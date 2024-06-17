Как в СССР построили и уничтожили самый большой в мире авиалайнер

В начале 1930-х советская авиационная промышленность была мировым лидером. В СССР тогда военных самолетов строили больше, чем в других странах. Хотя гражданская авиация по количеству машин отставала, именно в Советском Союзе был построен крупнейший авиалайнер той эпохи — АНТ-20 «Максим Горький». Этот самолет известен не только своими размерами, но и трагической, уникальной историей гибели. «Газета.Ru» рассказывает, как авиагигант разбился во время демонстрационного полета, погубив всех своих пассажиров и экипаж.

© Иван Шагин/РИА Новости

Небесный людовоз

Построить самый большой пассажирский самолет своего времени придумал известный советский журналист и пропагандист Михаил Кольцов. Впрочем, изначально не как пассажирский. Но и не как военный.

В 1932 году в СССР отмечали 40-летие творческой деятельности первого советского пера — писателя Максима Горького. В честь него Кольцов и предложил построить «гигантский самолет-агитатор».

К тому времени советская пропаганда уже освоила агитпоезда и на фоне всеобщей моды на авиацию решение напрашивалось само собой.

Деньги на самолет, предназначенный для пропаганды идей большевизма, решили собирать с народа.

«Постройка гигантского самолета-агитатора должна стать базой обновления и реконструкции методов всей нашей агитационной и массовой политработы. Советские конструкторы, техники, изобретатели, политработники, писатели — все должны внести в создание самолета-гиганта не только свои материальные взносы, но, главным образом, свою мысль, свои идеи, свой опыт и знания», — писал Кольцов в своем очерке в журнале «Огонек».



Уже во вторую очередь «Максим Горький» должен был стать грузо-пассажирским лайнером. А кроме того, в военное время его можно было бы использовать в качестве бомбардировщика — тяжелейшего в мире.

© Самолет АНТ-20 «Максим Горький», 1934 год

Призыв Кольцова перепечатывался миллионными тиражами. Вполне вероятно, что журналист был лишь рупором, из которого лились воодушевляющие агитки, — а советская власть на самом деле хотела разработать сверхтяжелый бомбардировщик без особых трат из казны. Надо понимать, что если легкие истребители советский авиапром выпускал тысячами, то пассажирские самолеты в лучшем случае сотнями (самый массовый восьмиместный самолет К-5 был выпущен количеством 260 единиц). Опыта строительства сверхтяжелых машин было немного (впрочем, как и у других стран).

Стоит отметить, что в начале 1930-х большой популярностью пользовалась доктрина воздушной войны.

Теоретики, опираясь на опыт Первой мировой, полагали что множество тяжелых бомбардировщиков смогут уничтожить города противника с первого удара.

История Второй мировой показала, что это не совсем так и удары эффективны там, где нет ПВО, — но авиации все равно отводилась огромная роль.

На строительство небесного гиганта всего за год собрали 6 млн рублей. Для сравнения — один истребитель И-5 в производстве стоил около 30 тыс. рублей. Для строительства «Максима Горького» сформировали даже всесоюзный комитет во главе с Кольцовым.

Машину разрабатывал выпускник Императорского Московского технического училища, создатель первых советских монопланов с несколькими моторами Андрей Туполев. Это был уже 20-й по счету проект туполевского конструкторского бюро, и новый самолет решено было назвать АНТ-20.

© АНТ-20 «Максим Горький»

Гиганта строили год на опытном заводе в Лефортово, потом по частям привезли на Центральный аэродром Москвы и собрали машину уже на взлетной полосе. Размах крыльев АНТ-20 составлял 63 метра, а вес самолета превышал 42 тонны. Полет этого агитсамолета обеспечивался восемью двигателями по 900 л.с. каждый.

Других самолетов с подобными характеристиками тогда не существовало.

Для пассажиров были предусмотрены отдельные каюты с прозрачным полом, богато отделанный салон, своя телефонная станция, кинозал, типография с выпускавшейся в полете газетой. А также радиостудия и фотолаборатория, система пневмопочты и буфет.

Сент-Экзюпери и гибель «Горького»

17 июня 1934 года опытный летчик, тяжелоатлет и бегун Михаил Громов, учивший летать самого Валерия Чкалова, поднял «Максима Горького» в небо. Полет длился 35 минут, все системы работали исправно. Максимальная скорость АНТ-20 достигала 260 км/ч.

Испытания еще не завершились. Но уже спустя два дня АНТ-20 вновь полетел — как участник воздушного парада над Красной площадью. Его устроили в честь спасенных полярников с парохода «Челюскин», которых вывезли со льдины советские авиаторы, ставшие первыми Героями Советского Союза.

На трибуне мавзолея Ленина вместе с другими большевиками стоял и сам Максим Горький, наблюдая за полетом тезки.

В следующем месяце АНТ-20 установил два мировых рекорда грузоподъемности: летчики Громов и Михеев подняли на высоту 5000 метров грузы в 10, а затем и в 15 тонн. Наконец, после завершения испытаний, в середине августа в День воздушного флота гигантский агитсамолет объявили флагманом авиационной агитэскадрильи им. Горького.

В нее входили самолеты поменьше, с помощью которых устраивали показательные полеты, доставляли пропагандистские материалы в разные города и демонстрировали достижения советской авиации.

АНТ-20 летал над Москвой как борт для авиакиносъемки. На первомайской демонстрации 1935 года «Максим Горький» пролетел над Красной площадью на малой высоте с эскортом из двух истребителей.

В те дни в Москве в командировке был французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Сам страстный авиатор, он оставил подробные заметки о полетах АНТ-20.

