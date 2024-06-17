Секретные города в СССР: какие права были у их жителей

Разработка новейших видов оружия в СССР привела к необходимости создания так называемых секретных городов. В такие населённые пункты «чужаки» попасть не могли, а многие из них до сих пор имеют статус ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований).

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Города, которых нет

Первая подобная территория появилась в Великобритании в 1915 году. Тогда на границе между Англией и Шотландией был открыт завод по производству кордита (бездымного пороха). Видимо, практика оказалась успешной, раз в начале 1943 года закрытое поселение создали на другом континенте – в США. Поводом послужил запуск Манхэттенского проекта (программа по разработке ядерного оружия).

В Советском Союзе работы по созданию аналогичного вооружения начались после принятия 11 февраля 1943 года постановления Государственного комитета обороны страны. Изначально работы велись под руководством И.В Курчатова в секретной Лаборатории №2 Академии наук, но вскоре она перестала отвечать необходимым требованиям безопасности. Тогда было решено построить особый объект, располагающийся в отдалении от столицы или других крупных городов.

Подходящее место нашли к началу 1946 года. Им стал посёлок Саров в Горьковской области, недалеко от Серафимо-Дивеевского монастыря. Позже он получил статус города и сменил название на Арзамас-16. Именно в Сарове и создали первую советскую атомную бомбу, испытания которой прошли в 1949 году.

Ах, как хочется ворваться в городок

Со временем количество секретных городов в СССР выросло. После Арзамаса-16, появились Свердловск-44 (производили высоко обогащённый уран для производства ядерного оружия), Челябинск-65 (занимались выработкой радиоактивных изотопов), Снежинск («родина» мощнейшей термоядерной бомбы «Кузькина-мать»).

Жизнь в таких населённых пунктах была особой. Так, даже учёные и инженеры, трудящиеся в лабораториях и КБ, изначально выезжали из своего города исключительно в служебные командировки. Такие же требования предъявлялись и к близким родственникам сотрудников. А вот дальней родне не стоило даже рассчитывать на то, чтобы прогуляться по улочкам закрытого города. Максимум – встречи на КПП.

Понятно, что такие правила доставляли горожанам определённые неудобства. Их советская власть старалась компенсировать надбавками к зарплате и созданием более благоприятных условий, нежели в обычных советских городах. Так, в магазинах ЗАТО были доступны дефицитные продукты, а уровень преступности в них держался на значительно низком уровне.