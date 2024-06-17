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17 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, а также День мусорщика. Между тем православные в этот день чтят память преподобного Мефодия Пешноского и священномучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана. Какие еще праздники приходятся на 17 июня, а также кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Ленты.ру».

17 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
© ТАСС

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 1994 года Генеральная Ассамблея ООН ООН должны заботиться об улучшении плодородия и восстановления почвы на своих территориях, а также принимать все необходимые меры по охране и рациональному использованию земельных ресурсов.

Всемирный день мусорщика

По всему миру День мусорщика ежегодно отмечают с 2011 года. Он призван напомнить, насколько важна профессия дворников и уборщиков, которые ежедневно очищают улицы, сохраняя таким образом чистоту окружающей среды.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 июня

День «Возьми свою кошку на работу»; День поедания овощей; Дeнь мeдицинcкoгo paбoтникa в Aзepбaйджaне; Дeнь нeзaвиcимocти в Исландии; День авиации в Румынии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Мефодия Пешноского

В юности преподобный Мефодий Сергия Радонежского. Затем, по благословению своего наставника, он отправился в лес, где построил келью. Спустя время к нему начали приходить ученики, которые также хотели вести затворнический образ жизни. Тогда, с разрешения Сергия Радонежского, Мефодий сам возвел храм и Пешнонский монастырь.

Похоронен игумен Мефодий был в основанной им же обители. Позже над его мощами возвели церковь.

День памяти святых мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана

Фронтасий, Северин, Севериан и Силан были миссионерами в Южной Галлии. Именно там они проповедовали Слово Божие и обращали язычников в христианскую веру. Однако длилось это недолго — слухи об их деятельности дошли до местного правителя-язычника Сквиридона, который схватил миссионеров и потребовал отказаться от своих идей.

Когда же Фронтасий, Северин, Севериан и Силан выразили протест, их подвергли пыткам, пригвоздив к столбам и обезглавив. Согласно преданию, вскоре мученики чудесным образом ожили, взяли в руки свои головы и дошли до церкви Богоматери. Сложив головы у пославшего их на проповедь епископа Фронтона, святые отошли к Богу.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 июня

День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского; День памяти священномученика Конкордия Римлянина; День памяти священномученика Астия Диррахийского; День памяти преподобного Зосима Вавилонского; День памяти священномученика Георгия Богича; День памяти священномученика Петра Беляева.

Приметы на 17 июня

Холодный юго-западный ветер — к дождливой погоде; Дождь 17 июня — к затяжному ненастью; Восточный ветер — к похолоданию; Радуга на востоке — к ясному дню; Радуга на западе — к ненастью.

Кто родился 17 июня

Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко (60 лет) — российский и украинский актер. Народная популярность пришла к нему после выхода сериала «День рождения Буржуя» в 1999 году. Зрители также знают его по роли начальника отдела в сериале «Мажор».

Грег Киннир

Грег Киннир (61 год) — американский актер. В 1990-х вел различные шоу, например, «Позже» и «Веселый дом». Также сыграл в комедийно-драматическом фильме «Настолько хорошо, насколько это возможно», за что был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кто еще родился 17 июня

Истории
Петр Беляев
Грег Киннир
Томас Хейден
Ольга Хохлова
Игорь Стравинский
Александра Захарова
Дмитрий Шевченко
Пабло Пикассо
Сергий Радонежский
Генассамблея ООН
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