Как Жуков спас Конева от расстрела

В 1941 году известного военачальника Ивана Конева, который впоследствии стал маршалом, могли расстрелять. Об этом эпизоде рассказал в своих мемуарах Георгий Жуков. Жуков утверждал, что именно он спас Коневу жизнь. Но так ли это на самом деле?

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Поражение Конева

В конце сентября – начале октября 1941 года немецкое командование начало операцию «Тайфун», целью которой был разгром советских войск на московском направлении и захват столицы. Войска Западного фронта, которыми командовал генерал Иван Конев, вместе с соединениями Резервного фронта под командованием Семена Буденного защищали ближайшие подступы к Москве. Несмотря на это, в районе Вязьмы неприятель окружил четыре армии (около 600 тысяч человек), что создало реальную угрозу прорыва гитлеровцев к Москве.

Как считают Валерий Рачковский, Михаил Флоринский и другие авторы учебника «История России», поражение советских войск в начальный период Московского сражения было обусловлено превосходством немецких сил, сосредоточивших здесь танковые группы. Кроме того, сыграла свою роль и разрозненность действий войск Брянского (Андрей Еременко), а также упомянутых ранее Резервного и Западного фронтов. Танковые клинья противника прорвали оборону, а попытки отступления на новые позиции были предприняты с опозданием.

Спасение от расстрела

Тот факт, что войска Ивана Конева потерпели поражение под Вязьмой в октябре 1941 года, очень сильно разозлил Иосифа Сталина. По крайней мере, так утверждал Георгий Жуков, срочно отозванный из Ленинграда для того, чтобы спасти положение. Жуков рассказывал писателю Константину Симонову, как Сталин, даже не упомянув Буденного, с которого было «уже невозможно спросить», ругал Еременко и Конева. Особенно досталось последнему. Вождь намеревался отдать Ивана Конева под трибунал. В этом случае военачальника, скорее всего, ожидал бы расстрел.

Однако Георгий Жуков вступился за Ивана Степановича. В своих мемуарах Георгий Константинович без тени стеснения писал:

«И лишь мое вмешательство спасло Конева от тяжелой участи».



По сути Жуков взял Конева на поруки. Сталин назначил первого на должность командующего Западным фронтом с подчинением войск Резервного фронта, а второго сделал его заместителем. Примечательно, что в этой же части воспоминаний Георгий Константинович не забыл указать, что до Курской битвы Конев «плохо командовал войсками» и его регулярно отстраняли от командования фронтом.

Правда или миф

Между тем в авторском варианте главы «Битва за Москву» своих мемуаров Жуков не говорил о какой-либо угрозе, нависшей над Иваном Коневым. Жуков лишь приводит слова Сталина о том, что решено освободить Конева с поста командующего Западным фронтом в связи с произошедшими событиями. Правда, Георгий Константинович отмечал, что вождь поинтересовался: «Что будем делать с Коневым?». Жуков в ответ попросил назначить Ивана Степановича своим заместителем. Сталин согласился. Вот и все.

Однако в более поздней редакции мемуаров, а также в пересказе Константина Симонова эта сцена приобрела более устрашающий характер. Так, Симонов в своей книге «Размышления о Сталине» писал, что Сталин сам сказал, что отдаст Конева под трибунал, а Жуков якобы возразил ему, мол, «такими действиями ничего не исправишь и никого не оживишь». Георгий Константинович уверял вождя, что расстрел Конева скажется на настроениях в армии. Кроме того, что существует несколько вариантов этой истории, вызывает сомнения и тот факт, что о спасении Конева известно лишь со слов Жукова.