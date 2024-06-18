История китайца, который прожил более 200 лет

Житель Поднебесной Ли Чинг-Юн (Li Ching-Yun) умер 6 мая 1933 года, прожив долгую и интересную жизнь. Он оставил после себя 180 потомков в 11 поколениях и пережил 23 жены. Удалось это Ли потому, что судьба благосклонно отпустила ему на этом свете целых два столетия. Правда, точный возраст долгожителя ученые не могут точно подтвердить до сих пор.

Сам Ли Чинг-Юн всегда утверждал, что родился в 1736 году. Но есть информация, что годом рождения этого необычного человека был все-таки 1677 год. Сколько прожил старик — 197 или 256 лет установить не удалось, но и в том и в другом случае Ли все равно остается абсолютным рекордсменом, ведь к этим цифрам никто даже не приблизился.

Француженка Жанна Кальман (Jeanne Calment) умерла в возрасте 122 года и 164 дня, но это, по сравнению с возрастом Чинг-Юна — сущие пустяки. Если с годом рождения, указанным самим рекордсменом, все понятно, то где взялся 1677 год? Оказывается, в 1930 году, еще при жизни Ли, профессор Ву Чунг-цзе (Wu Chung-chieh) из Университета Чэнду (University of Chengdu), нашел Императорские правительственные записи, сделанные в 1827 году. В них упоминался Чинг-Юн, но уже тогда как глубокий старик!

В документе сказано, что в 1827 году местные власти поздравили долгожителя со 150-летним юбилеем! Следующая подобная запись датирована уже 1877 годом, когда Ли Чинг-Юна поздравляли уже с 200-летием. Может, старик сам запамятовал свой год рождения и стоит верить официальным документам?

В 1928 году журналист «Нью-Йорк Таймс» решил поставить точку в этой странной истории и провел собственное независимое расследование. Американец посетил родные места долгожителя и пообщался с людьми, которые его знают лично. Обличить Ли Чинг-Юна во лжи не удалось, так как многие ветхие старики готовы были присягнуть, что их деды и прадеды еще мальчишками хорошо знали Ли и тот уже был совсем немолод.

Родился Ли Чинг-Юн в провинции Сычуань. Работать он начал в 10 лет, освоив профессию сборщика лекарственных трав. Этим ответственным и нужным делом он занимался всю свою жизнь. Еще в юные годы Ли интересовался источниками долголетия и питался только отварным рисом, овощами и отварами из трав.

Когда Ли исполнился 71 год, в 1749 году, он перебрался в провинцию Кай Сиань, где поступил на службу в императорскую армию в качестве инструктора по боевым искусствам и тактического советника. Сохранились воспоминания одного из учеников Ли Чинг-Юна, мастера боевого искусства тайцзи цюань Да Лю (Da Liu), который приоткрыл завесу тайны долголетия своего наставника.

Да Лю рассказал, что его учитель однажды странствовал в горах и повстречал там старца-отшельника, которому было 500 лет. Тот согласился взять Ли в ученики и открыл ему тайны боевого искусства багуачжан, гимнастики цигун и правильного питания. Сам Ли рассказывал, что его долголетие — следствие неукоснительного соблюдения указаний отшельника и выполнение ежедневных упражнений системы цигун.

В 1927 году долгожитель был еще настолько бодр, что мог путешествовать. Именно в этот период Ли Чинг-Юн побывал в гостях у генерала Ян Сена (Yang Sen) в городе Ван Сиань. Военный был поражен ясностью мыслей старца и его отличной физической формой. На вопрос военачальника, как ему удается сохранять свое тело, ум и душу в таком прекрасном состоянии, Ли ответил:

«Нужно держать сердце в спокойствии, сидеть как черепаха, прогуливаться бодрым как голубь, и спать как собака».



Именно во время встречи долгожителя с Ян Сеном и была сделана единственная сохранившаяся до наших дней фотография старика. Все, кто лично знал Ли, в один голос утверждали, что за время их жизни он совершенно не изменился. Вскоре после визита к генералу Ли Чинг-Юн умер и его последние слова были такими:

«Я сделал все, что нужно было сделать в этом мире и теперь пора вернуться домой».



Генерал Ян Сен настолько впечатлился общением со стариком, что даже написал впоследствии книгу, которую назвал «Факты о 250-летнем человеке». В начале книги есть описание Ли — его автор описывает как человека «ростом 7 футов (2,1 метра), с хорошим зрением, бодрой походкой, румяным лицом и длинными ногтями». Старик сохранил острый ум и в беседе обнаруживал серьезные познания во многих науках, а также отличное чувство юмора.

© Единственный снимок Ли Чинг-Юна

Как мы уже говорили, Ли Чинг-Юн пережил 23 жен, а вот 24-ую он оставил вдовой. На момент его смерти женщине исполнилось 60 лет. Официально отношения Ли регистрировал 14 раз, а 10 раз жил с супругами в гражданском браке. Старик пережил не только всех своих внуков, но и множество праправнуков.