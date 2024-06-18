Авиационные штрафбаты в Красной Армии: что это было

О штрафных частях для сухопутной армии слышали, наверное, все. Но в Красной Армии в военное время были введены также авиационные штрафбаты. Так что же это было и для чего потребовалась такая мера?

Количеством, но не качеством

Ко второму году Великой Отечественной войны в небе по-прежнему господствовала фашистская Германия. К этому времени советская промышленность уже успела встать на «военные рельсы», но качество поставляемой продукции оставляло желать лучшего. Авиационная техника сходила с конвейеров с большим процентом брака. Впрочем, ничего удивительного – перед производителями ставились порой нереальные цели, достигнуть которые в сложившихся условиях не представлялось возможным. Кроме того, в первые месяцы после вероломного нападения немцев на СССР погибло много квалифицированных лётчиков. Их места заняли те, кто прошёл обучение лётному делу по ускоренной программе. Ради немедленного результата, которого требовало командование, они, по сути необученными, бросались атаковать врага. Понятно, что это приводило лишь к ещё большим потерям. Но события на фронте развивались стремительно, а поэтому промедление было смерти подобно.

Преступления и наказания

4 августа 1942 года Жуков и Конев получили директиву Ставки за №170549, в которой отмечалось – из 400 истребителей, выделенных фронтам, ещё до начала операции вышло из строя 140. Вышестоящее командование в таких «показателях» усмотрело «наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части лётного состава, которая, изыскивая отдельные мелкие неполадки в самолёте, стремится уклониться от боя». В итоге лётчиков, уличённых в саботаже, требовалось «сводить в штрафные авиаэскадрильи и использовать для выполнения ответственейших заданий на самых опасных направлениях». Так в Красной Армии появились авиационные штрафбаты.

Спустя почти месяц, 9 сентября, вышел приказ наркома обороны, направленный на борьбу со «шкурничеством» лётчиков-истребителей в бою. По мнению Иосифа Сталина, слишком много советских авиаторов «уклоняются от боя и допускают безнаказанно сбивать наших штурмовиков и бомбардировщиков». Таких бойцов было необходимо отправлять уже в штрафные пехотные роты.

Данные директивы спустя несколько десятилетий кажутся абсурдными, но в 40-е годы им приходилось неукоснительно следовать. При этом точных сведений о результативности созданных авиаштрафбатов нет. Зато известно много случаев, когда командиры делали всё возможное, чтобы оставить хороших лётчиков, которых подозревали в «шкурничестве», в своих частях. Профессионализм для таких военачальников оказался намного дороже чиновничьего беспредела.