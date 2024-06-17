Мастодонты и мамонты — чем отличались древние предки слонов

О мамонтах слышали все. Огромные, мохнатые звери с хоботами и загнутыми бивнями, прочно ассоциируются с первобытными людьми и Ледниковым периодом. С мастодонтами современный человек знаком гораздо хуже. В лучшем случае кто-нибудь вспомнит, что они тоже были с хоботами и бивнями. Некоторые даже могут допустить, что мамонт и мастодонт — это одно и то же животное. Но на самом деле два этих предка слонов сильно отличались, как внешне, так и образом жизни.

Современные слоны, мамонты и мастодонты — это родственники, относящиеся к отряду хоботных. Но родня они совсем не близкая. Ученые определили, что предки слонов и мамонтов разделились около 5 млн лет назад. Что касается мастодонтов, то с момента их отделения прошло еще больше — 25-28 млн лет.

© Мастодонт

Зубы и бивни

По данным Американского музея естественной истории, мастодонты появились первыми. Это произошло 35 млн лет назад в олигоцене. Сначала они заселили обширные территории Африки, потом освоили Европу и Азию. Северную, Южную и Центральную Америку мастодонты обжили позже — около 24 млн лет назад. Распространены они были по всей планете, климат которой существенно отличался от современного.

© Фрагмент челюсти мастодонта с зубами

Свое название мастодонты получили от французского ученого Жоржа Кювье. Он изучил ископаемые останки этих гигантов и сделал вывод, что их зубы по форме похожи на соски. Так появилось название mastodon — соскозуб. Это одно из основных отличий мастодонтов от мамонтов, которое не позволяет перепутать их скелеты.

© Мамонты

У мастодонтов зубы с характерными бугорками, помогающими перетирать жесткие ветки деревьев и кустарников. Зубы мамонтов — плоские и ребристые, идеально подходили для поедания травы. Мастодонты, в отличие от мамонтов, не были покрыты шерстью, или она у них была совсем короткой. Бивни вырастали только у самцов мастодонтов, в то время как у мамонтов их имели особи обоего пола. Бивни мамонтов сильно изогнуты, а у мастодонтов больше похожи на длинные сабли.

Мамонты и пирамиды

Мастодонты были меньше современных слонов. Рост их самок составлял 2,1 метра, а самцов — более 3 метров. Вес этих млекопитающих достигал 6 тонн. Мамонты вырастали до 4,5 метров и весили до 10 тонн. Высота современных слонов 3-3,8 метра, при массе тела у самок 3, а у самцов до 5 тонн.

© Американский мастодонт и человек среднего роста. Реконструкция

Средой обитания мастодонтов были смешанные лиственно-хвойные леса. А вот мамонты предпочитали большие открытые участки, покрытые сочной травой. Мастодонты полностью вымерли 13 тыс. лет назад, а последние мамонты исчезли примерно 4 тыс. лет назад. В это сложно поверить, но когда строились Великие пирамиды в Египте, где-то на Земле еще бродили последние мамонты.

© Вымерший сицилийский карликовый слон

Остается добавить, что не все хоботные были гигантами. Когда-то на островах Средиземного моря жила популяция карликовых слонов вида Palaeloxodon falconeri. Ростом они были не выше пони. Их черепа, найденные древними греками, породили легенды об одноглазых гигантах-циклопах.