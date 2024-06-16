За что расстреляли дважды Героя Советского Союза генерала Смушкевича

Якова Смушкевича называли «авиационным Чапаевым». Многие коллеги отзывались о нем как о смелом летчике, прекрасном организаторе и истинном коммунисте. Недаром Смушкевич в числе первых дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако показать свое мастерство в годы Великой Отечественной войны ему не удалось.

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От комиссара до испанского летчика

Яков Владимирович (Вульфович) Смушкевич родился в 1902 году в бедной еврейской семье. Юность и молодость Смушкевича пришлись на годы Гражданской войны, в которой он принял непосредственное участие в качестве комиссара. Да и свой путь в авиации Яков Владимирович начал как организатор партийной работы в авиаэскадрилье. Неудивительно, что за штурвалом самолета он уверенно чувствовал себя еще до поступления в летную школу. Это обстоятельство способствовало его назначению командиром 201-й авиабригады имени СНК Белорусской ССР незадолго до командировки в Испанию.

В Испании Яков Смушкевич, воевавший под псевдонимом генерал Дуглас, был старшим советником при командующем республиканских ВВС. Смушкевич, который к тому моменту уже заслужил прозвище «авиационный Чапаев», нередко лично вылетал на задания, тем самым закрепляя свой авторитет среди коллег, а также поднимая боевой дух летчиков. Мало того, как пишет в своей книге «Трибунал для «сталинских соколов» Вячеслав Звягинцев, Смушкевич разработал несколько операций, самой удачной из которых считается уничтожение итальянского экспедиционного корпуса.

Когда перебитые ноги – работе не помеха

В 1937 году по возвращении из Испании Яков Смушкевич был удостоен звания Героя Советского Союза. Тогда же он выучился на курсах для командного состава при Военной академии имени Фрунзе и был назначен заместителем начальника Управления ВВС РККА. Несмотря на высокую должность Смушкевич продолжал летать. Вскоре с Яковом Владимировичем случилось несчастье: разведчик Р-10 потерпел крушение, а сам Смушкевич получил тяжелые травмы. У него была повреждена голова, обожжена спина и переломаны обе ноги от ступней до бедер.

Впоследствии переломанные ноги частенько давали о себе знать, поэтому Яков Смушкевич не однажды оказывался на больничной койке. Но он продолжал служить и летать. В 1939 году комкор Смушкевич возглавил советскую авиацию на реке Халхин-Гол в Монголии. Тогда профессионализм Якова Владимировича и его преданность коммунистическим идеям ни у кого не вызывали сомнений. Георгий Жуков отзывался о Смушкевиче как об отличном организаторе и воздушном асе. И в ноябре 1939 года Смушкевич был награжден второй звездой Героя Советского Союза, третьим в стране.

Восхождение и падение «авиационного Чапаева»

Вообще, 1939 и 1940 годы ознаменовались для Якова Смушкевича множеством новых побед и достижений. Он был назначен начальником ВВС РККА и получил звание генерал-лейтенанта авиации. Но все оборвалось в один миг. Историк Борис Соколов утверждает, что до сих пор распространено мнение о том, что в падении Смушкевича был виноват Василий Сталин. Якобы генерал Сбытов был очень обеспокоен «гнилыми» моторами М-63. Сбытов жаловался сыну вождя, что Смушкевич не реагирует на его сигналы, а однажды передал через Сталина-младшего письмо Иосифу Виссарионовичу.

В 1941 году, как указывает в своей книге «Наша авиация в 1941 году. Причины катастрофы», по сфабрикованному обвинению Яков Смушкевич был арестован. В тот момент он находился на лечении, поэтому в материалах дела сохранились его фотографии в больничной пижаме. Даже к месту расстрела Смушкевича несли на носилках. Дважды Герой Советского Союза действительно был приговорен к смертной казни. Якова Владимировича обвинили в контрреволюционной деятельности, участии в заговоре и в работе на врага в период нахождения в Испании. Лишь в 1954 году его реабилитировали.