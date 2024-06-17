Одним из необычных аспектов иранской культуры является запрет на ношение галстуков. В этой статье "Рамблер" рассмотрит его причины и историко-культурные корни.

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Запрет на галстуки в Иране возник после Исламской революции 1979 года, которая привела к значительным изменениям в политической и социальной структуре страны. Так, исламская республика оказалась под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни, и началась масштабная реформа всех аспектов жизни в соответствии с исламскими принципами.

Галстук считается символом западной культуры и, в частности, европейского и американского стиля одежды. После революции иранские власти стремились дистанцироваться от западных влияний, которые считались противоречащими исламским ценностям. Галстук, как атрибут западного делового костюма, стал ассоциироваться с западной идеологией и капитализмом, что не соответствовало новому исламскому порядку.

В исламской культуре большое внимание уделяется скромности в одежде и поведении. Галстук, как элемент делового костюма, может рассматриваться как слишком броский и не соответствующий принципам скромности. Это также сыграло роль в его запрете, так как правительство стремилось создать общество, ориентированное на исламские ценности во всех аспектах жизни.

Правители, развалившие свою страну

После революции иранские власти стремились возродить и укрепить национальную идентичность, основанную на исламских и персидских традициях. Отказ от галстука, как символа западного влияния, стал частью этой политики. Иранские мужчины стали носить более традиционные иранские одежды, которые лучше соответствовали их культурной идентичности.

Запрет на галстуки также был политическим заявлением против западного империализма и культурного доминирования. Это был способ подчеркнуть независимость и суверенитет Ирана, а также его стремление к культурной и политической самостоятельности.

На сегодняшний день запрет на галстуки в Иране не всегда строго соблюдается. В некоторых частных и корпоративных кругах, а также в дипломатических, ношение галстуков все же встречается. Однако на официальных мероприятиях и в государственных учреждениях галстуки остаются редкостью.

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