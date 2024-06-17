«Я была им очарована»: как жена узнала правду о муже-серийном убийце

В начале июня пользователей TikTok взбудоражили откровения американки Бонни Лу Гауэр, которая заявила, что она восемь лет была замужем за серийным убийцей. Как оказалось, он совершил жестокое преступление, будучи в браке с ней, однако Гауэр даже не догадывалась о темной стороне личности супруга. О том, как она узнала правду о муже и что с ней происходит сейчас, — в материале «Ленты.ру».

© Бонни Лу Гауэр // Соцсети

«У меня отвисла челюсть»

«Опусти палец вниз, если ты вышла замуж в 17 лет, развелась в 25 лет, вышла замуж за другого мужчину, родила ему двоих детей и затем (…) сотрудники ФБР появились на пороге твоего дома и сообщили, что твой первый муж был серийным убийцей», — с этих слов началось первое видео, опубликованное на странице Бонни Лу Гауэр в TikTok



По словам американки, от сотрудников бюро расследований она узнала, что бывший муж жестоко расправился с тремя девушками: две из них были убиты после брака с ней, а одна — во время. «У кого была такая же ситуация?» — с явной иронией спросила она у пользователей. При этом имя экс-супруга Гауэр не назвала.

Ролик блогерши мгновенно завирусился в соцсети: за неделю видео набрало 32,2 миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев. Пользователи умоляли Гауэр рассказать о своем опыте жизни с преступником. «Бонни, я должна признать, что я не опустила ни один палец вниз, но, пожалуйста, продолжай», «У меня отвисла челюсть», «Это дико», — написали пользователи.

Долго ждать продолжения им не пришлось: уже на следующий день американка выпустила ролик, который посвятила знакомству с мужем Марком. Как отметила блогерша, они впервые встретились, когда она еще училась в школе. Он был старшим братом ее лучшей подруги и служил во флоте. Во время отпуска Марк приехал домой к родителям и сестре, где и познакомился с Гауэр.

Блогерша призналась, что сразу влюбилась в молодого военного. Когда ей было 16 лет, он позвал ее на первое свидание. Ухажер был старше на восемь лет, однако большая разница в возрасте не смутила ни ее, ни родителей девушки, так как они хорошо знали его семью. Вскоре Марк сделал возлюбленной предложение.

Все быстро завертелось, и не успела я опомниться, как он попросил меня стать его женой. Понимаю, это звучит безумно, но моя жизнь была хаосом в то время, так что я сразу ответила на его предложение согласием. На тот момент отношения с ним были лучшим, что происходило в моей жизни

Бонни Лу Гауэр

TikTok-блогерша



Они штате Мэн на северо-востоке США. Все домашние обязанности легли на Гауэр: она наводила порядок в жилище, готовила еду и стирала. Рассказывая о том периоде, блогерша отметила, что ей нравилось быть домохозяйкой, так как она сильно любила супруга и хотела сделать его счастливым.

«Никому не могла рассказать об этом»

Семейная идиллия длилась недолго: вскоре после свадьбы Гауэр набрала четыре с половиной килограмма, что очень не понравилось ее мужу. «Он называл меня толстой и требовал, чтобы я села на диету. Если я вдруг нарушала диету, то он говорил: "Ты скоро станешь такой же толстой, как твоя мать"», — рассказала блогерша.

Тогда Гауэр начали посещать мысли о разводе, однако в итоге она убедила себя, что это всего лишь временные трудности. К тому же американка часто слышала от окружающих замечания о том, что она слишком рано вышла замуж. Девушку задевали эти слова, и она хотела доказать знакомым, что уже взрослая и готова работать над отношениями.

Летом 1989 года Марка перевели в город Сан-Диего, штат Калифорния. Гауэр, которой на тот момент было 18 лет, хотела получить высшее образование, однако супруг был против. Он настоял на том, чтобы жена сразу пошла работать, и поставил условие: она всегда должна быть дома в четыре часа дня, когда он возвращается со службы.

TikTok-блогерша Бонни Лу Гауэр

Найти работу, где смена заканчивается так рано, Гауэр не удалось. В тех местах, куда ее приглашали, сотрудники должны были работать по вечерам и в выходные, что было неприемлемо для Марка. В итоге она смогла убедить мужа, что найти подходящую работу она сможет, если пойдет учиться. Он разрешил ей пойти на курсы косметологии.

Благодаря курсам перед Гауэр открылся новый мир: она наконец перестала проводить все время дома и обзавелась друзьями. Однако муж запретил ей разговаривать с новыми знакомыми о личной жизни. С родственниками американка общалась редко: звонки родителям, которые жили в другом штате, стоили дорого, и муж неохотно давал ей на это деньги.

