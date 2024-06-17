Как с куска печки-буржуйки в России началась Гражданская война

Иногда случаются события, на первый взгляд незначительные, которые запускают цепь других и приводят к глобальным последствиям. Да практически всё в истории человечества так и случилось, хотя они служили лишь спусковым крючком, искрой, которая подожжет ворох накопившихся проблем. Одним из таких стало восстание чехословацкого корпуса, которое вспыхнуло 17 мая 1918 года.

© wikipedia.org // Группировка чехословаков в Уфе, июль 1918 г.

Многим представляется, что Гражданская война началась в России сразу после революции в октябре 1917 года. Но это совсем не так и первые месяцы советская власть установилась в большинстве районов страны вплоть до Дальнего Востока. Хотя какие-то выступления ее противников были, а сама власть являлась её очень хрупкой.

Подавляющее большинство историков сходится во мнении, что началом Гражданской войны стоит считать восстание Чехословацкого корпуса, военнослужащие которого свергли Советы на огромной территории от Казани до Владивостока. И только после этого стали появляться различного рода «правительства» и формироваться отряды, получившие общее название Белая гвардия.

© wikipedia.org // «Казарма» Чехословацкого корпуса

А началось все с инцидента на железнодорожной станции Челябинска. Причем между немцами и чехами. В это время отправляли на родину пленных немцев, а также бойцов чехословацкого корпуса, которые в Первую мировую войну сражались на стороне Антанты. Это были чехи и словаки, которые и раньше жили в России и пошли на фронт добровольцами, а также огромное количество перебежчиков и пленных из Австро-Венгерской армии.

Естественно, немцы считали их предателями и отношения были не самые лучшие. И вот случилось так, что два эшелона, шедших в разные стороны, оказались рядом и все долго ожидали, когда их отправят дальше. Первыми паровоз дали немцам и это вызвало возмущение чехословаков.

Поезд уже начал движение, когда один из немецких военнопленных бросил деталь от чугунной печки в возмущавшихся чехов. И попал так удачно, что один их них упал без чувств. Вот это и послужило искрой. Легионеры нагнали не успевший набрать ход поезд и остановили его. Провинившийся немец был на месте заколот штыками.

Солдаты корпуса оцепили вначале вокзал, а затем заняли и весь центр Челябинска. Когда красноармейцы попытались навести порядок, то их разоружили и захватили арсенал. Было объявлено, что больше не собираются выполнять распоряжения большевиков.

© wikipedia.org // Чехословацкий корпус во Владивостоке

Поскольку войска Чехословацкого корпуса были растянуты по всей Транссибирской магистрали, то аналогичное случилось по всей ее длине. Так почти мгновенно в большей части России была ликвидирована советская власть. Стали возникать временные правительства. В Самаре это был Комуч – комитет членов учредительного собрания, а в Омске вскоре верховным правителем объявил себя адмирал Колчак. Началась Гражданская война.

Основной ударной силой белых против большевиков стал Чехословацкий корпус, поэтому практически сразу получил название белочехов. Это была очень серьезная сила – более 40 тысяч закаленных и сплоченных в боях солдат и офицеров, практически все они были награждены Георгиевскими крестами за храбрость.

Еще в начале Первой мировой войны в России начали формировать воинские части, в которые набирали чехов и словаков. Их страна находилась под властью Австро-Венгрии и многие нашли убежище среди родственного славянского народа. На фронте они показали себя столь отважными, что все получили награды и разрешение набирать новобранцев из среды военнопленных.

Отношение чехов к власти Австрии очень хорошо описал Ярослав Гашек в своем «Швейке». Кстати, сам он тоже был бойцом Чехословацкого корпуса и одним из немногих, кто перешел на сторону большевиков. Поэтому проблем с набором не возникло. Более того, узнав о создании чехословацких отрядов на сторону России стали перебегать солдаты австрийской армии.

В 1915 году отряд превратился уже в полк имени Яна Гуса и насчитывал 2100 штыков, в 1916 году преобразован в бригаду численностью 3500 человек. Командовали русские офицеры, хотя многие по национальности были чехи и словаки, а комбригом стал полковник, а потом генерал-майор, Вячеслав Троянов. Николай II принимал у себя чехословацкую делегацию, во Франции действовал Чехословацкий национальный совет Томаша Масарика, которого чехи рассматривали как законную власть.

© wikipedia.org // Глава Первой Чехословацкой республики Томаш Гарриг Масарик

После Февральской революции бригада была преобразована в 1-ю Гуситскую дивизию, а уже через несколько месяцев, летом, началось формирование второй. 26 сентября 1917 года начальник Генштаба генерал Николай Духонин подписал приказ о создании Чехословацкого корпуса численностью 39 тысяч человек, и он был стремительно сформирован – так много было желающих.

Но случилась Октябрьская революция и большевики первым делом подписали с немцами Брестский мир. Армии, в которой служили чехословаки, больше не существовало. Но Первая мировая война еще не завершилась и для немцев с австрийцами бойцы корпуса были предателями, возвращаться некуда.

Масарик добился включение корпуса в состав французской армии. Советское правительство принимает решение эвакуировать его через Владивосток. Но шустрые, когда надо было взять власть, большевики оказались не очень расторопными в делах хозяйственных. Поэтому переброска солдат корпуса растянулась во времени, а главное в расстоянии – части оказались раскиданы по Транссибу от Поволжья до Владивостока.

Поэтому, когда началось восстание, по всей трассе бойцы Чехословацкого корпуса мгновенно смогли взять власть в свои руки. Хотя не собирались этого делать, а Томаш Масарик, которому они стали подчиняться, дал четкое указание не вмешиваться в дела России.

Чехи стремительно берут такие города как Томск, Самару, Курган. В Казани три тысячи чехов выбивают из города десятитысячный отряд красноармейцев. Панику остановил только срочно приехавший в Свияжск Лев Троцкий, который расстрелял каждого десятого бежавшего красноармейца.

Но все же чехи считали войну в России не своим делом, они очень хотели домой. И как только рухнула Австро-Венгерская империя и образовалась Чехословакия, это желание стало неодолимым. Поэтому уже в 1918 году они прекращают оказывать сопротивление большевикам, а потом и вовсе арестуют и сдадут Колчака. Теперь им открыт прямой путь домой и можно забыть старую ссору, которая и началась из-за такого пустяка – не поданного вовремя паровоза и брошенной каким-то немцем железки от печки.