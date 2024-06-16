Гибель Каддафи: что сказал ливийский лидер перед смертью

Муаммар Каддафи правил Ливией почти полвека. Однако столь долгое пребывание у власти закончилось для ливийского лидера смертью. Его убили повстанцы во время Гражданской войны. Перед смертью Каддафи призывал людей одуматься.

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Приход к власти и правление

В 1951 году Ливия получила независимость, став конституционной монархией. Однако спустя 18 лет в стране был совершен переворот. Король бежал за границу, а власть захватил Ливийский революционный совет во главе с военачальником Муаммаром Кадаффи. Совет отменил старую конституцию и провозгласил Ливийскую Арабскую Республику под девизом «свобода, социализм, единство». Впоследствии Ливия была преобразована в Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию, которой по-прежнему единолично руководил Каддафи.

Как указано в учебнике «Современные международные отношения, 1991-2020 гг.» (один из авторов — юрист Камиль Бекяшев), в период правления Муаммара Каддафи в Ливии наблюдалось относительное спокойствие, рост благосостояния жителей за счет экспорта нефти и развитие страны в целом. Однако Каддафи жестоко подавлял оппозиционные настроения, что в том числе и стало причиной гражданской войны, начавшейся в 2011 году. Повстанцы при поддержке международной коалиции захватывали города. Международный суд выдал ордер на арест Каддафи за убийства граждан Ливии.

Роль религии

Бежать было некуда. Муаммар Каддафи обосновался на малой родине, в городе Сирт. Ему оставалось только молиться. Как считает историк Илья Полонский, в годы правления Каддафи ислам был возведен в Ливии в ранг общенациональной идеологии. Даже флагом в эпоху Джамахирии было простое зеленое полотнище. Между тем, если верить Алексею Борисову, автору издания «Арабский мир: прошлое и настоящее», в очерке «Без пятничной молитвы» Каддафи негативно оценил политизацию религии, заявив, что терроризм, прикрывающийся религиозными лозунгами, стал опасным вызовом.

Вообще, Каддафи в своих статьях и выступлениях часто затрагивал тему ислама. Однако в его представлении эта религия существенно отличалась от того образа, который рисовали западные средства массовой информации. Несмотря на упомянутые выше высказывания, ливийский лидер подчеркивал исламский характер революции. Правда, к фундаменталистам он был непримирим. Муаммар Каддафи был уверен в том, что консервативный фундаментализм тянул арабские страны в прошлое, мешал их естественному развитию, а потому был выгоден Западу.

Смерть и последние слова

В том числе благодаря таким взглядам Муаммар Каддафи долго не мог поверить в то, что ливийцы «больше не любят» его. Но вскоре, по крайней мере, согласно официальной версии, ему пришлось убедиться в этом на собственной шкуре. Через несколько недель, 20 октября 2011 года, Сирт был взят повстанцами. Каддафи пытался спастись, но был взят в плен. Как рассказывал водитель ливийского лидера:

«Революционеры шли за нами. Он (Каддафи) не был напуган, но, кажется, он не знал, что делать. Это был первый и последний раз, когда я его видел в таком состоянии».



Обнаруженный повстанцами Муаммар Каддафи подвергся издевательствам. Люди стреляли в воздух, тыкали в Каддафи оружием. Тот призывал народ одуматься. Каддафи кричал тем, кто его истязал: «Харам», что можно перевести как «позор» или «это не по-исламски». Доктор исторических наук Анатолий Егорин пишет, что «Харам» вполне можно перевести и как «проклинаю». Некоторые авторы добавляют, что полковник повторял, обращаясь к революционерам:

«Вы не ведаете греха!».



Несмотря на эти слова, Каддафи был убит в тот же день.