С самого начала брака он дал мне понять, что я не должна ни с кем обсуждать семейные проблемы, кроме него. Он объяснил мне, что люди в браке говорят о своих проблемах друг с другом, а не с другими людьми. (…) У меня не было никого, (…) от кого я могла бы узнать, что в браке нормально, а что нет. Я думаю, что он, возможно, этого и добивался

Бонни Лу Гауэр

TikTok-блогерша



В ноябре 1992 года Марк уволился с военной службы, и они с женой перебрались в штат Вирджиния, где жили его родители. Следующие полгода он не работал и получал пособие по безработице. Гауэр в это же время устроилась парикмахером. Денег у супругов было мало, и их даже не всегда хватало на еду, из-за чего пара несколько дней в неделю ужинала с родственниками.

По словам Гауэр, в тот период Марк сильно изменился: если раньше он был веселый и жизнерадостный, то теперь все время пребывал в дурном настроении. Он пристрастился к марихуане и предлагал жене ее попробовать. «Я никому не могла рассказать об этом, потому что ни с кем нельзя было делиться нашими проблемами», — посетовала блогерша.

«Из-за алкоголя он совершал плохие поступки»

Гауэр часто закрывала глаза на оскорбления, чрезмерный контроль и другие «красные флаги» в браке с Марком во многом потому, что это были ее первые серьезные отношения. К тому же она ни с кем не могла обсуждать проблемы, с которыми регулярно сталкивалась дома. Лишь с возрастом американка стала понимать, что она несчастлива в этом браке, и начала искать другие отношения.

Многие пользователи заявили, что история блогерши задела их за живое. «Почему вашу историю еще не экранизировал Netflix?», «Вы могли бы сделать отличный подкаст. Я готова слушать об этом 14 часов подряд», «Я так увлеклась вашим рассказом — это абсолютное безумие», — такие комментарии оставили зрители под ее видео в TikTok.

«То, что вы оказались в такой ситуации, разбивает мне сердце. Мне очень жаль, что вы пережили это», «Требуются мужество и сила воли, чтобы вернуться в такой момент своей жизни и переосмыслить ту власть, которую бывший муж имел над вами, и то, что вы тогда чувствовали», — писали Гауэр комментаторы



В одном из видео Гауэр призналась, что еще до свадьбы она узнала об одном неприятном инциденте, в котором был замешан Марк: его оштрафовали за то, что он в состоянии алкогольного опьянения мастурбировал перед несовершеннолетними. Мужчина убедил ее в том, что не делал этого, поэтому она решила строить отношения с ним.

В то время все, что я знала, — это то, что из-за алкоголя он совершал плохие поступки. Он напился до беспамятства, снял с себя одежду и разъезжал по округе, пока его не увидели. Это все, что я знала

Бонни Лу Гауэр

TikTok-блогерша



Гауэр также впечатлила история мужа о том, как он прошел курс реабилитации, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. «Когда мы начали встречаться, он вел трезвый образ жизни. Честно говоря, в то время я была им очарована. Я подумала, что нужно много смелости, чтобы встретиться лицом к лицу со своими внутренними демонами», — заявила она.

С годами у ее мужа начали случаться внезапные вспышки гнева. «Мы могли сидеть и спокойно разговаривать, а в следующую секунду он начинал кричать и проклинать меня. Однажды он в гневе пробил дыру в стене кулаком», — пожаловалась блогерша. При этом после каждого такого эмоционального всплеска военный плакал и просил у супруги прощения.

Когда Эвониц решил уйти со службы, он задал жене неожиданный вопрос. «Он сказал: "Если бы мне нужно было покинуть страну, ты бы уехала со мной?" (…) Я ответила: "Думаю, да. Мы женаты, зачем мне оставаться здесь? Конечно, я бы уехала с тобой". Как только я это произнесла, он вздохнул с облегчением», — привела подробности разговора Гауэр.

Тогда американка подумала, что муж, возможно, испытывает стресс из-за увольнения, и не придала этому большого значения. Впоследствии Гауэр поняла, что Эвониц задал такой вопрос, потому что допускал, что однажды его могут преследовать за преступление и ему, скорее всего, придется уехать из страны, чтобы скрыться от правосудия.

«Он был садистом»

Некоторые пользователи TikTok предположили, что мужем блогерши был серийный убийца Ричард Эвониц. Позднее Гауэр подтвердила, что была замужем за ним. Она уточнила, что Марк — второе имя Эвоница, и в семье было принято называть его именно им



Ричард Марк Эвониц родился 29 июля 1963 года в Колумбии, штат Южная Каролина. В семье, помимо него, также воспитывались две девочки — Кристен и Дженнифер. Последняя сравнивала жизнь в родительском доме с тюрьмой. По ее словам, их отец был жестоким и властным человеком, который злоупотреблял алкоголем и поднимал руку на детей.

Он был садистом. Я видела на его лице удовольствие от того, что он делал нас несчастными Дженнифер Эвониц сестра Ричарда Эвоница об их отце



После окончания школы Эвониц поступил на службу в Военно-морской флот США. В январе 1987 года во время службы на морской базе Джексонвилле, штат Флорида, он подъехал на машине к 15-летней Келли Баллард, которая гуляла в этот момент с 3-летней сестрой, и начал мастурбировать перед ними. На следующий день он следил за Баллард и ее матерью на парковке торгового центра.

