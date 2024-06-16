Бункер с невольницами и пленницы маньяка: самые громкие дела о рабстве в России

Следствие поставило точку в деле смолинского маньяка Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в рабстве и насиловал женщину, считавшуюся пропавшей без вести. При этом она была не единственной потерпевшей по делу злоумышленника: в далеком 2010 году он расправился с другой пленницей при помощи гвоздодера. Несмотря на свои жестокие преступления, Ческидов избежал лишения свободы: экспертиза признала его невменяемым, поэтому он будет направлен на принудительное лечение. Между тем дело смолинского маньяка — далеко не единственный случай рабства в истории современной России. Самые громкие истории вспомнила «Лента.ру».

© Lenta.ru

1995-1997 годы. Пленницы из бункера

В конце 1980-х годов уроженец города Вятские Поляны (Кировская область) Александр Комин отбывал срок за хулиганство. На зоне он увлекся шитьем и, освободившись, выучился на портного в техникуме. После развала Советского Союза Комин решил запустить свое швейное производство, вот только вместо того, чтобы нанять работников, он обзавелся рабами.

На протяжении четырех лет Комин и его товарищ Александр Михеев занимались оборудованием бункера под гаражом. Среди прочего сообщники подвели ток к лестнице, ведущей в бункер, чтобы будущие рабы не могли оттуда сбежать. Первой пленницей Комина стала жительница Вятских Полян Вера Талпаева.

13 января 1995 года она согласилась встретить старый Новый год в компании Комина, выпила водки с клофелином, а очнулась уже в бункере. Правда, шить Талпаева не умела, но дала преступнику наводку на знакомую портниху Татьяну Мельникову. Татьяну опоили вместе с ее сожителем Николаем Малых — бывшим сокамерником Комина.

Однако злоумышленники побоялись связываться с Малых: когда подействовал клофелин, мужчину раздели, вывели на мороз и бросили умирать. А в марте 1995 года в бункере к Талпаевой и Михеевой, которая шила трусы и халаты, присоединился 37-летний алкоголик Евгений Шишов — его Комин планировал использовать для подсобных работ.

Но тот оказался электриком. Боясь, что Шишов сможет обесточить лестницу, Комин и Михеев казнили его на самодельном электрическом стуле. Летом того же 1995 года в бункер заманили новую пленницу — Татьяну Козикову; ее, как и Мельникову, заставили каждый день шить по 36 халатов за смену в 16 рабочих часов.

Через некоторое время женщины попытались сбежать, но неудачно: помешавший им Комин сделал на лбу у обеих татуировки с надписью «раба» и заставил пленниц надевать на себя ошейники, прикованные к стене. У следующей узницы, Оксаны Назимовой, оказались проблемы с психикой, и Комин до смерти опоил ее тормозной жидкостью.

Та же участь в начале 1997 года постигла и Веру Талпаеву, от которой преступники решили избавиться



А через некоторое время Комину пришла в голову безумная идея выращивать собственных рабов: рожать их должна была новая пленница, 22-летняя Ирина Ганюшкина. Но в июле 1997 года она смогла сбежать и добраться до милиции. В итоге злоумышленников задержали: Комин свел счеты с жизнью в СИЗО, а Михеев получил 20 лет колонии и умер через пять лет.

1999-2004 годы. Секс-рабство под землей

По стопам Александра Комина пошел слесарь из города Скопина (Рязанская область) Виктор Мохов: он оборудовал бункер под гаражом и в декабре 1999 года заточил туда 13-летнюю местную жительницу Елену М., которую решил сделать своей секс-рабыней. Мохов насиловал ее две недели, но девушке все же удалось сбежать.

Однако она не обратилась в милицию, и злоумышленнику все сошло с рук. В конце сентября 2000 года Мохов вместе со своей 25-летней подельницей Еленой Бадукиной заманил в бункер 14-летнюю школьницу Екатерину Мартынову и 17-летнюю учащуюся ПТУ-39 Елену Самохину. В неволе девушки постоянно подвергались сексуальному насилию.

За малейшее сопротивление Мохов морил их голодом, избивал резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. Когда однажды Мартынова и Самохина неудачно попытались бежать, Мохов процитировал им Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Самохина в 2001 и 2003 годах рожала от садиста сыновей, которых тот подбрасывал к жилым домам.

При этом оба раза она прятала в пеленках записки с просьбами о помощи, но Мохов оба раза находил их и уничтожал. В 2004 году злоумышленник решил заманить в свой бункер новую пленницу — юную квартирантку. Ее он опоил вином со снотворным.

Однако Мартынова, которая присутствовала при этом под видом подруги Мохова, удержала девушку от спиртного



Кроме того, Екатерине удалось подложить в ящик с аудиокассетами квартирантки записку с просьбой о помощи — через некоторое время та обнаружила послание и обратилась в милицию. Первый осмотр гаража Мохова оказался безрезультатным: он так хорошо замаскировал вход в бункер, что милиционеры его не нашли.

Однако под давлением сотрудников правоохранительных органов злоумышленник все же сдался и выдал своих пленниц. Самохина к тому моменту была беременна третьим ребенком, на восьмом месяце у нее случились преждевременные роды — ребенок не выжил.

В августе 2005 года Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы



Осужденный, которого журналисты окрестили скопинским маньяком, вышел на свободу в марте 2021 года. Спустя всего полгода он вновь оказался в СИЗО. Знакомые в его доме расправились над собутыльником, но поскольку хозяин оказался непричастен к преступлению, в конце концов его отпустили.

2012-2014 годы. Страх и ненависть в деревне

В январе 2014 года домой к 22-летней жительнице деревни Большие Низы (Кировская область) Юлии Глазыриной пришли представители органов опеки: они искали 29-летнюю жительницу города Советска Анну (имя изменено) — мать трехлетнего сына и пятилетней дочери, страдавшую алкоголизмом.

