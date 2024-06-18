Когда в последний раз Европа устраивала «человеческий зоопарк»

В начале нулевых годов на телевидении большой популярностью стали пользоваться реалити-шоу. Наконец-то люди получили шанс удовлетворить тягу к подглядыванию и при этом не бояться общественного осуждения. Но, как известно, всё новое – это хорошо забытое старое. Так, в Европе конца XIX – начала ХХ века существовали так называемые этнографические экспозиции – клетки, в которых «обитали» коренные жители других континентов.

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Все разные – все равные?

Человеческие зоопарки в Старом Свете пользовались спросом. По некоторым данным, их посетило около 1,5 миллиона жителей Берлина, Лондона, Парижа и других европейских столиц. Примечательно, что многие посетители ради такой забавы были готовы специально преодолевать огромные расстояния. Уж очень хотелось поглазеть на аборигенов!

Деятельность по организации человеческих зоопарков также поощрялась на правительственном уровне, так как европейские власти с помощью идеологии расового превосходства думали оправдать проводимую колониальную политику.

Масштаб таких зрелищ поражал. Порой европейцам представляли импровизированные деревни, в которых чернокожие люди в экзотических нарядах отплясывали ритуальные танцы, разыгрывали сцены боёв или охоты. Кстати, последнее такое представление прошло в Брюсселе на международной выставке ЭКСПО-1958. Зрителям тогда показали конголезскую деревню.

Не такие, как все

По состоянию на начало XX века человеческие зоопарки на постоянной основе функционировали в 15 европейских городах. К их «обитателям» было соответствующее отношение – о том, что за прутьями клеток находятся люди, хоть и с другим цветом кожи, ни учредители, ни посетители не задумывались. В результате только в Гамбурге с 1908 по 1912 годы погибли 27 живых экспонатов.

С наибольшим рвением «просвещённые» европейцы старались попасть на представления с участием людей, страдающих каким-то редкими заболеваниями. Например, печальной известностью пользовалась Саарти Бартман из Южной Африки, у которой была стеатопигия – генетическая особенность, связанная с повышенным отложением жира на бёдрах и ягодицах. В каталоге этнографической выставки указывалось – у данного экспоната «ягодицы мандрила».

А конголезский пигмей Ота Бенга был вынужден клетку делить с орангутангом. В 1904 году низкорослого чернокожего человека выставили на Всемирной выставке в Сент-Луисе, а с 1906 года он содержался в зоопарке Бронкса. Правда, чернокожим священникам всё же вскоре удалось добиться освобождения Бенга, но привыкнуть к новой жизни «экспонат» так и не смог. Пигмей предпочёл свести счёты с жизнью.