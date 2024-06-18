Перечислены самые ядовитые животные на Земле

Всего на нашей планете почти 400 видов ядовитых и опасных для человека существ. Большинство из них можно встретить повсеместно.

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Змея Тайпан. Она представляет собой одну из самых опасных и смертоносных змей в Австралии. Всего один укус этой змеи может убить более 100 000 мышей или 100 человек.

Кубомедуза. Источник яда у неё — это щупальца. Яда этой медузы достаточно, чтобы убить сразу 60 человек.

Синекольчатый осьминог. У него смертельный укус, однако перед нападением этот осьминог становится синим. После укуса жертва не может двигаться и дышать. Убить человека он способен за всего 90 минут.

Сколопендра. Она быстро летает и может убивать летучих мышей, которые в два раза больше неё. Её яд приводит к онемению нервной системы, может вызвать сердечный приступ у жертвы.

Бразильский странствующий паук. Если его потревожить, то он не убегает, а становится агрессивным. В яде этого паука содержится химическое вещество, которое вызывает болезненную эрекцию, которая длится часами. Также укус способен привести к дыхательной недостаточности и смерти.

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Скат-хвостокол. В основном он нападает, когда на него наступают или когда он пугается. Яд у него хоть и не особо токсичный, но очень болезненный. Без лечения рана после нападения этого существа превратится в огромную гноящуюся язву.

Огненные муравьи. Они встречаются практически везде. Несмотря на небольшой размер, ежегодно они жалят 14 миллионов американцев, из которых минимум 100 человек умирают.

Гигантские медоносные пчёлы. Когда они напуганы и защищают свой улей, они нападают группами. Даже небольшая доза их яда вам причинит сильную боль.

Комодский варан. Эти ящерицы имеют длину 3 м и вес 150 кг. Обитают на островах Индонезии. Они также могут убить челюстями тигра.