Редчайшие слонята-близнецы появились на свет в заповеднике Таиланда

Необычный случай рождения слонят-близнецов произошел в заповеднике Elephantstay в Таиланде. Детеныши оказались разнополыми, что тоже является редкостью.

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Мамой малышей стала 36-летняя слониха Джамджури. Появление второго слоненка через 18 минут после первых родов стало шоком для нее. В панике слониха сломала лодыжку одному из смотрителей, который вмешался, чтобы помешать матери напасть на своего новорожденного.

«Мать напала на слоненка, потому что у нее никогда раньше не было близнецов – это большая редкость. Погонщики, которые ухаживают за слонятами, бросились туда, пытаясь унести детеныша, чтобы она его не убила», – рассказала директор Elephantstay Мишель Риди.



Позже Джамджури приняла обоих детенышей. Новорожденные слонята весом 80 и 60 килограммов находятся сейчас под наблюдением. Для кормления малышей построена специальная платформа. Им также дают дополнительно сцеженное молоко из шприца, сообщает ABC.

По данным организации Save the Elephants («Спасите слонов»), вероятность рождения слонов-близнецов в природе составляет менее 1%. Еще реже появляются на свет разнополые близнецы.

Осенью 2023 года двойню родила слониха Альто из Кении. Малыши появились на свет в национальном заповеднике Самбуру. Детеныши оказались самками.