«Еще больше, чем техническим совершенством самолета, я восхищался молодым экипажем и тем порывом, который был общим для всех этих людей. Я восхищался их серьезностью и той внутренней радостью, с которой они работали. Чувства, которые обуревали этих людей, казались мне более мощной движущей силой, нежели сила восьми великолепных моторов гиганта», — писал он.



© Осмотр машинного отделения самолета АНТ-20 «Максим Горький», 1935 год

Как говорится, ничто не предвещало беды. 18 мая 1935 года в Москве проходил очередной демонстрационный полет. Членам семей строителей АНТ-20, их женам и детям разрешили прокатиться на борту гиганта. Лайнер должны были сопровождать два самолета — двухместный Р-5 и одноместный И-5.

На Р-5 должен был работать кинооператор. А летчик-испытатель Николай Благин на И-5, по идее киношников, должен был лететь рядом с «Максимом Горьким» — чтобы зрители потом, смотря пропагандистский фильм, оценили разницу в размерах между лайнером и истребителем.

И вот самолеты взлетели. После первого круга над аэродромом Благин стал выполнять фигуры высшего пилотажа рядом с АНТ-20.

Вдруг при попытке сделать «мертвую петлю» его истребитель завис в верхней точке… и рухнул прямо на крышу самолета-гиганта.

И-5 Благина выбил средний мотор «Горького», сам авиатор погиб. Маленький самолет застрял в крыле большого. Не исключено, что АНТ-20 сумел бы приземлиться — но тут у упавшего сверху самолета оторвался хвост, который добил самолет-гигант, раздавив систему управления.

© 3D-реконструкция крушения самолета «Максим Горький» (кадр из видео)

Многотонный АНТ-20 завалился на крыло, перевернулся и стал разваливаться в небе. Раздался взрыв, и агитсамолет с женщинами и детьми упал на дачный поселок Сокол.

Погибли 49 человек — кроме Благина еще 11 авиаторов на «Горьком» и 37 пассажиров (из них шестеро детей). Киносъемка катастрофы была засекречена на долгие годы.

Поначалу советские газеты ругали Благина. Но тот был похоронен с другими жертвами крушения в общей могиле на Новодевичьем кладбище.

Причиной катастрофы НКВД пыталась объявить заговор арестованного и расстрелянного маршала Михаила Тухачевского.

Впрочем, было установлено, что за час до полета двое киноработников, Ряжский и Пуллин, с санкции высшего руководства советских ВВС потребовали у летчиков изменить план полета.

Чтобы не компрометировать руководство, историю замяли.

«Глубоко потрясенный, я переживаю траур, в который погружена сегодня Москва. Я тоже потерял друзей, которых только что узнал, но которые уже казались мне бесконечно близкими. Увы, они никогда больше не будут смеяться ветру в лицо, эти молодые и сильные люди… Я знаю, что эта трагедия вызвана не технической ошибкой, не невежеством строителей или оплошностью экипажа. Эта трагедия не является одной из тех трагедий, которые могут заставить людей усомниться в своих силах. Не стало самолета-гиганта. Но страна и люди, его создавшие, сумеют вызвать к жизни еще более изумительные корабли-чудеса техники!» — писал потом ошарашенный трагедией Антуан де Сент-Экзюпери.



Но это еще не конец

После гибели «Максима Горького» программу самолетов-гигантов не свернули, напротив, начался новый сбор средств уже на постройку 10, потом — 16 новых АНТ-20! Всего за пару месяцев с советских граждан собрали 68 миллионов рублей.

Первый самолет хотели назвать «Владимир Ленин», второй — «Иосиф Сталин». Третьему самолету – снова дать имя Горького. Дальше – по списку: «Михаил Калинин», «Вячеслав Молотов», «Климент Ворошилов», «Серго Орджоникидзе», «Лазарь Каганович», «Станислав Косиор», «Влас Чубарь», «Анастас Микоян», «Андрей Андреев», «Сергей Киров», «Михаил Фрунзе», «Феликс Дзержинский» и «Валериан Куйбышев».

Экономически это было не особо осмысленное решение.

Такое количество пассажирских лайнеров — супердорогих — было просто не нужно в стране, где авиатранспортом пользовались лишь начальники и редкие командировочные.

Не было ни тягачей для перемещения самолетов такого размера, ни подходящих аэродромов.

И, конечно же, эти АНТ хотели сделать «двойного назначения» — устанавливать на них в случае войны пушки и пулеметы. Бомбовые прицелы было решено ставить сразу же. Самолет мог перевозить даже танк Т-27 и танкетку.

© Подготовка к первомайскому параду на Красной площади, 1935 год

Но реальность оказалась, как водится, реальностью. Во-первых, многих конструкторов оригинального АНТ-20 (в том числе и самого Туполева) репрессировали. Во-вторых, закончились деньги. 16 машин превратились в 10, потом — в пять. В конце концов, сделали только одну — АНТ-20бис — в 1939 году.

Этот самолет совершил 26 рейсов, перевезя всего 2,1 тыс. пассажиров по линии Москва – Харьков – Ростов-на-Дону – Минеральные Воды. Потом целый год самолет-великан стоял во Внуково на приколе.

С началом Великой Отечественной войны его перегнали в Ташкент, подальше от фронта. Там суперлайнер использовали в основном как грузовую «лошадку» весом более 44 тонн.

14 декабря 1942 года АНТ-20бис разбился, налетав всего 272 часа. Погибли все 36 человек на борту. Эта катастрофа произошла, как выяснилось, из-за халатности летчика — якобы пилота не было в кабине в момент крушения, а управлял самолетом летевший на нем как пассажир другой авиатор. Он мог случайно локтем задеть рычажок управления, что не заметил второй пилот, и самолет резко потерял высоту и разбился.