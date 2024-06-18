30 лет без сна: что случилось с Федором Нестерчуком после Чернобыльской катастрофы

Федор Нестерчук перестал спать еще в 1986 году. Сам пенсионер связывает свою бессонницу с Чернобыльской катастрофой. Хотя врачи считают, что все дело в заболевании, которым Нестерчук страдает много лет.

Без сна с 1986 года

В начале 2000-х годов Федор Никитович Нестерчук из украинского города Камень-Каширский прославился на весь мир. Именно тогда о пенсионере начали писать не только украинские и российские, но и зарубежные средства массовой информации. Дело в том, что Нестерчук уже тогда утверждал, что не спит около 20 лет. Этим случаем заинтересовались японские ученые, которые с помощью специальной аппаратуры наблюдали за Федором Никитовичем и действительно, кроме короткой и легкой дремы, не зафиксировали никаких признаков сна.

Сам Федор Нестерчук рассказывал, что перестал спать после Чернобыльской катастрофы. По словам Нестерчука, в тот момент, когда на АЭС, которая находилась в более чем 400 километрах от Камень-Каширского, случилась авария, он потерял сознание прямо в поле, где был занят сельхоз работами. Очнулся мужчина только спустя 19 часов. В течение следующих нескольких месяцев Нестерчук был прикован к постели, так как потерял способность двигаться. Однако Федор Никитович перестал не только ходить, но и спать. С тех пор он ни разу не насладился полноценным сном.

Причины нарушения

Впрочем, некоторые специалисты предполагают, что нарушение сна, которым Федор Нестерчук страдает и по сей день, является следствием какого-то серьезного заболевания. Как признался сам Нестерчук, он и в молодости плохо и мало спал. Из-за этого мужчина мог трудиться допоздна и выходить на работу спозаранку. В то время Федор Никитович работал в райкоме инструктором сельскохозяйственного отдела. Нестерчук и сам признавался в том, что очень ответственно подходил к своим обязанностям, поэтому и спал всего по 2-3 часа в сутки.

Но не только нервное перенапряжение, как предполагают медицинские эксперты, могло послужить причиной бессонницы. С 33-летнего возраста Федор Нестерчук мучился от радикулита. Он просто не мог нормально спать из-за болей, а, может быть, заболевание вызвало расстройство самого процесса сна. Хотя далеко не все верят в то, что Нестерчук не спит вообще. Так, Михаил Полуэктов, автор книги «Загадки сна» пишет, что на съемках одной телепередачи он общался с Федором Никитовичем, и тот сознался, что все-таки спит, просто очень мало.

Жизнь человека, который не спит

Как бы то ни было, ночи для Федора Нестерчука, которому уже за 80, даром никогда не проходили. Сахрудин и Расул Сафаровы, авторы «Занимательной энциклопедии человека», сообщают о том, что некоторое время Нестерчук подрабатывал ночным сторожем и много читал. Свою домашнюю библиотеку пенсионер прочел не по одному разу, штудировал газеты, журналы и другую периодику. Потом он начал заучивать тексты наизусть. К примеру, на шестом десятке он полностью вызубрил «Слово о полку Игореве».

Когда зрение стало подводить, Федор Никитович переключился на радио и телевизор. Хотя постепенно Нестерчука стало утомлять и такое времяпрепровождение. Он рассказывал, что, почувствовав усталость, он все же ложится в постель, но уснуть не может. Поначалу Нестерчук мечтал хоть одну ночь проспать, как нормальный человек, но впоследствии свыкся со своей особенностью. В одном из интервью пожилой мужчина сказал, что ему не помогают даже серьезные лекарственные препараты, поэтому у него не было другого выбора, кроме как смириться со своей участью.