Мать и дочь записали номер машины преследователя и заявили на него в полицию. Вскоре правоохранители задержали военного и предъявили ему обвинение в совершении развратных действий в присутствии несовершеннолетнего. Суд признал Эвоница виновным и назначил ему штраф. Обвиненный признался, что в момент инцидента с Баллард и ее сестрой был пьян, и не стал обжаловать приговор.

Серийный убийца Ричард Эвониц

Из-за случившегося Эвониц был понижен в должности на службе: со старшины 3-го класса до старшины 2-го класса. На фоне этого у военнослужащего начались проблемы с алкоголем, и в марте 1988 года его поместили в реабилитационный центр. Позднее в том же году американец завершил курс реабилитации и сыграл свадьбу с Гауэр.

В августе 1996 года отношения супругов расстроились: Гауэр ушла от супруга и переехала к другому мужчине. Уже в следующем месяце, 9 сентября, Эвониц похитил сидевшую на крыльце своего дома 16-летнюю школьницу Софию Сильву и расправился с ней. Спустя месяц тело девушки было обнаружено в пруду в округе Кинг-Джордж, штат Вирджиния.

Следующими жертвами преступника стали сестры Кристин и Кэти Лиск, которым было 15 и 12 лет соответственно. Перед нападением Эвониц длительное время следил за девочками. 1 мая 1997 года, когда сестры выходили из школьного автобуса, бывший военный похитил их. Тела несовершеннолетних нашли позднее в реке Южная Анна в Вирджинии.

Эвониц убил Сильву, когда еще был в браке с Гауэр, однако к тому моменту супруги уже не жили вместе. Сестры Лиск были убиты уже после того, как пара развелась



«Монстр был разоблачен»

24 июня 2002 года Эвониц похитил 15-летнюю Кару Чемберлен рядом с ее домом. Угрожая девушке пистолетом, он затолкал ее в машину, после чего отвез к себе в квартиру. Там он связал ее и несколько раз изнасиловал. В ту же ночь Чемберлен дождалась, когда он заснет, и сбежала. Она сразу же обратилась в полицию и привела правоохранителей к дому преступника, однако его уже там не было.

Опасаясь задержания, Эвониц уехал в мотель, откуда позвонил одной из сестер, и попросил ее встретиться с ним в кафе. Она согласилась, но после позвонила в полицию и выдала брата. Когда 27 июня он подъехал к заведению, там его уже ждали полицейские. Увидев их, Эвониц попытался скрыться на автомобиле.

Началась погоня. Маньяк оказался загнан в угол и совершил суицид прямо в своей машине. «Он чувствовал, как к нему приближалась расплата. Тайна была раскрыта, монстр был разоблачен», — отметил шериф Леон Лотт, занимавшийся расследованием дела. Позднее в доме преступника нашли улики, указывающие на его причастность к гибели Сильвы и сестер Лиск.

Кара Чемберлен

Сколько именно человек Эвониц лишил жизни, точно неизвестно. В разговоре с сестрой, который состоялся перед его смертью, бывший военный признался, что «совершил больше преступлений, чем может вспомнить». Он также упомянул детали одного из убийств, при этом «их было достаточно, чтобы было понять, что речь идет не о трех девочках из Вирджинии», рассказал Лотт.

Жизнь после

О том, что она была замужем за серийным убийцей, Гауэр узнала от сотрудников ФБР уже после смерти Эвоница. Она призналась, что была шокирована этой новостью, но у нее не было времени на то, чтобы переварить всю информацию. В тот момент американка уже была замужем за другим мужчиной и воспитывала с ним двоих детей, младшему из которых было всего три месяца.

Однако спустя два года у Гауэр внезапно начались панические атаки, она стала меньше доверять окружающим людям. Как оказалось, правда о бывшем муже была для американки настолько травмирующей, что у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В итоге она стала регулярно ходить к психотерапевту и принимать лекарства.

Как отметила блогерша, со временем ей удалось побороть ПТСР, и сейчас она вновь доверяет людям. «Большинство людей хорошие, и ты не можешь все время жить в страхе. Если честно, я не думаю, что можно когда-нибудь по-настоящему узнать человека. Я не могу жить, все время думая о том, какой тот или иной человек на самом деле», — рассуждала Гауэр. Она добавила, что написала книгу о жизни с бывшим мужем и сейчас ищет издательство, которое могло бы ее опубликовать.

Отвечая на вопрос подписчиков о том, были ли какие-то знаки, указывающие на то, что у Эвоница была склонность к совершению преступлений, Гауэр ответила отрицательно. Она отметила, что первый вопрос, который она задала сотрудникам ФБР: «Почему я не знала, что он был таким, хотя мы были женаты восемь с половиной лет?»