Отказался клеветать на Берию: судьба генерала Ивана Масленникова

Обстоятельства смерти Ивана Масленникова до сих пор остаются до конца невыясненными. Историки даже расходятся в способе, который использовал генерал для ухода из жизни. Однако большинство экспертов уверены, что гибель Масленникова была связана с арестом Лаврентия Берии.

В РККА и НКВД

Иван Иванович Масленников родился в 1900 году близ Саратова в семье железнодорожника. После окончания начальной школы работал телеграфистом, затем добровольно вступил в Красную гвардию, а после — в ряды РККА.

Масленников принимал непосредственное участие в Февральской революции и Гражданской войне, сражаясь против армий Деникина и Врангеля. Позже учился на курсах усовершенствования командного состава РККА, Среднеазиатском коммунистическом университете имени Ленина и Военной академии имени Фрунзе.

В 1930-х годах Иван Масленников служил в НКВД. С 1932 по 1935 годы был комиссаром 11-го Хорезмского полка ОГПУ-НКВД, отличившегося в борьбе с басмачеством на Памире и в пустыне Каракумы. Какое-то время Масленников занимал должность начальника отдела боевой подготовки Управления пограничной охраны НКВД Грузии. В 1939 году он был назначен первым заместителем наркома НКВД БССР, а впоследствии – заместителем наркома НКВД СССР по пограничным и внутренним войскам.

Военные годы и письма Берии

Последнюю должность Иван Масленников занимал фактически до 1943 года. Однако с первых дней Великой Отечественной войны он находился на фронте. В годы войны Масленников командовал различными армиями, а также Северо-Кавказским и 3-м Прибалтийским фронтами. В том же 1944 году, когда Иван Иванович стал командующими Прибалтийским фронтом, ему было присвоено звание генерала армии. Под руководством генерала войска 3-го Прибалтийского фронта успешно действовали в Псковско-Островской, Тартусской и Рижской наступательных операциях.

Известно, что во время войны Иван Масленников вел переписку с Лаврентием Берией. Дмитрий Волкогонов, автор книги «Сталин», считает, что между Масленниковым и Берией существовали особые отношения, о чем свидетельствуют те самые письма военных лет. Так, в 1942 году, будучи командующим 39-й армией военачальник через головы представителей своих непосредственных командиров обращался к Лаврентию Павловичу: «…в силу сложной и тяжелой обстановки, а также памятуя Ваше обещание оказывать возможное содействие… С особым уважением к Вам. Масленников».

После войны и ареста Берии

Возможно, именно благодаря покровительству Берии в послевоенные годы Масленников вел достаточно спокойную жизнь. Несмотря на то, что, как утверждал Серго Берия, сын Лаврентия Павловича, Сталин не любил Масленникова за манеру все время ему противоречить, в 1945 году генерал удостоился звания Героя Советского Союза. Кроме того, после победы над гитлеровской Германией он был назначен заместителем командующего войсками на Дальнем Востоке, а чуть позже – командующим Закавказским военным округом, занимал должность заместителя министра внутренних дел СССР.

Однако в 1953 году Лаврентий Берия был арестован, а через несколько месяцев Иван Масленников покончил с собой. Если верить Павлу Судоплатову и его мемуарам «Разведка и Кремль. Воспоминания опасного свидетеля», Масленникова принуждали признать, что Берия собирался ввести в Москву войска МВД, которые находились под его командованием, и арестовать членов правительства. По мнению Судоплатова, подобных планов Берия никогда не вынашивал, а Масленников не смог оклеветать покровителя. Впрочем, Серго Берия был уверен в том, что генерал не стал бы накладывать на себя руки.