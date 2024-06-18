Рубленый угорь и рыбное меню: любимые блюда жителей Восточной Пруссии

Как известно, Янтарный край славится не только солнечным камнем и морскими пляжами, но и огромным количеством водоемов.

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Одних только рек длиной более 10 километров на территории Калининградской области — 148, и существует множество маленьких рек, ручьев и озер. Общая длина всех рек региона составляет 13 тысяч километров! Это больше, чем расстояние от Калининграда до Владивостока.

И вовсе неудивительно, что испокон веков блюда из рыбы занимали значительное место в питании жителей этих земель и играли важнейшую роль. Даже существовала система правовых норм, регулирующих рыболовство.

Рыбу, богатую полезными для здоровья ферментами и витаминами, в Восточной Пруссии жарили, запекали, отваривали и тушили.

Выбор способа тепловой обработки рыбы зависел от особенностей того или иного обитателя водоемов. А еще рыбу вялили и коптили. Видов рыб много: карп, лещи, щуки, миноги, камбала, ряпушка, корюшка, сельдь, форель, семга, угорь, судак, налим... Всё перечислять долго. Её продавали на рынках, в магазинах и подавали в кафе и ресторанах. В поваренных рукописных книгах каждой кёнигсбергской семьи были записаны десятки всевозможных рецептов приготовления рыбных блюд.

Одно из наиболее известных и любимых рыбных блюд Восточной Пруссии — рыба в сливочном соусе. Не меньшей популярностью пользовались такие рыбные блюда, как жареная треска, карп в пивном соусе, щука на «подушке», тушеный молодой угорь и корюшка с копченой грудинкой, для приготовления которой требовались легкодоступные ингредиенты: естественно, корюшка, бекон (копченая грудинка), лук, топленое сало, соль, лимонный сок, сливочное масло, мука, сметана, сахар и перец.

Гастрономической вкуснятиной Восточной Пруссии считался рубленый угорь. Его коптили на открытом дровяном огне. На один вертел требовалось 2 полукилограммовых угря. Перед копчением эту похожую на змею рыбу сушили.

Кроме вертела, на котором коптили куски рыбы, угря могли подвешивать над жаром целиком. Правда, так поступали с совсем маленькими экземплярами. Так сказать, с «карандашами».

В общем, аромат исходил прекрасный. А наше гастрономическое путешествие в прошлое продолжается…