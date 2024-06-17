Мастодонты и мамонты — чем отличались древние предки слонов
О мамонтах слышали все. Огромные, мохнатые звери с хоботами и загнутыми бивнями, прочно ассоциируются с первобытными людьми и Ледниковым периодом. С мастодонтами современный человек знаком гораздо хуже. В лучшем случае кто-нибудь вспомнит, что они тоже были с хоботами и бивнями. Некоторые даже могут допустить, что мамонт и мастодонт — это одно и то же животное. Но на самом деле два этих предка слонов сильно отличались, как внешне, так и образом жизни.
Современные слоны, мамонты и мастодонты — это родственники, относящиеся к отряду хоботных. Но родня они совсем не близкая. Ученые определили, что предки слонов и мамонтов разделились около 5 млн лет назад. Что касается мастодонтов, то с момента их отделения прошло еще больше — 25-28 млн лет.
Зубы и бивни
По данным Американского музея естественной истории, мастодонты появились первыми. Это произошло 35 млн лет назад в олигоцене. Сначала они заселили обширные территории Африки, потом освоили Европу и Азию. Северную, Южную и Центральную Америку мастодонты обжили позже — около 24 млн лет назад. Распространены они были по всей планете, климат которой существенно отличался от современного.
Свое название мастодонты получили от французского ученого Жоржа Кювье. Он изучил ископаемые останки этих гигантов и сделал вывод, что их зубы по форме похожи на соски. Так появилось название mastodon — соскозуб. Это одно из основных отличий мастодонтов от мамонтов, которое не позволяет перепутать их скелеты.
У мастодонтов зубы с характерными бугорками, помогающими перетирать жесткие ветки деревьев и кустарников. Зубы мамонтов — плоские и ребристые, идеально подходили для поедания травы. Мастодонты, в отличие от мамонтов, не были покрыты шерстью, или она у них была совсем короткой. Бивни вырастали только у самцов мастодонтов, в то время как у мамонтов их имели особи обоего пола. Бивни мамонтов сильно изогнуты, а у мастодонтов больше похожи на длинные сабли.
Мамонты и пирамиды
Мастодонты были меньше современных слонов. Рост их самок составлял 2,1 метра, а самцов — более 3 метров. Вес этих млекопитающих достигал 6 тонн. Мамонты вырастали до 4,5 метров и весили до 10 тонн. Высота современных слонов 3-3,8 метра, при массе тела у самок 3, а у самцов до 5 тонн.
Средой обитания мастодонтов были смешанные лиственно-хвойные леса. А вот мамонты предпочитали большие открытые участки, покрытые сочной травой. Мастодонты полностью вымерли 13 тыс. лет назад, а последние мамонты исчезли примерно 4 тыс. лет назад. В это сложно поверить, но когда строились Великие пирамиды в Египте, где-то на Земле еще бродили последние мамонты.
Остается добавить, что не все хоботные были гигантами. Когда-то на островах Средиземного моря жила популяция карликовых слонов вида Palaeloxodon falconeri. Ростом они были не выше пони. Их черепа, найденные древними греками, породили легенды об одноглазых гигантах-циклопах.