Названа причина самой холодной за 600 лет зимы в Европе

Зима 1739-40 годов в Европе стала самой холодной за 600 лет – средняя температура была на 4 градуса Цельсия ниже, чем в наши дни. Современные ученые провели исследование и нашли причину погодной аномалии.

Исторические источники гласят, что, помимо сильных морозов, в Европе наблюдались обильные снегопады, а толщина льда на реках превышала 50 см. Весеннее половодье привело к сильнейшим наводнениям, уничтожению сельскохозяйственных культур, гибели скота и рыбы. Считается, что голод в Ирландии в 1740-41 годах стал прямым следствием этого неурожая.

Ученые из Бернского университета (Швейцария) с помощью новых глобальных климатических реконструкций смогли более подробно проанализировать аномальный сезон. По их словам, экстремальная зима началась в октябре 1739 года и продлилась до июня 1740 года.

Данные показали, что первая половина января 1740 года была необычайно холодной – на 6 стандартных отклонений ниже средней температуры в Западной Европе. Похолодание совпало с сильным повышением атмосферного давления над Скандинавией. Оно создало блокирующий эффект, из-за которого холодный воздух устремился с континента на запад.

С февраля по июнь над Ирландией сохранялась область высокого давления, которая притянула холодный воздух из Северной Атлантики. Затем она распространилась дальше по Европейскому континенту, вызвав похолодания в марте и в мае. В летние месяцы в Центральной Европе также наблюдались холода и дожди.

Ученые связали эти погодные явления с Восточно-атлантической осцилляцией. Весной 1740 года она пережила необычную негативную фазу – первую с момента начала наблюдений в 1421 году. Это должно было привести к понижению температур в Европе, уменьшению осадков на севере и обильному их выпадению на юге. Влияние других факторов (например, извержения вулкана Тарумаэ в Японии в 1739 году) признали незначительным, сообщает Climate of the Past.

Исследование помогло лучше понять, как процессы, происходящие в Атлантическом океане, могут повлиять на климат Европы. Ранее ученые оценили количество похолоданий в голоцене. Согласно исследованию, за последние 8 тыс. лет в Северном полушарии произошло 11 длительных холодных периодов.