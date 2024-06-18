Какие вывезенные из Третьего Рейха документы Ротшильды выменяли у России

После окончания Второй мировой войны в Советский Союз из Германии были вывезены миллионы архивных документов. Из них о содержании многих остаётся только догадываться, что, естественно, порождает слухи. Но не все «трофеи» остались в России. Некоторые из них позже выменяли Ротшильды. Так о каких же именно документах идёт речь?

© Русская семерка

Туда и обратно

Вывоз архивной документации из Германии в СССР стал частью компенсации после капитуляции фашистов. Появились даже ответственные за это – трофейные бригады, которым предписывалось брать всё, что представляет хоть какую-то ценность. Действовать приходилось быстро, а поэтому порой определить истинное значение того или иного документа не представлялось возможным. Чтобы уж точно не ошибиться, солдаты предпочитали брать чуть ли не всё подряд. Поэтому-то и непонятно, сколько «трофеев» точно попало на территорию Советского Союза. Очевидно, что несколько десятков тысяч.

Так, Анатолий Вилков, ответственный секретарь Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещённых в СССР в результате Второй мировой войны, рассказывал, что по итогам проведённой в 2001 году инвентаризации, в федеральных музеях, библиотеках и архивах России сохранилось свыше 247 тысяч предметов искусства, археологии, нумизматики и редких книг, а также 266 тысяч архивных дел, вывезенных из Германии. Цифры могли бы быть значительно больше, но в середине прошлого столетия Москва вернула ГДР около трёх миллионов дел, содержание которых на данный момент утрачено (они не были предварительно скопированы, а их описи отсутствуют).

Выгодный обмен

Внушительный объëм документов оказался у семейства Ротшильдов, о чём стало известно лишь в 2001 году. Оказывается, представители династии выменяли архив, состоящий из более 400 дел за период с XVII по XX век. В него входили деловая документация, брачные контракты, биографические материалы, переписка, в том числе почти две тысячи писем австрийского канцлера фон Меттерниха Соломону Ротшильду.

К немцам этот архив попал в 1938 году при оккупации Австрии, а после краха Третьего рейха его вывезли в СССР в порядке реституции.

Взамен российская сторона получила находившиеся в собственности банкиров четыре с половиной тысячи писем императора Александра II, которые он написал своей возлюбленной, княгине Катерине Долгорукой.

При этом даже оставшаяся часть архивных немецких документов на сегодня – малоизученный пласт информации, объëм которого поражает. Историки, работающие в этом направлении, уверены – данные материалы непременно помогут узнать больше о судьбе 3,4 миллиона советских военнопленных в Германии.