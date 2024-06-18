Почему вам кажется, что в интернете сидят одни дураки

Положа руку на сердце признайтесь, что иногда раздражаетесь из-за тупости людей, с которыми общаетесь в сети. Как выяснили американские ученые, задаваться вопросом «Почему в соцсетях приходится иметь дело только с идиотами», для современного человека вполне нормально.

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Научный журнал Psychological Science опубликовал результаты исследования, которое проводили психологи из Чикагского, Калифорнийского университетов, а также научного центра Беркли. Специалисты в области психологии ставили перед собой цель узнать, как связано восприятие информации со способом ее подачи.

Тот факт, что сказанное лично гораздо лучше усваивается человеком, чем прочитанное, оспаривать не решится никто. Это относится одинаково как к информации на бумажных носителях, так и на электронных. Такая особенность человеческого мозга давным давно используется в образовании и многие учебные программы основаны именно на таком подходе.

Ученые из университетов США всего лишь подвели строгую научную платформу под это явление, проведя серьезную работу с группой добровольцев из 300 человек. Участникам эксперимента дали прослушать и прочитать различные суждения, касающиеся таких животрепещущих тем как политика, музыка и проблема абортов, после чего попросили дать оценку тому, насколько качественно автор материала аргументировал свою точку зрения.

Оказывается, что получая устную информацию, оппоненты охотнее прислушиваются к чужому мнению. В целом люди были более терпимы к противоположной точке зрения, чем в случае прочтения информации с листа или экрана электронного устройства. Выслушав оратора, участники эксперимента часто соглашались с его рассуждениями, а читая — обычно воспринимали их негативно или подвергали критике.

Доктор Джулиана Шредер из Беркли, возглавлявшая исследование, рассказала, что это связано с тем, что когда мы что-то читаем, то подсознательно не ассоциируем это с автором, его человеческой сущностью. Именно это и становится причиной частых споров, так называемых «холиваров», в соцсетях и на форумах.

Не лицезрея собеседника, человек склонен считать его глупее, чем он есть на самом деле. Играет большую роль и то, что во время спора по переписке, его участникам часто не хватает информации, которую человек обычно получает, используя невербальные каналы. Мимика, жестикуляция, интонация и взгляд помогают полнее передать идею оппоненту. Не имея доступа к этим элементам, мы чаще неправильно интерпретируем смысл послания.

Джулиана Шредер считает, что результаты исследования посеяли в ее душе тревогу. Сегодня, когда мы чаще общаемся в сети, чем лично, как никогда высок риск роста дегуманизации и поляризации общества.

Подводя итог вышесказанного, стоит дать всем пользователям сети полезный совет. Если где-нибудь в соцсетях или на форумах вы серьезно с кем-то повздорили и ваш собеседник предлагает встретиться и разобраться, то не стоит отказываться! Доктор Шредер уже научно обосновала то, что при встрече у вас есть шанс отстоять свою правоту, оперируя фактами, жестикулируя и делая серьезное лицо.