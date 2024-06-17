Что потрясло генерала танковых войск Василия Вольского

На долгие годы имя Василия Вольского было почти позабыто. Между тем именно Вольский во время войны высказал свое несогласие с мнением самого Сталина и Генштаба, о чем не побоялся заявить открыто и честно. Впрочем, некоторые эксперты считают, что то письмо стало следствием панического настроения военачальника.

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Довоенная карьера

Как указано в издании «Герои Гражданской войны» (1974 год), Василий Тимофеевич Вольский родился в 1897 году в бедной крестьянской семье, в селе Ползикове Плавского уезда Тульской губернии. 15-летним подростком Василий приехал в Москву и начал работать помощником слесаря в Золоторожском трамвайном парке. Во время Первой мировой войны Вольский был призван в армию рядовым 193-го пехотного полка, воевал на русско-германском фронте, получил ранение, после чего был отправлен на лечение в московский госпиталь.

После победы Февральской революции Вольского избрали председателем солдатского комитета госпиталя. В октябре 1917 года он принял активное участие в борьбе за Советскую власть в Москве, работал в создаваемых органах ЧК. Летом 1918 года Василий Вольский добровольно вступил в Красную Армию, где служил комиссаром в различных соединениях. Впоследствии он окончил Военную академию имени Фрунзе, работал в советской хозяйственной организации «АРКОС» в Англии, в торгпредстве в Италии, а в 1939 году был назначен помощником начальника Военной академии имени Сталина.

Без побед

Однако спустя 2 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а Василий Вольский был назначен помощником командующего 21-й армией и помощником командующего Юго-Западным фронтом по автобронетанковым войскам. Чуть позже Вольский стал заместителем командующих по танковым войскам на Крымском и Северо-Кавказском фронтах. С октября 1942 года Василий Тимофеевич командовал 4-м механизированным корпусом. Военный обозреватель Михаил Ходаренок утверждает, что к этому моменту Вольский ни разу не одержал значимых побед.

Между тем тогда заканчивалась подготовка наступления под Сталинградом, а корпусу Вольского в этой операции отводилась решающая роль на участке Сталинградского фронта. Василий Тимофеевич обратился к Иосифу Сталину с просьбой проверить реальность выполнения этого плана. Он уверял вождя, что наступление необходимо отложить или вовсе отменить. По мнению Ходаренка, паническое письмо Вольского являлось следствием предыдущих неудач военачальника, который был морально раздавлен и в победу не верил.

Нервное перенапряжение

Тем не менее, как пишет в своей книге «Сталин» Владимир Суходеев, Иосиф Виссарионович не проигнорировал сообщение Вольского. По некоторым данным, между ними даже состоялся телефонный разговор. Однако наступление все равно состоялось. Потом Сталин позвонил Александру Василевскому, который отрапортовал, что корпус Вольского действовал отлично. Вождь приказал наградить Василия Тимофеевича от своего имени. Василевский подарил Вольскому собственный трофейный пистолет. По словам Василевского, Василий Тимофеевич, получив оружие, разрыдался как ребенок.

Судя по всему, слезы Василия Вольского стали следствием сильного нервного перенапряжения. Но задача была выполнена — Вольский действительно довершил окружение гитлеровских войск под Сталинградом. Впрочем, война еще не закончилась. Впереди были еще 3 трудных года, в течение которых Вольский был заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии, а также командующим 5-й гвардейской танковой армией. Генерал застал победу, но не успел насладиться ею как следует. Он умер от горловой чахотки в феврале 1946 года.