Как русские мореходы впервые достигли берегов Японии

Южный отряд Второй Камчатской экспедиции под руководством Мартына Шпанберга 16 июня 1739 года впервые в истории российского мореплавания достиг берегов Японии. Участники экспедиции также первыми нанесли на карту ряд Курильских островов. По словам историков, Шпанберг, будучи опытным моряком, внёс значительный вклад в изучение Дальнего Востока и укрепление позиций России в Тихом океане.

© РИА Новости // Маяк Шпанберга на острове Шикотан

«Ближайший помощник Беринга»

Сохранившиеся данные о времени и месте рождения Мартына Шпанберга носят противоречивый характер. Однако историки сходятся во мнении, что родом он из Дании. Шпанберг появился на свет в 1696 или 1698 году. В юности он освоил профессию моряка и в 1720 или 1721 году поступил на морскую службу в Россию. Согласно сохранившимся документам, в 1726 году он носил звание лейтенанта.

Известно, что 1724 году Шпанберг командовал пакетботом, доставившим почту и пассажиров в северогерманский город Любек. Однако после возвращения в Россию в его жизни произошёл крутой поворот. Шпанберга взял под своё начало другой находившийся на российской службе датчанин — Витус Беринг, руководитель Первой Камчатской экспедиции.

© Витус Беринг

«В ходе экспедиции Шпанберг был ближайшим помощником Беринга, но о его деятельности в это время сохранилось очень мало данных», — рассказала в беседе с RT историк исследований Арктики Мария Дукальская.

По данным биографов Шпанберга, он, предположительно, отвечал за строительство судов экспедиции и руководил доставкой через Охотское море в Большерецк людей и грузов. Первая Камчатская экспедиция обследовала северо-восточные берега Евразии, открыла острова Святого Лаврентия и Ратманова, а также прошла проливом, названным впоследствии в честь Беринга.

«Во время Первой Камчатской экспедиции Шпанберг приобщился к великой миссии по исследованию северной части Тихого океана и новых земель, которыми прирастала Россия», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.



Практически сразу после завершения Первой Камчатской экспедиции Беринг предложил провести Вторую — значительно более масштабную. В её рамках несколько отдельных отрядов должны были получить собственные направления научно-исследовательской работы в северо-восточной части Евразии, Америке, Тихом и Северном Ледовитом океанах. Власти идею Беринга поддержали, и в 1733 он официально возглавил Вторую Камчатскую экспедицию, которая продолжалась десять лет.

© Карта Первой Камчатской экспедиции

Беринг назначил Шпанберга начальником отдельного Южного отряда, получившего задание описать Курильские острова и побережье Охотского моря, а также посетить Японию, в которой русские моряки до этого не бывали.

В 1735 году Шпанберг прибыл в Охотск. Там под его наблюдением для Южного отряда строились суда для путешествия к японским берегам. Через два года эти работы были завершены, однако из-за проблем со снабжением начало плавания перенесли ещё на год.

«Для изучения дальневосточных границ»

Летом 1738 года Южный отряд покинул гавань Охотска. Флагманской бригантиной «Архангел Михаил» командовал лично Шпанберг, дубель-шлюпкой «Надежда» — мичман Александр Шельтинг, ботом «Святой Гавриил» — лейтенант Вильям Вальтон. Из-за шторма суда вскоре потеряли друг друга, но встретились в Большерецке. После выхода в море из-за плохой погоды суда снова разошлись. «Надежда» вернулась назад. Шпанберг дошёл до острова Уруп, а Вальтон продвинулся дальше всех, побывав у берегов Хоккайдо.

После того как все участники отряда Шпанберга вернулись на Камчатку, они стали готовиться к новому походу. Для нужд экспедиции был построен 18-вёсельный шлюп «Большерецк», командиром которого назначили квартирмейстера Василия Эрта.

Южный отряд вновь вышел в море в мае 1739 года. Шпанберг подошёл к Курильским островам, а затем двинулся на поиски мифической Земли Хуана де Гама, которую другие мореплаватели якобы видели в северной части Тихого океана. Однако вскоре участники экспедиции убедились, что такого географического объекта не существует.

16 июня 1739 года отряд Шпанберга достиг северо-восточного побережья японского острова Хонсю, после чего двинулся на юг.

«Святой Гавриил» во время шторма отбился от основных сил отряда и остановился у селения Амацумура. Вальтон отправил на берег для разведки и поиска воды штурмана Льва Казимерова и ещё семерых моряков. Они стали первыми русскими, лично побывавшими в Японии. Местные жители встретили моряков гостеприимно. Казимеров отметил в своём отчёте чистоту и порядок, царившие в японском поселении. На борт «Святого Гавриила» поднялся местный чиновник. Японского языка никто из моряков не знал, и общаться с местным населением им приходилось жестами. В дальнейшем Вальтон продолжил путешествие, дойдя до залива Симода, а затем взял курс на Камчатку.

Основные силы отряда 22 июня 1739 года остановились в бухте Тасирохама у деревни Исомура. Местные жители привозили на корабли продукты, которые меняли на русские товары или просто дарили гостям. Однако вскоре, по словам историков, присутствие моряков начало вызывать подозрения у японских властей. К месту их пребывания стали перебрасывать вооружённые силы. Увидев это, Шпанберг покинул Японию. Он вернулся к Курильской гряде, где открыл и описал ряд новых островов.

© Суда Второй Камчатской экспедиции

В середине лета из-за плохой погоды и вспышки цинги на кораблях Шпанберг решил сделать перерыв в исследованиях. Отряд взял курс на Охотск. По пути во время шторма едва не потерпела крушение «Надежда».

В Охотске Шпанберг доложил Берингу о результатах своих научных изысканий и по поручению командира отправил в Адмиралтейств-коллегию рапорт о работе Южного отряда вместе с составленными им картами и привезёнными из Японии предметами, включая местные деньги.

В дальнейшем Беринг поручил отправиться в Санкт-Петербург и самому Шпанбергу. Однако в дороге он встретил посланника из столицы, который передал ему приказ остановиться в Якутске.

«В Адмиралтейств-коллегии сначала подумали, что Шпанберг вводил их в заблуждение относительно посещения Японии, а на самом деле побывал только у берегов Кореи. Но тщательное изучение отправленных им отчётов и карт доказало, что руководитель Южного отряда был совершенно искренен», — отметила Дукальская.

Весной 1740 года Шпанберг получил приказ продолжить исследования. Подготовка нового похода заняла более года. Перезимовав в Большерецке, Южный отряд снова вышел в море. Основные его силы посетили Курильские острова, но из-за тяжёлых погодных условий до Японии не дошли. Экипаж «Надежды» выполнил отдельное поручение Шпанберга. Моряки прошли проливом между Сахалином и Японией и провели съёмки побережья Евразии между Амуром и Удой.

«Экспедиции Шпанберга имели огромное значение для изучения дальневосточных границ России, в частности Курильских островов», — отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.



Сведения о дальнейшей судьбе Шпанберга противоречивы. В 1745 году он прибыл в Санкт-Петербург, где, согласно ряду источников, был отдан под суд за самовольное возвращение и приговорён к казни. Однако этот приговор отменили, заменив временным разжалованием в поручики. В дальнейшем Шпанберг служил на Балтийском море в звании капитана 1-го ранга. Умер в 1761 году в Кронштадте.

© Остров Хонсю

Именем Шпанберга были названы горы на Чукотке и Сахалине, мысы в Анадырском заливе и на острове Хоккайдо, острова в Карском море, в архипелаге Александра, на Малой Курильской гряде, а также пролив между островом Полонского и островом Шикотан.