Женщина действительно оказалась в доме Глазыриной: она сумела передать одному из визитеров записку с надписью «Помогите!» Вскоре после этого историей занялись правоохранительные органы — хозяйку задержали. Как выяснилось, она годами держала у себя в рабстве четырех женщин и их малолетних детей. По словам Анны, она познакомилась с Глазыриной в Советске, та предложила ей вместе с детьми переехать в деревню, жить и питаться там бесплатно, взамен помогая по хозяйству. Но в итоге Анна, как и другие пленницы, оказалась в ловушке: хозяйка заставила ее незаконно обналичить материнский капитал и забрала все деньги. Жизнь Анны превратилась в кошмар: Глазырина заставляла ее работать в поте лица, избивала и обливала кипятком. А потом заплатила по 170 рублей двоим умственно отсталым знакомым и заставила их надругаться над пленницей.

Пресекая сопротивление потерпевшей, обвиняемая сняла с нее одежду, связала ей руки скотчем и заклеила рот, после чего мужчины поочередно ее изнасиловали источник в правоохранительных органах



Доставалось и маленьким детям, которых Глазырина за малейшую провинность била проводами и сапогом, запирала в подвале и топила в луже. При задержании преступница оказала яростное сопротивление полицейским, бросившись на них с кулаками. Следователи заподозрили у нее проблемы с психикой — и оказались правы.

Эксперты установили, что Глазырина страдает множественным расстройством сексуального предпочтения в виде сексуального садизма в отношении детей. В ходе следствия выяснилось, что она совершала сексуальные преступления против своих малолетних пленников. Однако Глазырину признали вменяемой и в 2015 году приговорили к 17 годам лишения свободы.

2007-2017 годы. Десять лет в одной комнате

В 2017 году полицейские на юге Москвы остановили 19-летнего молодого человека, который привлек их внимание крайне неухоженным видом — длинными грязными волосами и старой мятой одеждой. Его доставили в отдел: документов при нем не оказалось, но он сам назвался Андреем Приймаком.

Проверив его по базам данных, полицейские выяснили, что Приймак десять лет находится в федеральном розыске: он пропал еще девятилетним мальчиком.

В 2007 году мать Приймака вместе с сыном приехала с Украины на заработки в Россию, нашла любовника и стала вместе с ним регулярно выпивать



Мальчик был предоставлен сам себе: он курил, выпивал и обычно коротал время на улице. Там он и познакомился с жителем столичного района Нагатинский Затон Эдуардом Никитиным, ранее судимым за педофилию. Вскоре Никитин пригласил Андрея в свою четырехкомнатную квартиру на Судостроительной улице — так Приймак попал в сексуальное рабство.

Никитин держал его в одной из комнат десять лет: он поставил там холодильник и биотуалет, при этом запретив Приймаку покидать помещение днем. Выходить из квартиры мальчик не мог вообще. При этом в одной квартире с Никитиным жила и его мать, которая позже утверждала, что даже не догадывалась, что в другой комнате обитает маленький пленник.

Мы уверены, что через какое-то время мать обнаружила мальчика, но в полицию не побежала, предпочитая закрывать глаза на преступление сына источник в правоохранительных органах



К слову, еще две комнаты в квартире Никитина сдавались гастарбайтерам, но те якобы тоже не знали о том, что в квартире живет ребенок. Годы спустя, когда Приймак подрос, злоумышленник, убедившись, что тот не намерен бежать, стал изредка выпускать его ночью на прогулки. Во время одной из них Андрея и заметили полицейские.

За годы в неволе он сильно одичал, молодого человека поместили в реабилитационный центр, чтобы социализировать его, научить читать и писать. Эдуард Никитин в 2019 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

2009-2023 годы. Рабство по-домашнему

В 2009 году 19-летняя воспитанница детдома Екатерина на автовокзале Синегорье (Челябинск) познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым из поселка Смолино. Ческидов пригласил ее к себе выпить, но уже дома объявил Екатерине, что та стала рабыней: отныне она должна была помогать по дому его матери и играть с ним в шахматы.

При этом дома у Ческидова была еще одна девушка по имени Оксана: Владимир представил ее как свою жену, но на деле она также была его пленницей. В 2011 году Оксана попыталась сбежать, но Ческидов, догнав ее, всадил в голову нож, а затем добил ее гвоздодером.

После этого он приказал Екатерине помочь ему расчленить тело и сложил останки в огромную кастрюлю, которую закопал в погребе. За самой девушкой после этого Ческидов стал следить куда пристальнее.

Когда Ческидов уходил, он привязывал Екатерину к самодельной конструкции, сделанной из досок и брусков, а затем заклеивал ей рот скотчем источник в правоохранительных органах



Впрочем, сама Екатерина была настолько шокирована участью Оксаны, что даже не думала бежать. Она провела в рабстве долгих 14 лет, постоянно подвергаясь сексуальному насилию. Кошмар закончился для нее летом 2023 года: Ческидов впал в безумие и стал грозить расправой как своей пленнице, так и 72-летней матери.

Испуганная пенсионерка вызвала психиатрическую бригаду, а Екатерина, улучив момент, сбежала — 30 июля 2023 года она оказалась на свободе. Валентину Ческидову, которая утверждала, что пленница жила в их доме добровольно, вначале отпустили под подписку о невыезде, а позже дело о похищении человека в отношении нее было прекращено.

Смолинский маньяк (так Ческидова окрестили СМИ) также избежал суда: в мае 2024 года по итогам судебно-психиатрической экспертизы он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.