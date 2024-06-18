В каком бункере прятался Ельцин во время ГКЧП

Во время Августовского путча Борис Ельцин находился в здании Верховного Совета. Причем несколько часов президент провел в подземном бункере. Там имелось все необходимое для того, чтобы переждать угрозу. Мало того, Ельцин в случае чего мог уйти оттуда незамеченным.

Президент в Белом доме

После избрания Бориса Николаевича Ельцина президентом России в 1991 году случился так называемый Августовский путч. Организаторы путча выступили против подписания договора, упразднявшего СССР. Новоиспеченный президент находился во время упомянутых событий в здании Верховного Совета (Белом доме), каждую минуту опасаясь штурма. Леонид Млечин утверждает, что захватить Белый дом было не так уж и сложно. Возле здания дежурили люди, которых можно было просто ликвидировать. Однако путчисты на это не решились.

Но за жизнь Бориса Ельцина все равно всерьез беспокоились. Именно поэтому Ельцина размещали на ночь в разных кабинетах Белого дома, а потом и вовсе усадили его в автомобиль для того, чтобы отвезти в американское посольство, выразившее готовность оказать помощь российскому президенту. Вот только когда Борис Николаевич понял, что машина направляется в посольство, он приказал вернуть его обратно. Оставался один выход – спрятать Ельцина в подземном этаже здания Верховного Совета, о существовании которого не подозревали даже некоторые высокопоставленные чиновники.

Бункер

Около 12 часов ночи с 20 на 21 августа 1991 года, когда слухи о предстоящем штурме Белого дома усилились, Бориса Ельцина вместе с Гавриилом Поповым, Юрием Лужковым, сотрудниками администрации и охраны отвели в подземный бункер. Если верить историку Рудольфу Пихоя, автору издания «Советский Союз. История власти», бункер представлял собой комплекс помещений, куда входило несколько небольших комнат, одно большое помещение, снабженное деревянными нарами, и относительно большой зал.

Начальник личной охраны Ельцина Александр Коржаков также вспоминал о том, что отдельное помещение в бункере было отведено под кабинет президента, а также имелись туалетные комнаты. Убежище было оснащено системой принудительной вентиляции и огромными воротами, которые закрывались автоматически и для надежности закреплялись с помощью штурвала. В подземных этажах хранились противогазы и запасы питьевой воды. По приказу Коржакова бункер подготовили для длительного пребывания, доставив туда продукты питания и напитки.

Тайные выходы

Впрочем, из бункера, находившегося в здании Верховного Совета, можно было выбраться наружу даже в случае штурма. Подземное убежище имело несколько выходов, большинство из которых, по мнению Александра Коржакова, автора мемуаров «Борис Ельцин: от рассвета до заката», оказались не слишком продуманными. Так, один туннель вел на открытую площадь рядом с Белым домом, где располагался парк имени Павлика Морозова, другой – к парадному подъезду Белого дома, а третий – выводил «узников» внутрь этого же здания.

Еще один выход представлял из себя винтовую лестницу, ведущую в тоннель между станциями метро «Краснопресненская» и «Киевская». Сотрудники охраны лестницу тут же заминировали, так как предполагали, что именно ей воспользуются путчисты для того, чтобы выкурить президента и его соратников из бункера. Помощник Бориса Ельцина Лев Суханов рассказывал также о проходе, который соединял подземный этаж с пустырем, находившимся неподалеку от Краснопресненской набережной. Через этот проход и планировалось эвакуировать Ельцина в случае атаки.