Хадж и внимание к детям: что значит праздник Курбан айт

Курбан айт — важный религиозный праздник для мусульман. Он включает в себя ритуал жертвоприношения, связанный с историей пророка Ибрахима, а также время особого внимания к детям. Подробнее об этом празднике в материале URA.RU.

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Курбан айт и Курбан-байрам — это два названия одного и того же праздника. Курбан Байрам — это арабское название, которое переводится как «праздник жертвоприношения». В некоторых странах, особенно среди тюркских народов, его часто называют Курбан айт.

История и суть праздника

Курбан айт один из важнейших мусульманских праздников, будет отмечаться 16 июня. Этот день связан с завершением хаджа и воспоминанием жертвы пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына по велению Аллаха, но в последний момент вместо сына был принесен в жертву баран.

Хадж — это одно из пяти основных предписаний (столпов) ислама, представляющее собой паломничество в священный город Мекку. Каждый мусульманин, обладающий финансовыми и физическими возможностями, обязан совершить хадж хотя бы раз в жизни. Хадж проводится ежегодно в последний месяц мусульманского лунного календаря — Зуль-хиджа.

Традиции праздника

Праздник начинается с утренней молитвы в мечетях, после которой следуют жертвоприношение. Мясо животного делят на три части: для бедных, для родственников и для себя. В этот день мусульмане поздравляют друг друга возгласом «Ид мубарак!» и уделяют особое внимание чистоте и опрятности одежды.

Жертвоприношение

Жертвоприношение не обязательно для детей, душевнобольных и тех, кто не имеет средств. Для ритуала подходят здоровые овцы и козы от года, крупнорогатый скот от двух лет и верблюды от пяти лет. Обряд проводится строго после праздничного намаза, после чего мясо распределяется по традициям.

Намаз — это обязательная ежедневная молитва в исламе, одна из пяти основных предписаний (столпов) религии. Мусульмане совершают намаз пять раз в день в определенные времена: на заре (фаджр), в полдень (зухр), в середине дня (аср), после заката солнца (магриб) и ночью (иша).

Внимание к детям

На праздник Курбан айт важно внимание к детям, что позволяет передать им религиозные и семейные традиции, укрепить семейные связи и создать позитивные воспоминания. Привлечение детей к праздничным мероприятиям помогает им понять и уважать культурное наследие с раннего возраста, а также ощутить свою значимость в семье.

Правильная организация праздника, дарение им подарков и создание семейных традиций способствуют их духовному обогащению и формированию позитивного отношения к религиозным праздникам. Игнорирование детей может привести к чувству изоляции и недопониманию важности праздника, что негативно скажется на их восприимчивости к культурным и религиозным ценностям.

Где и когда будут праздновать в России

В 2024 году Курбан айт официально отмечается 16 июня в ряде российских регионов, где ислам наиболее распространен, включая Татарстан, Башкортостан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан, Карачаево-Черкесию и Крым. В Москве праздничные мероприятия пройдут в парке «Сокольники» и Центре технических видов спорта «Москва». Также мероприятия пройдут в Мытищах, Одинцове, Ногинске, Домодедове, Подольске, Коломне, Сергиевом Посаде и других городах Московской области.