Суп из человечины, банки с ушами: история людоеда из Петербурга

После дела историка Олега Соколова, в 2019 году убившего свою ученицу и выбросившего фрагменты ее тела в реку, Петербург в Сети все чаще стали называть «Расчленинград». Но одним из первых питерских расчленителей был вовсе не реконструктор из СПбГУ, а шизофреник и алкоголик Ильшат Кузиков. Он не только разрезал своих жертв на куски, но и делал из них еду, за что получил прозвище Повар. Подробности его дела — в материале NEWS.ru.

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Как в Петербурге находили расчлененные тела

Все началось в ноябре 1992 года в подвале дома № 22 по улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга. Там нашли выпотрошенное туловище мужчины и другие фрагменты тела.

Только через несколько лет выяснится, что останки принадлежали некоему Александру Печенкину, но первоначально в милиции лишь разводили руками. На волне экономических реформ и массового обнищания общества город стремительно криминализировался, убийства стали повседневностью, как и бесхозяйственность, благодаря которой подвал пятиэтажки, где обнаружили страшную находку, банально не был заперт.

Летом 1995 года в мусорном баке рядом с тем же самым домом на улице Орджоникидзе нашли человеческую голову, а в контейнере около соседнего дома в тот же день — отрубленные руки. Фрагменты принадлежали 37-летнему бродяге Михаилу Бочкову.

Через месяц — в августе 1995-го — в том же дворе местная жительница нашла новые останки. Вынося мусор, она увидела в контейнере для бытовых отходов обезображенную голову, а также стеклянные банки с внутренностями и мужскими половыми органами. Убитого идентифицировали как 43-летнего художника Эдуарда Василевского.

Как следствие вышло на людоеда

С получением данных о двух последних убитых у следствия появилась важная информация: Бочков и Василевский не только вели маргинальный образ жизни, но также наблюдались у психиатров и проходили лечение в специализированных клиниках. Сотрудники уголовного розыска и прокуратуры выяснили, что убитые общались и ранее лежали в одной психбольнице с Ильшатом Кузиковым (себя он предпочитал называть Игорем) — инвалидом-шизофреником, некогда подрабатывавшим дворником на близлежащем рынке. Он как раз жил в доме, рядом с которым находили фрагменты трупов. Более того, на мужчину неоднократно жаловались соседи, они рассказывали про его неадекватное поведение, а также следы крови на лестничной клетке и неприятный запах из квартиры.

В итоге 25 августа 1995 года в квартиру к подозреваемому под видом сантехника пришел сотрудник МВД. Попав внутрь, милиционер под прикрытием незаметно обыскал комнату и нашел завернутые в куртку человеческие ноги. Хозяина квартиры задержали практически во время приготовления еды из очередной его жертвы.

Во время обыска у Кузикова нашли банки с бульоном и ведро с супом из человечины, бутылки с человеческой кровью, емкости с отрезанными ушами и кусками высушенной кожи, кастрюлю с маринованным человеческим мясом. Одной из настольных книг хозяина квартиры была кулинарная брошюра «Мужчина на кухне», за что пресса прозвала его Поваром.

Что Кузиков рассказал об убийствах

Задержанный почти сразу признался, что убил Печенкина, Бочкова и Василевского. Он рассказал, что ел не только мясо своих жертв, но также печень, легкие и сердце. У него в квартире не было холодильника, поэтому «на зиму» части тел Кузиков заготавливал, высушивая их в духовке и даже вывешивая за окном. Чтобы продлить срок хранения «продуктов», каннибал предпочитал делать холодцы и маринады.

На допросе Ильшат Кузиков сообщил, что в начале 1990-х лежал вместе с Александром Печенкиным в психдиспансере, а после выписки продолжал поддерживать приятельские отношения и приглашал к себе.

«Он сидел на кухне, я его выгоняю, говорю: „Уходи, Саша, уходи!“ Он: "Не пойду". Пьяный сидел, а я не выпивший был, с абсолютно трезвой головой. И ударил его вот сюда в шею ножом большим. Он как сидел, так и умер», — рассказывал на допросе каннибал.



Далее Кузиков признался, что расчленил труп своей первой жертвы в ванной, отпилив конечности и голову, а потом съел мясо и часть внутренних органов. Оставшиеся фрагменты он частично сбросил в подвал, а частично отнес в мусорный бак. Следы крови он замывал обычной водой, потому что денег на моющие средства не хватало.

Примерно по такому же сценарию происходили остальные убийства. Лишив жизни Михаила Бочкова, он выпил его кровь. А Эдуарда Василевского зарезал, когда тот был в ванной, там же и расчленил. Убивал людоед только мужчин, а женщин, по собственному признанию, никогда не трогал, говоря, что любил их и «не мог поднять руку».

«Сколько у меня женщин было… И бомжихи у меня жили, и так приходили хорошие женщины. Никогда ни на кого [не нападал]. Постоянно почему-то в хороших отношениях, хоть они мне и гадости всякие иногда делали. Но чтобы убить или ударить — я не мог», — заявлял Кузиков.



