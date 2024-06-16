В чем суть празднования Курбан-байрама

Курбан-байрам отмечают мусульмане 16 июня. Празднование продлится несколько дней — до 20 июня. В чем суть праздника и как принято его отмечать, рассказали на телеканале «360».

Даты Курбан-байрам не имеет постоянной даты, поэтому его отмечают через 70 дней после Ураза-байрама — торжества в честь окончания поста, месяца Рамадана.

История праздника

История праздника неразрывно связана с пророком Ибрахимом, который долгое время не мог иметь детей. В итоге первый ребенок — его назвали Исмаилом — появился, когда пророку исполнилось 86 лет.

Во сне Ибрахиму явился ангел Джабраил и передал повеление Аллаха — принести в жертву ребенка. Несмотря на безграничную любовь к сыну, пророк не ослушался Всевышнего и отправился с Исмаилом в долину Мина. К этому был готов и сам Исмаил, однако в последний момент Аллах вмешался и сказал, что Ибрахим доказал свою покорность. В итоге он принял в качестве жертвы барана.

Традиции

К торжеству начинают готовиться заранее. За полтора месяца до намеченной даты мусульмане отправляются в паломничество по святым местам в Мекке, где, как считается, Ибрахим должен был принести в жертву сына. Ночь перед праздником многие проводят за чтением намаза.

Утром Курбан-байрама проводятся омовение, гигиенические процедуры, надевают новую одежду и идут в мечеть для праздничной молитвы. После этого верующие посещают кладбище и прибирают могилы родственников. Лишь только после этого происходит жертвоприношение. Для этого выбирают полностью здорового барана, козу или корову. Его специально откармливают в течение года.