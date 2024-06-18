Икра, коньяк и вертолет: как жить с комфортом в местах лишения свободы

Сухари, пряники, одни тапочки и кроссовки — в СИЗО и колониях действуют строгие правила. Правда, работают они не везде и не для всех. Так, в ростовском СИЗО, где в воскресенье заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН, при обысках в камерах были обнаружены телефоны, экстремистские флаги и другие запрещенные предметы. И этот случай не единственный. «Газета.Ru» собрала самые громкие скандалы с «VIP-сидельцами» в российских колониях и СИЗО.

© Газета.Ru

Икра, крабы и лаунж-зона

Один из самых громких скандалов с VIP-осужденным разразился осенью 2018 года. Тогда в сеть попали фотографии роскошной жизни Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет за массовое убийство фермеров и их детей в станице Кущевской. На одном из снимков он ел краба и красную икру, а за его спиной красовались телевизор и стереосистема. На другом кадре осужденный жарил шашлыки.

© Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз в ИК Амурской области

Позднее в сети появилась и другая запись.

На огороженной забором территории была оборудована целая лаунж-зона: пасеки, огород, беседки, жилые строения и летний душ.

Все это преступнику удалось организовать прямо в исправительной колонии №3 Амурской области.

По данному факту следователи начали проверку, в ходе которой были установлены и другие нарушения, например, с выплатами компенсаций. Так, суд обязал Цеповяза перевести потерпевшим более 1 млн рублей, чего преступник так и не сделал.

© Отдых в исправительной колонии

«На его счету было 40 тыс. рублей, они лежат долгое время, и сотрудники колонии не озаботились, чтобы списать деньги в счет оплаты штрафа», — отметил Александр Куренной, на тот момент официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поспешили заявить, что злополучные фотографии были сделаны еще в 2015 году, а сейчас все осужденные отбывают наказание в «стандартных условиях». Сам Цеповяз назвал снимки подделкой.

Тем не менее в 2020 году начальника колонии Александра Радькова обвинили в превышении должностных полномочий. В Генпрокуратуре установили, что, заняв свой пост в июне 2015 года, он сохранил на территории учреждения незаконные пасеки, птичники, автосервис, столярный и сувенирный цеха.

«Ряду осужденных, в том числе и Вячеславу Цеповязу, привлекаемым к работам на объектах, создавались <...> привилегированные условия отбывания наказания, предоставлялись свидания и возможность получения передач, изменялись условия содержания со строгих на облегченные», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

После вручения копии обвинительного заключения адвокату Радькова материалы должны были поступить в Ивановский районный суд Амурской области. Правда, дальнейшая судьба дела неизвестна. Приговор так и не был опубликован.

К слову, ранее по той же статье обвиняли предшественника Радькова Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Согласно карточке на сайте суда, дело было прекращено.

Самого Цеповяза после скандала перевели в другую колонию.

От Челябинска до Москвы

Амурская колония — не единственная прославившаяся своими условиями. В 2017 году в сети появились снимки осужденного вора в законе Ахмеда Домбаева, известного в криминальных кругах как Ахмед Шалинский. Отбывая наказание в ИК-10 Челябинской области, он сфотографировался в своей улучшенной камере.

© VIP-камера для авторитетов

На полу — ламинат, на стенах — обои с золотыми узорами. Спал осужденный не на нарах, а на деревянной кровати, застеленной пледами.

На другом снимке в аналогичном интерьере на столе перед Шалинским стояла корзина фруктов. В 2019 году законник освободился, и дальнейшего развития история не получила.

Еще более комфортное размещение для избранных осужденных было доступно в тюменской колонии №1. Прямо в цехе на территории учреждения начальник ИК Игорь Чурсин открыл «апартаменты под сдачу».

© VIP-камера в тюменской колонии

Кожаные кресла, раскладной диван, холодильник, рабочее место, телефон, интернет, телевизор и даже виски — все это можно было получить за 100 тысяч рублей в месяц.

По данным СМИ, снимал это помещение местный криминальный авторитет.

Бизнес начальника колонии проработал три года. Летом 2020 года Чурсин был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток.

В апреле 2024 года срок получил сотрудник московского СИЗО. Как установили следователи, Денис Федоров взял деньги от адвоката Геннадия Удуняна, заключенного под стражу за хулиганство, незаконное проникновение в жилище и причинение легкого вреда здоровью.

За взятку Удунян попросил в камеру устрицы и коньяк.

Адвокат получил пять лет колонии общего режима, а Федоров — три года и месяц лишения свободы.

Для столицы такие истории, по словам специалистов, скорее редкость. Чаще всего условия vip в московских СИЗО — это не забитая под завязку камера с нормальными коммуникациями и ремонтом. «Холодильник, телевизор, душ и покрашенные стены — уже, можно сказать, VIP», — рассказал «Газете.Ru» адвокат Дмитрий Волохов.

© РИА Новости

«Прикольно получилось»

Но икра и виски — далеко не единственное, что может получить в свое распоряжение обитатель СИЗО или колонии. Самым оригинальным способом коррумпированностью руководства колонии в 2012 году воспользовался осужденный за убийство Алексей Шестаков.

За взятку заместитель начальника ИК №17 в Вологодской области Александр Белоликов позволил ему пользоваться сотовым телефоном и признал «несклонным к побегу».

Так заключенный смог связаться со своими товарищами на воле — Александром Русаковым и Татьяной Важалиной, и разработал дерзкий план освобождения.

В конце марта 2012 года его друзья в частном порядке наняли вертолет Ми-2 Вологодского авиапредприятия. Судно забрало их с базы отдыха «Ирма». Сообщники умудрились пронести на борт оружие, и когда вертолет поднялся в воздух, заставили пилотов изменить курс и лететь в поселок Шексна, где находится ИК-17.

В установленное время Шестаков ждал своих спасителей на заранее расчищенной площадке на территории колонии. Когда вертолет снизился, друзья сбросили ему трос с привязанной на конце палкой. Как только Шестаков за нее ухватился, Ми-2 улетел.

В нескольких километрах от колонии осужденный поднялся на борт. Отлетев на безопасное расстояние, беглецы сменили транспорт. Шестаков поймал одну попутку, а его сообщники — другую.

Через несколько часов их задержали. Чтобы остановить Шестакова, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть стрельбу по колесам. Преступник бросился бежать, угрожая правоохранителям муляжом гранаты и отстреливаясь из пистолета. Ответным огнем он был ранен в бок.

В отношении злоумышленника возбудили сразу несколько уголовных дел — по статьям об угоне судна воздушного транспорта и побеге из места лишения свободы. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Александр Русаков до последнего отрицал свою вину. «Меня использовали втемную и под наркотиками. Я не знал, на какое дело иду», — уверял он на суде. Его приговорили к 12 годам колонии.

Татьяна Важалина, которую в СМИ называли любовницей заключенного, свое участие в преступлении признала. «Но ведь прикольно же получилось», — заявила подсудимая. Ей дали 11 лет колонии общего режима.

Замначальника колонии, бравшего взятки, приговорили к четырем годам.