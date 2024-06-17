Криминалисты рассказали, какие люди привлекают преступников больше всего

Криминалист Евгений Ищенко утверждает, что в России ежегодно жертвами различных преступлений становятся не менее 3 миллионов человек. Однако большинство этих людей, по мнению специалистов, объединяют определенные внешние данные, черты характера и другие особенности, которые привлекли к ним внимание преступников.

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Виктимность и ее элементы

Как пишут Владимир Авдийский, Юрий Пудовочкин и другие авторы учебника «Криминология и предупреждение преступлений», в криминологии существует такое понятие как индивидуальная виктимность. Под индивидуальной виктимностью понимают свойство конкретного человека, обусловленное его социальными, психологическими и биофизическими качествами, способствующее в определенной жизненной ситуации формированию условий, при которых возникает возможность причинения ему вреда противоправным актом.

Жертва, по словам специалистов, действительно обладает рядом признаков, характеризующих ее личность. В структуре личности, подвергшейся преступному посягательству, выделяют несколько элементов: социально-демографический, нравственно-психологический и биологический. Первый элемент включает в себя данные о поле, возрасте, национальности, социальном статусе жертвы, второй – сведения о характере, настроении, психологическом состоянии, а третий – информацию о склонностях и заболеваниях.

Характеристики жертвы

По утверждению криминалистов, жертвами преступлений чаще всего становятся мужчины (около 70%), что связано с их большей вовлеченностью в социальную жизнь общества и меньшей занятостью в бытовых процессах. Впрочем, в последние годы наблюдается рост женской виктимности. Подобная тенденция является следствием урбанизации и феминизации. К тому же, если говорить о таких преступлениях, как ограбления, то им подвергаются больше женщин, чем мужчин, так как преступник в этих случаях выбирает жертву, неспособную дать отпор.

При выборе жертвы немаловажную роль для преступников играет и возраст. Так, наиболее часто преступным посягательствам подвергаются люди в возрасте от 25 до 40 лет. При этом самым висктимоопасным, согласно статистике, считается возраст от 25 до 29 лет (38,4%), а также возраст от 29 до 39 лет (28,7%).

Подвержены риску стать жертвами преступления независимо от возраста люди без определенного места жительства, безработные, злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическим средствами, представители некоторых профессий (таксисты, полицейские, продавцы, инкассаторы).

Индивидуальные особенности

Однако не стоит забывать и о нравственно-психологическом элементе, составляющем портрет потенциальной жертвы. Наиболее часто в сети преступников попадают неуверенные в себе люди, слишком доверчивые, впечатлительные, рассеянные, эмоционально неустойчивые. Сергей Кашин, автор книги «Как победить любого противника в экстренных ситуациях. Секреты спецназа», утверждает, что опытные преступники способны выбрать жертву по робкой походке, нерешительным движениям, застенчивым манерам.

Примечательно, что искусственно выработанной уверенной походкой или показной агрессивностью профессионального преступника практически невозможно ввести в заблуждение. К тому же по-настоящему агрессивные люди, как и азартные, вспыльчивые, раздражительные, нервозные и ревнивые, тоже нередко становятся фигурантами криминальной хроники в качестве потерпевших. Так, слишком конфликтный человек способен развязать ссору из-за очереди в магазине и в конце концов может оказаться побитым другими участниками этой очереди.