Что известно об Ильшате Кузикове

Ильшат Кузиков родился в 1960 году в Таджикистане. Как говорится в книге «Феномен российских маньяков», его отец был алкоголиком и семейным тираном, который избивал жену и детей. Когда будущему людоеду исполнилось 13 лет, его мать погибла от рук мужа на глазах детей.

Когда отца посадили, Ильшат с братом переехали к усыновившей их родственнице в Ленинград. Пережитые годы семейного насилия оказали на психику подростка сильное разрушительное воздействие. В результате у него начались психические расстройства и сексуальные девиации. Мальчик стал испытывать возбуждение при виде крови и хирургических операций.

По словам Кузикова, он якобы имел половые контакты с родным братом. В некоторых публикациях утверждается, что маньяк убивал тех, кто отказывал ему в интимной связи. В частности, есть версия о том, что последний убитый — Эдуард Василевский — был любовником людоеда.

Во время службы в армии Кузиков разбил сослуживцу голову гаечным ключом и был направлен на судебно-психиатрическое освидетельствование. Оно выявило у молодого человека шизофрению, в связи с чем в 1982 году ему дали инвалидность, назначили социальную пенсию, а затем дали квартиру.

Ежегодно Ильшат проходил курс реабилитации в психдиспансере, где познакомился со сверстницей-пациенткой, на которой вскоре женился, но через два года пара разошлась из-за начавшихся у Кузикова проблем с алкоголем и агрессивным поведением в нетрезвом виде. После развода будущий убийца стал все чаще общаться с алкоголиками, попрошайками и бродягами. На фоне распада СССР его положение ухудшилось, пенсии стало не хватать на жизнь.

После задержания Кузиков жаловался, что жил в бедности, покупая себе только хлеб, крупу и сахар. Помимо пенсии по инвалидности, источником его «доходов» были небольшие деньги от сдачи стеклотары. Зарубежные СМИ, до которых докатилась кровавая история из России, цитировали маньяка, который утверждал, что съел трех человек, «потому что не мог купить достаточно еды на свою ежемесячную пенсию $20».

В начале 1990-х он в основном питался продуктами, которые получал от правительства Петербурга в рамках американской программы гуманитарной помощи постсоветским странам Provide Hope. Но когда грузы с продовольствием перестали поставляться в РФ, Кузиков устроился дворником, тратя заработанное, судя по всему, на выпивку.

На этом фоне у него усилились процессы психической деградации, но из-за крушения советской системы здравоохранения ему не оказали своевременную медицинскую помощь.

«Это было в 1995-м, я звонил, чтобы меня госпитализировали. Пришел врач, осмотрел меня, посоветовал принимать таблетки и ходить в диспансер, но говорил, что не надо госпитализировать», — рассказывал Кузиков.



Эти слова подтвердились в ходе проверки, которая показала, что психиатрический надзор за маньяком носил условный характер и во время кризисов он не мог получить своевременную помощь.

Как каннибал обращался с животными

Как утверждает aif.ru, на выбор жертв влияла его кошка — на кого она шипела или бросалась, те шли «на обед», причем человечиной он кормил и ее. Но, как говорится в публикации, однажды съев сырую человеческую печень, животное отравилось, и Кузиков его «съел из жалости», якобы не желая смотреть на страдания питомца.

На допросе Ильшат Кузиков рассказал, что в детстве у него была черепаха, которую он «расколол молотком». В психиатрии существует мнение, что склонность к зоосадизму является одним из сигналов, свидетельствующих о потенциальной склонности человека к жестоким убийствам.

Вместе с эпизодами энуреза и любовью к поджогам жестокость по отношению к животным входит в так называемую триаду Макдональда, сформулированную в 1963 году новозеландско‑американским судебным психиатром Джоном Маршаллом Макдональдом. Он, в частности, обнаружил, что в детстве многие его пациенты с садистскими наклонностями регулярно мучили животных, устраивали поджоги и мочились в постель после пяти лет. На основе этого он предположил, что будущим серийным убийцам могут быть свойственны три этих поведенческих характеристики.

Что стало с Кузиковым, где он теперь

После задержания Ильшат Кузиков некоторое время находился в СИЗО «Кресты», наводя своей историей ужас на других арестантов. Ему предъявили обвинения в убийстве Александра Печенкина, Михаила Бочкова и Эдуарда Василевского.

Следователь по особо важным делам прокуратуры Петербурга Игорь Оболенский, занимавшийся делом Кузикова, направил его на психиатрическую экспертизу, которая признала людоеда невменяемым. Это дало основания суду в марте 1997 года освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

Ильшата Кузикова направили на принудительное лечение в Санкт-Петербургскую городскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. В начале 2000-х ходили слухи, что маньяк умер, но в медучреждении их опровергали: по состоянию на конец 2017 года он был жив. Тогда медики рассказывали газете «Версия», что «на свободу людоед больше никогда не выйдет».