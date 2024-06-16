Что немецкий адмирал Редер рассказывал про советский плен

На момент капитуляции Третьего рейха бывший командующий Кригсмарине гросс-адмирал Эрих Редер уже давно был «не у дел». Летом 1945 года советские оккупационные силы в Германии вывезли морского офицера в СССР. В отличие от многих сподвижников Гитлера, экс-главкома ВМФ Германии в Советском Союзе поместили в «тепличные условия», выделив в его распоряжение дачу под Москвой.

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Уволенный главком

Военно-морская карьера Эриха Йохана Альберта Редера началась ещё в 1895 году. Сыну учителя из Гамбурга довелось плавать на военных кораблях, а протекция принца Генриха Прусского открыла ему путь к высшим офицерским званиям. В 1916 году Эрих Редер едва не погиб на линкоре «Лютцов» во время Ютландской битвы. В годы Веймарской республики офицер поддержал антиреспубликанский Капповский путч 1920 года.

Высших постов адмирал Редер достиг уже при Адольфе Гитлере. В 1935 году фюрер назначил его главнокомандующим Кригсмарине. Лояльный Редер вполне устраивал нацистов. После денонсации Версальского договора Редер отвечал за выполнение программы строительства флота, с особым «упором» на субмарины. В 1939 году он был повышен в звании до гросс-адмирала. Но с началом Второй мировой войны стала очевидной слабость Кригсмарине перед британским флотом.

31 декабря 1942 года в Баренцевом море во время столкновения с охраной союзного конвоя JW-51B немецкий флот потерял эсминец «Фридрих Экхольдт», а тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер» получил повреждения. За этот «новогодний бой» Редер получил изрядную «выволочку» от Гитлера, и 30 января 1943 года подал в отставку.

В последние два с половиной года войны Эрих Редер занимал должность генерального инспектора флота, числясь в командном резерве. Дважды он принимал участие в правительственных делегациях Рейха в Болгарию и Венгрию.

Советский плен

После отставки Эрих Редер жил в пригороде Берлина Бабельсберге. Согласно его мемуарам, на момент капитуляции Германии Редер лежал в госпитале. Выписавшись 16 мая 1945 года, он первым делом отправился к начальнику советской комендатуры в Потсдаме полковнику Пименову. Тот распорядился выделить Редеру охрану. По версии историков, в действительности гросс-адмирал был арестован вместе с женой. 19 мая Пименов посетил экс-главкома и спросил его о дальнейших планах.

«Тем же вечером со мной случился новый сердечный приступ, – рассказывал Редер. – Болтанка и тряска в русском грузовике оказались чересчур сильным испытанием для меня. Несколько дней мое состояние было критическим, и после этого на несколько месяцев я оказался прикованным к постели».



23 июня, когда гросс-адмирал поправился, его перевели в одиночную камеру тюрьмы в Лихтенберге. Здесь Редеру впервые объявили, что он «военнопленный». 8 июля бывшего главкома доставили в Москву на самолёте, причём во время рейса ему пришлось голодать в течение суток.

Вероятно, у Редера не было дурных предчувствий. Гросс-адмирал не входил в число «ястребов», призывавших добывать для Германии «жизненное пространство на востоке». Напротив, Редер даже отговаривал Гитлера от нападения на СССР. В сентябре 1940 года он предлагал фюреру альтернативный вектор экспансии – агрессию в Средиземном море, где лежали английские владения Гибралтар, Мальта, Кипр, Египет и Палестина. А во время войны отношения Редера с Гитлером и другими нацистами оказались сильно испорчены.

Стоит отметить, что в России Редер оказался не впервые – его на три месяца посылали сюда в 1903 году для изучения русского языка. Будущий гросс-адмирал был свидетелем проводов солдат на русско-японскую войну. Редер уверял, что всегда придерживался тех же взглядов на Россию, что и Отто фон Бисмарк, предостерегавший немцев от войны с восточным соседом.

На первый взгляд, в СССР оптимистические ожидания Редера оправдались. Его приняли практически как «почётного гостя».

«Нас перевели в хорошо обставленный дом в Подмосковье, причём с нами всегда находился один или двое офицеров охраны», – вспоминал гросс-адмирал.



В Советском Союзе Редер провёл три месяца. Он и его жена хорошо питались и пользовались качественным медицинским обслуживанием. Физически экс-главком даже окреп, хотя поражение Германии повергло его в длительную депрессию.

Ещё в Берлине Редер начал писать аналитическую записку (сам он называл это «черновыми заметками» к книге). Гросс-адмирал изложил своё мнение о положении дел в немецких вооружённых силах. В частности, он весьма недружелюбно отзывался о своем преемнике Карле Денице, которого не любил за «манерность и отсутствие такта». Редер критиковал Деница за излишнюю политическую активность и за то, что тот согласился возглавить Германию после смерти Гитлера.

Нюрнберг

Эрих Редер полагал, что Советскому Союзу пригодится его опыт в строительстве подводных лодок. В действительности властям СССР гросс-адмирал нужен был в совершенно ином качестве. Хотя судьба Редера не оговаривалась на Ялтинской конференции, его решено было посадить на скамью подсудимых в Нюрнберге.

17 октября 1945 года Редера вывезли из СССР. В группе подсудимых он оказался вместе с презираемым им Герингом, Деницем и другими обвиняемыми. На Нюрнбергском процессе Редер пытался играть роль «честного военного» и всячески отмежевывался от нацистского режима. Но это не помогло. Экс-командующего Кригсмарине обвинили в проведении в жизнь агрессивной политики Рейха. В частности, именно ему принадлежала идея оккупации Норвегии (план «Везерюбунг»). В рамках «неограниченной подводной войны» Редер приказывал топить нейтральные суда. Советские обвинители также «припомнили» гросс-адмиралу директиву об уничтожении Ленинграда, которую он подписал вместе с Гитлером и Кейтелем.

В Нюрнберге стало ясно, зачем советским властям понадобились записи Редера и почему они создали бывшему главкому хорошие условия для жизни. Сначала из записей Редера скомпилировали «разоблачительный» текст и заставили автора подписать его. Хотя Редер отказался, его записку всё-таки раздали участникам процесса, так что в группу военных обвиняемых удалось внести раскол.

В итоге Трибунал приговорил Редера к пожизненному тюремному заключению. Гросс-адмирал подал уникальное ходатайство – он попросил Контрольный совет заменить ему тюрьму смертной казнью. Но эта просьба не была удовлетворена.

В 1955 году союзники решили, что держать в Шпандау 79-летнего больного старика больше нет смысла. 17 января Редер вышел на свободу и уехал в Киль, где когда-то начиналась его морская карьера. Скончался приспешник Гитлера в 1960 году.