группами. В парк имени Горького приходили рабочие, колхозники, школьники и студенты, а также выздоравливающие красноармейцы, лечившиеся в госпиталях. Посещало выставку и высшее кремлёвское руководство – Сталин вместе с Молотовым, Берией, Микояном и Булганиным. Для тех, кто не мог попасть в столицу, «Мосфильм» снял цветной киноочерк «Трофеи великих битв».

Военные трофеи выставлялись и в Ленинграде. Зимой 1944 года открылась выставка в Минске. А 23 февраля 1945 года образцы немецкого оружия показали на Пушкинской горе в Киеве. Из Германии сюда привезли самолёт-снаряд ФАУ-1 – такого экспоната не было даже на выставке в столице. Во время войны и сразу после неё выставки трофеев также устраивались в Тбилиси, Львове, Ростове-на-Дону и Кёнигсберге.

Реакция населения

За время работы московской выставки выработался своего рода канон записи в книге отзывов, смысл которого сводился к следующему: «несмотря на мощь немецкого оружия, наша армия всё-таки сильнее!».

«Я пришла на выставку трофейного вооружения, чтобы своими глазами увидеть самолёты, с которых фашистские звери бомбили беззащитные мирные города, чтобы увидеть вражеские танки и орудия. То, что здесь представлено, производит большое впечатление. Я смотрю и радуюсь. Эти танки больше не пойдут в атаку, эти самолёты больше не полетят. И не только эти, но и тысячи других, захваченных у врага нашей Красной Армией», – высказалась 24 июня 1943 года домохозяйка Е. Козлова (цитируется по газете «Вечерняя Москва»).



Однако в частных разговорах и переписке встречались настроения, далёкие от ура-патриотических. Писатель Леонид Леонов побывал на выставке трофеев после возвращения из эвакуации. В его письме от 19 июля 1943 года чувствуется страх перед оружием вермахта:

«Эти самые «Тигры» очень такая неприятная штука, броня толще кулака, жилплощадь на троих на колёсах. И оттуда как фаллос этакая штука железная, скучный предмет, прямо сказать».



Необычную запись в дневнике оставил и писатель Михаил Пришвин, посетивший выставку 25 августа 1943 года. Он изумился технике врага и задумался, «чем же мы их побеждаем». В итоге Пришвин пришёл к выводу, что советские «орудия смерти» выдуманы по немецким же образцам, пусть и «похуже, подешевле».

Закрытие выставки

Новые экспонаты в парк имени Горького поступали до самой капитуляции Третьего рейха. А после окончания Второй мировой войны выставку пополнили образцы вооружения японской армии, захваченные советскими войсками в Маньчжурии и Корее. Всего набралось семь тысяч образцов оружия и техники. За пять лет работы выставку посетили семь с половиной миллионов человек. Однако со временем интерес к ней начал спадать, да и занятую треть парка московским властям хотелось освободить под другие цели.

Выставка официально закрылась 1 октября 1948 года. Её экспонаты распределили по музеям. Значительную их часть можно и сегодня увидеть в Центральном музее вооружённых сил в Москве. Однако немалое количество «образцов-дублёров низкой категории» попросту отправили на переплавку, в том числе 65 танков и САУ и 22 немецких самолёта.