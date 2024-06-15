Что сделал Горбачев, чтобы завоевать доверие Андропова

Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев, впрочем, как и другие видные партийные деятели, утверждал, что Михаил Горбачев пользовался доверием Юрия Андропова, который был Председателем КГБ, а затем стал генсеком. Как же Горбачеву, тогда еще работавшему в Ставрополье, удалось завоевать расположение Андропова?

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Элитный курорт

Как известно, в 1970-х годах Михаил Горбачев трудился в Ставропольском крае. По мнению Роя Медведева, автора издания «Советский Союз. Последние годы жизни», если бы в вотчине Горбачева не было бы такого знаменитого курорта как Минеральные Воды, его бы вряд ли заметили. Именно на этом курорте располагались государственные дачи и санатории для представителей высшей партийной элиты, руководителей КГБ и других структур. Отдыхали там и советские знаменитости: артисты, певцы, спортсмены, писатели. Некоторых из них Горбачев встречал и развлекал лично.

Лечение на курорте Минеральные Воды врачи рекомендовали тем, кто страдал заболеваниями сердца, желудка, печени, почек. Последний недуг много лет беспокоил Юрия Андропова. В 1970-х годах, чаще всего в осеннюю пору, он регулярно приезжал в Минеральные воды вместе со своей супругой Татьяной Филипповной. Такой выбор места для лечения и отдыха был обусловлен тем, что черноморский климат был Андропову противопоказан. К тому же Ставрополье было родиной Юрия Владимировича, а привязанность к родным местам – одной из немногих его эмоций.

Индивидуальный подход

Кроме того, Юрий Андропов в Минеральных Водах отдыхал по-настоящему — и телом, и душой. Об этом тоже позаботился Михаил Горбачев. Горбачев даже через много лет не скрывал, что подружился с Андроповым и его семьей. Они вместе совершали пешие прогулки по окрестностям, засиживались допоздна у костра, жарили шашлыки. Михаил Сергеевич вспоминал: «Андропов, как и я, не был склонен к шумным застольям «по-кулаковски». Прекрасная южная ночь, тишина, костер и разговор по душам». Охранники привозили с собой магнитофон, так что приятели могли слушать и музыку.

Горбачев однако лукавил. С Андроповым он наслаждался тихими вечерами не просто так. Дело в том, что многие утверждают, что в действительности Михаил Сергеевич застолья уважал и устраивал их, но, правда, для других гостей. Вечеринки, праздники, дни рождения с большой долей вероятности содействовали популярности Горбачева среди московской знати. К примеру, для Галины Брежневой, дочери генерального секретаря, которая любила жить на широкую ногу, и ее мужа Юрия Чурбанова будущий президент СССР организовывал просто шикарные пиры.

Взаимные услуги

Михаил Горбачев знал, как угодить каждому. А благодаря спокойным вечерам, проведенным с Юрием Андроповым, которые тот так любил, Горбачев сумел завоевать расположение председателя КГБ. Мало того, Андропов даже в Ставрополье жил уединенно, но Горбачева принимал в любое время. Задушевные беседы делали свое дело. Неудивительно, что приятели оказывали друг другу всяческие услуги. Так, однажды Юрий Владимирович устроил Горбачеву встречу с Леонидом Брежневым прямо на железнодорожной станции Минеральные Воды.

Михаил Горбачев понимал, что верность необходимо подтверждать определенными действиями. Например, как пишет в своей книге «Юрий Андропов» Сергей Семанов, как-то раз во время пьяного застолья зять Брежнева Юрий Чурбанов поведал Горбачеву о том, что генсек намерен сделать его, Чурбанова, своим преемником. Михаил Сергеевич запомнил все, о чем говорил ему Чурбанов, и вскоре отправился в Москву. Вероятнее всего, он доложил содержание беседы Андропову. Интересно, что по возвращении, как рассказывал экс-помощник Горбачева Казначеев, Михаил Сергеевич держался очень самоуверенно.